Encuesta 2026: Patricia Bullrich se ubica primera y desplaza a Javier Milei en imagen positiva

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lidera la imagen positiva en Argentina con el 41%, según una encuesta nacional realizada en marzo de 2026 por D'Alessio IROL y Berensztein, que relevó 800 casos en todo el país y mostró un cambio en el escenario político al ubicar en segundo lugar al presidente Javier Milei, con el 40%.

El estudio, que forma parte del Monitor de Humor Social, marca por primera vez en meses un desplazamiento en la cima del ranking, en un contexto atravesado por la polarización y el desgaste de la dirigencia.

El ranking de imagen positiva

Detrás de Bullrich y Milei aparecen Diego Santilli con 38% y el gobernador bonaerense Axel Kicillof con 36%. Más abajo se ubican el expresidente Mauricio Macri y el ministro de Economía Luis Caputo, ambos con 35%.

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El informe remarca un dato clave: todos los dirigentes medidos tienen saldo negativo entre imagen positiva y negativa, lo que refleja un deterioro general en la percepción pública de la política.

Patricia Bullrich se mostró en calle Corrientes junto al gendarme Nahuel Gallo

Uno de los datos más llamativos aparece dentro del electorado peronista. Si bien Kicillof se mantiene como el dirigente mejor valorado con 88%, el segundo lugar lo ocupa Juan Grabois con 76%, por encima de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que alcanza el 71%.

El dato marca un posible recambio en las preferencias de la base kirchnerista.

El voto libertario

Entre los votantes de La Libertad Avanza, el liderazgo de Milei sigue siendo sólido. El presidente alcanza un 87% de imagen positiva dentro de su espacio, seguido de cerca por Bullrich con 86%, lo que la consolida como una de las figuras mejor valoradas por ese electorado. También se destacan Caputo (77%), Santilli (76%) y Adorni (72%).

En ese universo, la vicepresidenta Victoria Villarruel obtiene un 49%, quedando por debajo de otros referentes del oficialismo y aliados.

Encuesta en redes sociales: Kicillof, Villarruel y Massa casi duplican el nivel de rechazo de Milei y Bullrich

En el ranking general, el estudio muestra un empate técnico entre Grabois y Adorni, ambos con 32% de imagen positiva.

El dato resulta significativo porque expone cómo un dirigente opositor logra igualar el nivel de aceptación de uno de los principales voceros del Gobierno.

Un escenario de desgaste

El informe concluye que, pese a los movimientos en el ranking, el clima social sigue marcado por la desconfianza.

La combinación de alta polarización y saldo negativo en todos los dirigentes refleja un escenario abierto, con liderazgos en disputa y cambios en las preferencias del electorado.

LB

