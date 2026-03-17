Natalia Volosin: “Mahiques defiende a Milei de manera obscena”

La abogada y periodista Natalia Volosin criticó el accionar del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien acusó de "defender de manera obscena" al presidente Javier Milei en medio de la investigación judicial por la causa $Libra. Además, advirtió que existe una causa paralela impulsada desde la Procuración que podría intentar obligarla a revelar sus fuentes periodísticas sobre el caso. "No descartaría que me citen en esa causa y que procuren violar la libertad de expresión", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Natalia Volosin es una abogada con diploma y medalla de honor por la Universidad de Palermo, con máster en Derecho y doctorado en Derecho, ambos títulos por la Universidad de Yale. Se desempeña como consultora internacional y ha sido profesora en diversas instituciones. Es la directora de La Justa, su propio proyecto de investigación y divulgación jurídica y política, donde publica informes exclusivos como los recientes informes sobre el caso Libra que involucran a figuras del actual gobierno.

Natalia Volosin afirmó que el fiscal Taiano dejó sin efecto su declaración en la causa $LIBRA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente el fiscal Eduardo Taiano decidió no citarte. ¿Creés que la decisión del fiscal obedeció a la presión de organismos como la Academia Nacional de Periodismo, como FOPEA, como distintos sectores del periodismo, o que él tomó conciencia de que se estaba tirando un tiro en los pies?

Yo no tengo claro que haya tomado conciencia ni que esto sea el fin de esta situación. Yo diría más bien lo contrario. No lo tengo del todo claro, pero cuando vos mirás los fundamentos de la suspensión de mi audiencia a declaración testimonial, eso va concatenado con la causa paralela que inició la Procuración General de la Nación, yo creo que motivada políticamente por el Gobierno y también en torno a la protección del fiscal Taiano, que es una causa paralela con una denuncia por esto que ellos llaman la filtración de la información. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar, pero yo no descartaría que me citen en esa causa y que procuren violar la libertad de expresión y forzarme a revelar mis fuentes, bajo amenaza, incluso de imputarme delitos. Yo no descartaría esto de momento, más bien todo lo contrario, con lo cual estoy en modo completamente alerta, más que antes.

El límite se fue corriendo mucho en la Argentina en los últimos años. Vos has vivido cosas también. A mí ahora me toca verlo del otro lado, en mi oficio de periodista. La investigación al poder siempre requiere de la prensa libre, que la prensa y los periodistas podamos acceder a información que no se quiere mostrar. Pero esto siempre genera también fuertes represalias y yo no sé hasta dónde el Poder Judicial argentino, que por supuesto no es independiente y no da garantías de independencia, está preparado para lidiar con esto como debería, que es conforme a la Constitución Nacional. Así que yo no dejo de estar en alerta y muy preocupada.

El planteo sería que Taiano decidió no citarte en la causa en la que investigan al Presidente y a la secretaria de la Presidencia, pero que podría tomar la decisión de abrir otra causa en una investigación sobre cómo vos obtuviste información que era judicial para avanzar en una situación más agresiva.

Yo no lo sé, no lo descarto. Por eso quiero aprovechar para alertar a los colegas, a los medios y a la Comisión Libra, que también hizo una exhortación muy clara ayer. No solo fue en torno a mi citación y a las cuestiones de la causa, que son más importantes, sino exhortando también al Poder Judicial que se abstenga de nuevas citaciones a todos los periodistas que estamos detrás de este caso y de otros casos que afectan al poder político, al poder económico, a quien fuere. Yo realmente no lo descarto y me preocupa intensamente porque no hay otro modo de establecer de dónde proviene esa información que no sea violar el artículo 43 de la Constitución, forzándome a revelar mis fuentes, ya sea allanándome mi casa, secuestrándome mi teléfono o bien procurando revelarme el secreto bajo amenaza de imputarme penalmente a mí un delito.

Yo no dejo de estar preocupada. Por supuesto, aprovecho también para agradecerte a vos en lo personal, como siempre, por tu coherencia en estas materias y la de tantos colegas. Hoy a la mañana Marcelo Longobardi hizo una locución muy clara de apoyo en relación a mi investigación. Yo se lo agradezco personalmente también, quien es un periodista al que respeto y admiro, igual que a vos, a Joaquín Morales Solá y a la Academia Nacional de Periodismo. Estoy casi conmovida a esta altura de los apoyos que he recibido, también por FOPEA, SIPREBA, Amnistía Internacional, la colectiva feminista, mujeres periodistas y otros mensajes en privado, porque muchos tal vez no se animan en público porque se exponen, pero que en privado también lo han hecho.

