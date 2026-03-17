Periodista desde España: "La visita de Milei a Madrid para apoyar a Vox no tuvo repercusión"

La periodista Ángeles Ribes se refirió a la presencia del presidente argentino Javier Milei en el Madrid Economic Forum y sostuvo que no tuvo "trascendencia mediática" fuera de los círculos afines a Vox. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), planteó el partido de Santiago Abascal encuentra límites para imponerse a la derecha tradicional. "Han dado un buen crecimiento en las elecciones, pero sin la capacidad de sobrepasar al Partido Popular", afirmó.

Ángeles Ribes es una política, activista y comunicadora española conocida principalmente por su trayectoria en Lérida y su defensa del constitucionalismo en Cataluña. Fue concejala en el Ayuntamiento de Lérida, donde ejerció como portavoz del grupo municipal de Ciudadanos hasta su expulsión del partido en 2021, tras desavenencias con la dirección nacional.

Javier Milei en el Madrid Economic Forum: "El socialismo es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nos preguntábamos con un analista argentino que vive en España, Jorge Alemán, cuáles son las posibilidades del crecimiento de la extrema derecha de Vox. Él nos planteaba que la derecha del PP sí, pero que Vox no tiene posibilidades de llegar a hacer gobierno, sino de participar en un gobierno del PP, que solo no podría ganar. Usted tiene ideas de centro derecha, me imagino más cercanas al PP que a Vox, pero me gustaría su propia visión desde Cataluña de cuál es el futuro político del mapa político de España.

En cuanto a mi posicionamiento político, yo ya hace tiempo que estoy fuera del circuito de los partidos políticos. Ahora mismo no milito en ninguno, pero estuve militando en Ciudadanos. Por lo tanto, no me siento ni más próxima ni más lejana a ninguna de las ofertas que hay ahora mismo dentro del panorama español, que es muy complicado. En cuanto al posible ascenso del partido Vox, Vox ya tuvo un crecimiento muy grande hace unos cuantos años. Hay que entender que en el panorama político español había, y hay de hecho, una buena parte de la sociedad que se siente muy insatisfecha con la situación económica, con la situación social, con la situación no solamente política, y que ha buscado refugio en según qué tipo de partidos, porque los que existían hasta entonces no les estaban dando respuesta que satisficiera a sus inquietudes.

En este contexto, Vox es una de las plataformas que nacen para canalizar esta insatisfacción popular por el extremo de la derecha, por la parte más de la derecha, mientras que Podemos, Sumar y otras plataformas lo hacen por la parte más de la izquierda. El crecimiento de Vox ha sido importante en las tres últimas elecciones autonómicas, que son elecciones regionales con sus propios parlamentos. Ha dado un buen crecimiento en las elecciones, pero sin la capacidad de sobrepasar al Partido Popular, la derecha más tradicional y más consolidada dentro del panorama español.

En su momento, cuando tuvieron el gran crecimiento y tuvieron la oportunidad de estar metidos dentro de esos gobiernos autonómicos o municipales, y de estar allí intentando implementar su sistema, llegó un momento en que decidieron que iban a romper todo tipo de acuerdos con el Partido Popular y que se iban a ir a la oposición pura y dura e implementar sus programas. Eso al final trae un problema. Las primeras elecciones fueron autonómicas, han sido en Extremadura. El crecimiento fue notable, pero en ningún caso tan notable como para poder opacar el del Partido Popular, que ganó las elecciones. En Aragón pasó lo mismo y ahora, estas últimas en Castilla y León, ha pasado lo mismo, incluso con un porcentaje de crecimiento menor del que ellos esperaban.

Este tipo de partidos, al final, tiene un problema cuando el electorado, que es un electorado que está muy insatisfecho y que además es muy volátil, porque viene de otros partidos, se da cuenta de que esta opción no solamente no es capaz de llegar a gobernar por sí sola, sino que tampoco quiere entrar dentro de los gobiernos para poder introducir sus políticas o sus propuestas programáticas. Entonces, la pregunta que se hace el votante es: ¿y para qué me sirve votar a ese partido si al final no van a conseguir nada, al menos en el corto plazo?

