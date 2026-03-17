Del santo misionero a la fiesta global: por qué el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio

Cada 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una festividad que recuerda al santo patrono de Irlanda y su papel en la difusión del cristianismo en la isla durante el siglo V. La fecha coincide con el aniversario de su muerte, registrada en el año 461, según fuentes históricas citadas por la Enciclopedia Británica.

La celebración comenzó como una conmemoración religiosa dentro de la Iglesia católica. Con el paso del tiempo se transformó en una fiesta cultural vinculada a la identidad irlandesa y a las comunidades emigradas que difundieron sus tradiciones en distintos países.

De esclavo a símbolo mundial: la historia de San Patricio según Longobardi

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Actualmente la jornada se caracteriza por desfiles, música tradicional, vestimenta verde y encuentros sociales que tienen lugar en ciudades de Europa, América y Oceanía. En Irlanda, el Día de San Patricio es feriado nacional.

Quién fue San Patricio y cuál fue su historia

San Patricio nació en Britania a fines del siglo IV y su nombre original era Maewyn Succat. De acuerdo con investigaciones históricas citadas por National Geographic y el historiador Thomas Cahill, fue capturado por piratas irlandeses cuando tenía alrededor de 16 años.

Tras su captura fue llevado a Irlanda, donde permaneció como esclavo durante seis años. Durante ese período trabajó como pastor en zonas rurales y adoptó una fuerte práctica religiosa.

Después de escapar y regresar a Britania, comenzó estudios religiosos y se formó como sacerdote. Más tarde regresó a Irlanda con el objetivo de predicar el cristianismo, misión que marcó el resto de su vida.

Las crónicas religiosas indican que desarrolló tareas de evangelización en distintas regiones de la isla. También se le atribuye la fundación de iglesias, monasterios y escuelas destinadas a consolidar la organización cristiana en Irlanda.

Por qué el 17 de marzo se convirtió en una celebración mundial

El 17 de marzo recuerda el día de la muerte de San Patricio, ocurrida en el año 461. Durante siglos la fecha se celebró principalmente con ceremonias religiosas y reuniones familiares dentro de Irlanda.

La expansión internacional de la festividad comenzó con la migración irlandesa hacia América del Norte. En ciudades como Boston y Nueva York surgieron algunas de las primeras celebraciones públicas organizadas por comunidades irlandesas.

San Patricio: el esclavo que se convirtió en el apóstol de Irlanda

Registros históricos citados por investigadores del tema indican que el primer desfile documentado se realizó en Boston en 1737. Años después, Nueva York organizó celebraciones similares que consolidaron la tradición en Estados Unidos.

Con el tiempo, la festividad incorporó elementos culturales como música celta, bailes tradicionales y reuniones sociales. Estas prácticas ayudaron a convertir la fecha en un símbolo de la identidad irlandesa en el exterior.

El significado del color verde y del trébol

Uno de los símbolos más conocidos del Día de San Patricio es el color verde. Su uso está vinculado al trébol, una planta asociada históricamente con Irlanda y con la tradición del santo.

Según relatos transmitidos en la tradición cristiana irlandesa, San Patricio utilizó el trébol de tres hojas para explicar el concepto de la Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo— durante su predicación.

Con el paso de los siglos, el trébol se convirtió en un emblema nacional de Irlanda. Durante el siglo XVIII el color verde también se asoció con movimientos políticos irlandeses y terminó consolidándose como símbolo de identidad nacional.

Hoy el verde domina las celebraciones del 17 de marzo. Ropa, decoraciones y monumentos iluminados con ese color forman parte de los festejos que se realizan en ciudades como Dublín, Nueva York y Chicago.

En Chicago, una de las tradiciones más conocidas consiste en teñir de verde el río que atraviesa el centro de la ciudad. La práctica comenzó en 1962 y desde entonces se repite cada año durante el Día de San Patricio, según registros de autoridades municipales citados por Encyclopaedia Britannica.