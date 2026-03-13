Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes en el Congreso para que el Gobierno explique cómo se financiará el viaje del presidente Javier Milei a España, donde participará del Madrid Economic Forum, un evento organizado por entidades privadas. La iniciativa surge en medio de la controversia política vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a los gastos del Estado para viajes al exterior.

El pedido fue impulsado por el diputado Agustín Rossi, quien cuestionó el carácter del viaje y reclamó precisiones sobre el uso de fondos estatales. En un mensaje difundido en la red social X, el legislador planteó: “Milei está viajando a un evento privado, ¿lo hace con recursos públicos? ¿Qué va a hacer Milei a Madrid?”.

Según la información oficial, el Presidente se ausentará del país desde la medianoche de este viernes hasta el domingo 15, con destino a la capital española. En la última semana, el mandatario también pasó por Nueva York, Estados Unidos, donde se organizó el evento Argentina Week, y estuvo presente este miércoles en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El presidente Milei y su hermana Karina publicaron mensajes de apoyo a Manuel Adorni

En su publicación, Rossi también vinculó el viaje con las recientes polémicas sobre gastos oficiales. “Mientras en Argentina siguen los despidos, el cierre de empresas y para la mayoría de las familias es cada vez más difícil llegar a fin de mes, en los últimos días nos enteramos que quienes decían ser austeros y cuidar los recursos del Estado viajan al exterior en misiones oficiales llevando familiares o contratan vuelos privados para escapadas de fin de semana”, afirmó.

El legislador sostuvo además que, al tratarse de un viaje presidencial al exterior y de un evento organizado por actores privados, la obligación de transparentar la información es mayor. En ese sentido, explicó: “Presentamos un pedido de informes para que el gobierno rinda cuentas sobre este viaje del Presidente a España”.

X (@RossiAgustinOk)

El proyecto solicita información precisa sobre el carácter del viaje (si es oficial, privado o mixto), la agenda de actividades del mandatario en Madrid, y la nómina completa de la comitiva que lo acompañará. También pide detallar qué aeronave será utilizada para el traslado, junto con los costos operativos estimados.

Además, el pedido requiere especificar cómo se financiarán los traslados, el alojamiento, los viáticos y otros gastos del viaje, aclarando si se cubrirán con recursos públicos o privados. En caso de que se utilicen fondos estatales, los diputados piden que se informe qué organismo del Estado asumirá esos costos y si alguna parte del viaje fue financiada por los organizadores del Madrid Economic Forum o por patrocinadores del evento.

Finalmente, el proyecto también solicita información sobre la invitación formal al Presidente para participar del foro, si su intervención será remunerada, y qué organismos del Estado participan en el operativo de seguridad y logística del viaje, entre ellos Casa Militar, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad.

Manuel Adorni se arrepintió de decir que fue a "deslomarse" a Nueva York: "Fue una frase desafortunada"

La agenda de Javier Milei en Madrid

El viaje de Milei tiene como objetivo participar del Foro Económico de Madrid, un encuentro que reunirá en la capital española a economistas, empresarios y dirigentes vinculados al pensamiento liberal. El evento se realizará el 14 de marzo en el Palacio Vistalegre y contará con paneles dedicados a temas como economía, inversión, innovación tecnológica e inteligencia artificial.

De acuerdo con los organizadores, el foro también incluirá debates sobre comunicación política y la denominada “batalla cultural”, un concepto que el propio Presidente suele mencionar en sus intervenciones públicas. Milei será el encargado de cerrar la jornada con un discurso ante los asistentes, en una intervención que se espera tenga un fuerte contenido ideológico y económico.

Las entradas para el evento oscilan entre los 49 euros y los 2500 euros. La última opción permite el acceso a un "palco de honor", comidas y bebidas durante toda la jornada y a la cena en un salón VIP.

Javier Milei en la edición 2025 del Foro Económico de Madrid.

Desde el Gobierno sostienen que la presencia del Presidente en este tipo de foros forma parte de una estrategia para fortalecer la proyección internacional de su gestión, especialmente en ámbitos donde predominan las ideas de libre mercado y las críticas al intervencionismo estatal. La participación en el foro madrileño se inscribe en esa línea, en la que Milei busca posicionarse como una de las voces más visibles del liberalismo en el escenario global.

Como parte de su quinta visita a España desde el inicio de su gobierno, Milei también mantendrá un encuentro con residente del partido VOX, Santiago Abascal, referente de la ultraderecha española. También se reunirá con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien el mandatario considera su "gurú", y recibirá el Premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte del Dr. Philipp Bagus. Se espera que regrese al país el domingo por la mañana.

TV/LT