También se comunicaron otros periodistas que están en el caso, como Hugo Alconada Mon, Ariel Zak y María O'Donnell. No tengo más que agradecimientos y celebro que esto sea así, porque quiere decir entonces que hay un núcleo de coincidencias mínimas que algunos todavía tenemos en este país de que hay cosas que no se pueden tocar. El secreto de la fuente periodística es una de esas cosas, porque sin secreto de la fuente periodística no hay posibilidad de cuestionar ni de investigar al poder y entonces no hay límites.

Vos marcaste que el procurador no le había dado importancia a tu denuncia respecto del fiscal, pero ahora la comisión del Congreso también pidió que se aparte al fiscal. ¿Cómo creés que va a avanzar el tema de Taiano y del procurador, que todavía es un cargo que sabemos que está vacante, pero lo ejerce? ¿Quién es el adjunto?

Sí, realmente no lo sé. El procurador interino Eduardo Casal recibió una primera denuncia que hizo el diputado Esteban Paulón el miércoles pasado, que por lo que me dice la gente del despacho del diputado Paulón a la que le consulté, no tuvo ni siquiera un proveído mínimo. Quiero también aclarar que no es culpa de él ser interino desde hace ocho años, es culpa de la política, es responsabilidad de la política. Pero también creo que debiera resguardar las formas, tal vez aún más por no tener el debido acuerdo del Senado. No es un procurador designado conforme a la Constitución y tal vez debiera ser más cuidadoso en torno a estas cuestiones.

Lo que hizo Casal fue iniciar una investigación a cargo del propio organismo pericial. Es decir, la cabeza del organismo en el que ellos creen que hubo una filtración estuvo a cargo de investigarse a sí misma. Hay un organismo pericial que tiene una persona responsable, se llama Romina del Bono, es la directora de esa área, que es la responsable jurídicamente de lo que ocurra dentro de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal). Esa fue la persona a la que pusieron a cargo de investigar lo que ellos consideran que es una filtración. Y no sorprendentemente, lo que encontraron o creen haber encontrado implica un amedrentamiento a esta periodista.

Yo fui directora en la Procuración General de la Nación. Fui directora del cuerpo de investigadores de la DATIP dos años, hace mucho tiempo ya. En 2021 dejé de trabajar en esa oficina. Tuve treinta personas a cargo, entre ellas muchas de quienes accedieron a ese informe porque trabajaron en ese caso. Pero hay dos personas cercanas también en lo personal que han sido y están siendo hostigadas, sumariadas. Sus computadoras fueron secuestradas y fueron trasladadas a otras oficinas.

Juan Grabois sobre el caso $Libra: “El fiscal Taiano tenía el peritaje hace por lo menos dos meses y ocultó la información”

¿Por sospechas de que fueron las personas que te entregaron a vos la información?

Increíblemente, porque en el resto de los lugares de donde pudo haber salido, nadie hizo ninguna pregunta, ni en la fiscalía, que es donde estaba el informe desde hace casi cuatro meses, ni tampoco en la Procuración General de la Nación, en el área central. Y yo tengo muy claro cuáles son mis fuentes. Todos los que trabajamos estos casos sabemos que muchos de los personajes de alto vuelo de la Procuración General se dedican a filtrar la información a la prensa.

Yo trabajé en la causa AFA, la de las cuevas de los cheques, una causa que llevaba la jueza María Romilda Servini. Creo que el fiscal era Taiano y nosotros colaborábamos con Taiano. Lo digo ahora públicamente y no violando el secreto que yo también tuve en relación a esa causa porque lo hicieron público. Ese informe firmado por mí, un día se publica en un programa de Luis Majul y yo llego a trabajar al día siguiente y mi jefe, que no era la doctora Romina del Bono, era otra persona que estaba a cargo, me dice: “Vos estás loca, vos le diste esto a Majul”. Yo tenía visitas asiduas al programa de Luis Majul en esa época. Estoy dispuesta a aclarar esto bajo juramento de decir verdad y que citen a testimoniar a mi exjefe de la DATIP, y yo le contesté: “¿Estás loco? Jamás haría eso. Primero, porque sería un delito. Jamás lo haría. Cualquiera que me conozca sabe cómo me manejo en la vida”.

