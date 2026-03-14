Milei en Madrid: ataques a Sánchez, dardos a Rocca y elogios a la gestión

El presidente Javier Milei cerró el Madrid Economic Forum en la capital de España con una catarata de críticas. Utilizó su discurso de casi una hora para cruzar al mandatario local Pedro Sánchez, a los empresarios argentinos Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla y, fundamentalmente, al socialismo. No hubo menciones a lo largo de la jornada sobre el escándalo del viaje de la esposa de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El evento, de carácter netamente neoliberal, contó con la presencia de economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. El broche final lo dio el jefe de Estado, quien entró al escenario bajo el tema “Panic Show” de La Renga, un clásico de sus presentaciones, y con el público abucheando a Sánchez.

“Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, dijo en referencia a la autoridad española. A partir de ese instante, comenzó con una alocución agradeciendo a los organizadores. Además, adelantó los ejes de su próximo libro, “La moral como política de Estado”, con un enfoque sobre el socialismo. Para el libertario, “no discuten que el sistema capitalista es más eficiente, condenan al sistema porque consideran que es injusto”.

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Tras cuestionar varios ejes de lo que su parecer es la “política económica socialista”, aparecieron las menciones a su gestión. “Cuando fuimos a las elecciones de 2023 el riesgo país estaba en torno a los tres mil puntos básicos, al borde del default. Hoy el riesgo país ha bajado a 200 puntos básicos”, dijo el Presidente.

Bajo ese marco, dio referencias a un tema de agenda, la apertura indiscriminada de importaciones que afectan a la industria local. Para Milei, esa discusión coyuntural “implica tener que enfrentar a toda la estructura corporativa argentina, desde empresarios prebendarios, periodistas ensobrados y muchos corruptos”.

“Lo que se defiende en Argentina bajo el nacionalismo berreta no es ni más ni menos la posibilidad de los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina, acorde a su nivel de ingreso, debería tener un coeficiente de apertura del 93%, pero es del 28%, Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentira”.

Acto seguido, aparecieron renovados dardos a Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, CEO de Fate: “Uno de los grandes debates que surgió fue acerca de Fate -empresa de neumáticos- y su dueño, que debe defender su vergüenza en todo el mundo”.

“Cada vez que negociaba una protección para neumáticos o aluminios lo hacía extorsionando Gobiernos, con que iba a tirar a 920 trabajadores a la calle. Nosotros no hemos escapado a esa presión, pero nuestra respuesta, el día anterior a tratarse la Ley de reforma laboral, este extorsionador tiró a la calle a 900 familias para extorsionarnos”, declaró.

No conforme, precisó: “Si abriera la economía, los neumáticos no costarían 400 dólares, costarían 100. Se beneficiarían 48 millones de seres humanos y se perjudicaría Quintanilla y los 920 trabajadores y familias de Fate. Si le dan eso a los políticos, hacen cálculos y eligen esa solución. Sin embargo, eso no es un motivo para que justifiquen esa política en sí, si piensan en el populismo, ”hay cuatro ganando y uno perdiendo”, aunque el presidente señala que esta decisión es “injusta y no es eficiente”.

En relación a Rocca, Milei afirmó que “mientras que los Kirchner insultaban a Roco terminaban pagando la tonelada de acero a 1.000 dólares cuando vale 400. Me aguanto la carnicería mediática luchando por el bienestar de los argentinos. Aquel que no negocia con la corrupción es perseguido por los empresarios y políticos ladrones”.

Por último, añadió que “las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo político, por lo que reafirmó que Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”.

Previamente a su alocución, tal como estaba estipulado en su agenda, el jefe de Estado mantuvo un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal, a las 10 de la mañana hora local. Una hora más tarde, vio al economista libertario Jesús Huerta de Soto y al empresario Martín Varsavsky.