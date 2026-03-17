Era empresaria textil, hacía mamelucos, votó a Milei, se fundió y ahora es conductora de Uber: "Confié y me jodí"

Una exempresaria textil que hacía mamelucos para petroleras se mostró arrepentida de haber votado a Javier Milei ya que se fundió y ahora es chofer de UBER.

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“Confié y me defraudó”

"Voté a Milei. Confié y me defraudó", aseguró con decepción hacia el primer mandatario en declaraciones al canal de streaming “Gelatina”.

Sofía contó que "de tener una pyme donde tenía mi oficina, mis empleados, mi café, mi cafetera, a pasar a ser chofer de auto no ayuda a la situación mental, a la salud mental".

Para comprender la magnitud de lo perdido, es necesario recordar que su emprendimiento no era una actividad precaria, sino una estructura formal con personal a cargo.

"Yo tenía un taller textil. Era una fábrica de dos pisos, teníamos una rotación entre 8 a 11 empleados todos en blanco, fabricábamos para petroleras. No hacíamos ropa de moda, mamelucos, camperas, camisas, todo lo que es ignífugo y técnico. Todo era con ficha técnica, cada costura tenía su porqué", detalló en diálogo con el periodista Matías Colombatti.

Sin embargo, este proyecto se desmoronó rápidamente a partir de los cambios en la política económica y la apertura comercial.

Así Sofía explicó que "una de las primeras medidas inmediatas que tuvo Milei fue la apertura de importaciones de textiles, de todo lo que era textil”.

“Entonces yo dije 'Bueno no me va a afectar porque yo hacía cosas más técnicas para petroleras, no hacía moda.' Pero enseguida se notó la diferencia, los pedidos dejaron de llegar", agregó.

Además la situación actual le genera una profunda contradicción política, ya que su voto fue motivado por un malestar previo que hoy se ha transformado en decepción.

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"Yo siempre voté a Cristina"

"Fue como un voto bronca porque yo siempre voté a Cristina, siempre la seguí siempre, confié y todos tuvimos un buen pasar cuando se suponía que estábamos mal. Hoy viendo cómo me encuentro estábamos muchísimo mejor, muchísimo mejor y por voto bronca y creyendo las cosas que decía este demente, este cínico, irrespetuoso que tenemos como presidente. Confié, confié y me defraudó", aseveró.

"De ser jefa pasé a ser una simple conductora de aplicación. A mí no me da vergüenza, es parte de del aprendizaje, si bien no me encanta hacer esto, lo hago porque no me queda otra, porque tengo dos hijos y porque apuesto a que ellos aprendan a que en la vida a veces te va bien, a veces te va mal y la tenés que seguir luchando y la tenés que seguir peleando", concluyó.