Yo creo que ahora mismo están teniendo esa inquietud dentro de Vox, de no saber muy bien por dónde tienen que tirar. Yo creo que estas últimas elecciones en Castilla y León, donde han tenido un crecimiento menor del esperado, les ha dado un pequeño toque de atención acerca de lo que desea buena parte de sus votantes. Santiago Abascal ya ha hecho unas declaraciones en las cuales dice que van a entrar en los gobiernos y que ellos van a gobernar, contradiciendo lo que habían dicho hacía muy poco tiempo. Ahora mismo yo creo que están en la encrucijada.

Es una situación que no es satisfactoria ni para el Partido Popular ni para Vox, y por supuesto para nada para un electorado de derecha, centroderecha o derecha más conservadora, más tradicional o más radical, que ve que no están siendo capaces de poder llegar a acuerdos y llegar a gobernar frente al Partido Socialista, con el apoyo de los ya prácticamente desaparecidos Podemos y Sumar. Entonces, la situación es muy extraña y probablemente no veamos grandes cambios en lo que hay hasta las próximas convocatorias, que son las elecciones en Andalucía, que es un territorio muchísimo más grande y más poblado que el de Castilla y León, y que probablemente allí sí que veremos ya cómo se definen las líneas de lo que va a ser el panorama de este año 2026 y del 2027, en el cual hay elecciones municipales y, si no hay cambios, habrá elecciones generales también.

Jorge Alemán, sobre la visita presidencial: "El discurso de Milei en España pasó desapercibido"

Cuando hablamos con este intelectual argentino, nos mencionaba que la conferencia que el presidente argentino Javier Milei dio en el Madrid Economic Forum y las reuniones que tuvo con Santiago Abascal tuvieron poca visibilidad. ¿Cómo se ve desde Cataluña? ¿Tiene alguna importancia en el apoyo a Vox?

Sí, es cierto que no ha tenido una gran trascendencia mediática. En lo que son los círculos que se mueven o que orbitan alrededor de este partido, sí que lo han movido, pero La visita de Milei a Madrid para apoyar a Vox no tuvo repercusión. Así como hace quizás unos años una visita como la de Milei, apoyando a Santiago Abascal sí que tenía muchísimo más impacto mediático, la verdad es que ha tenido poco. También tenemos que tener en cuenta que la situación ahora mismo, no solamente en España sino en el resto del mundo, genera noticias de grandísimo impacto constantemente y los medios de comunicación se centran en cosas que pueden ser mucho más trascendentes, como la guerra de Irán. No ha tenido gran repercusión y aquí, en Cataluña, por lo menos, ahora mismo hay otros problemas muchísimo más trascendentes para la sociedad catalana y no estamos para nada en esto.

Sí es verdad que dentro de una visión que a lo mejor hace pocos años sí que hubiera sido muy impactante el tener a Milei aquí, no ha tenido esa trascendencia que yo creo que sí hubieran deseado a nivel interno. Es verdad que Vox está haciendo bien algo dentro de su gestión de comunicación. En otros casos comete errores tremendos, pero sabe manejar muy bien las redes sociales a nivel interno y los mensajes que desea lanzar a través de esas redes sociales para los suyos, sobre todo para un electorado muy joven que lo está captando con bastante facilidad, cosa que, por ejemplo, el Partido Popular no hace. El Partido Popular tiene un problema bastante más grande con la gestión de las redes sociales y los medios asociados a ellas y, en cambio, Vox eso lo maneja bastante mejor internamente o a través de las cuentas que ya sabemos que pertenecen a personas que se dedican a transmitir el mensaje de Vox.

TV/LT