Entonces, mi jefe me preguntó si podía averiguar quién lo filtró. Me dediqué a averiguar quién lo había filtrado. No voy a dar su nombre, pero estoy dispuesta a darlo bajo juramento de decir verdad. Era una persona de muy alto nivel de la Procuración. Entonces, esto es lo que ocurre todos los días en miles de causas. En lugar de pensar en que pudo haber habido un montón de lugares, fueron a apretar a la gente que es cercana en lo personal, que es casi como yo te dijera que apretaron a mis hijos por la calle. La sensación corporal que uno tiene es muy similar.

Ayer el flamante ministro de Justicia hizo advertencias respecto de que había que tener cuidado de imputarle al Presidente delitos que no estaban probados, en una actitud de defensa que plantea algún grado de conflicto de intereses, porque el ministro de Justicia no es el abogado defensor del Presidente. ¿Cuál es tu opinión del rol del ministro?

Yo no sé si el ministro de Justicia está matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, pero sería bueno que dé explicaciones en relación a la ley de ética del ejercicio de la abogacía. Lo que entendí de ayer del programa del colega Eduardo Feinmann es que Juan Bautista Mahiques debe estar ejerciendo de abogado defensor de Javier Milei. Si esto es así, que por lo que vi en el programa de televisión entiendo que es así, al mismo tiempo no puede ser ministro de Justicia de la Argentina, porque hay un conflicto de intereses. Esto está prohibido en términos de la ley de ética en el ejercicio de la profesión. Por supuesto, es una ironía lo que estoy diciendo.

El ministro de Justicia tiene que abocarse a ser ministro de Justicia. Si Javier Milei necesita un abogado, que lo contrate y lo pague de su bolsillo. Estamos todos pagándole al ministro de Justicia para que defienda al presidente de la Nación y lo hacen de una manera realmente obscena. Mahiques defiende a Milei de manera obscena. A mí lo que más me asombra es que esto no produce ningún tipo de repregunta de alguien que diga: “Che, este tipo, al final, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿No es raro esto?”. Es como que de nuevo los límites se van corriendo y casi que naturalizamos cosas que realmente no son en absoluto naturales.

En relación a la apreciación que hace en torno a la supuesta culpabilidad de Javier Milei, coincido. A mí me han preguntado estos días si es culpable Javier Milei, y a mí no me consta eso en absoluto. Hay una causa en trámite, falta un montón. Ahora sí está bastante claro, y hay un montón de evidencia muy significativa, por lo menos para citar a indagatoria a las personas, para que ejerzan su derecho de defensa, porque la indagatoria es el principal acto de defensa que puede tener un imputado en una causa penal, que puedan aportar sus evidencias, explicar cómo leen ellos la prueba. Y me parece que eso sería importante.

Luego, en relación al tema de la causa paralela, no tengo ninguna duda de que está el Gobierno detrás de eso. No tengo ninguna duda, porque es lo que han hecho, lo que ha hecho el propio Mahiques en su situación procesal personal en la causa de Lago Escondido, lo que han hecho en la causa ANDIS y lo que están haciendo en relación a Manuel Adorni, que es de dónde salió la información. ¿Y el foco del gravísimo hecho de supuesta corrupción que cometió el presidente de la Nación, sobre el que hay un montón de información? ¿Y el foco en Taiano, que es lo que a mí más me importa? A mí la causa Libra no era algo que me interesara particularmente. El fiscal federal Taiano es el mismo fiscal federal que no una, no dos, tres veces decidió no apelar el sobreseimiento exprés de Néstor y Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. Entonces, basta de esta gente.

Los empresarios, la gente importante de este país, los dos o tres empresarios que están sosteniendo políticamente al Gobierno, ¿quieren el desarrollo del país o no? En serio, ¿ustedes creen que van a poder desarrollar y hacer negocios y ganar plata en este país con esta justicia, con Taiano, que hizo para los Kirchner lo que está haciendo para Milei? Lo digo mirándolos a los ojos. Les ruego, les imploro: piensen en sus hijos, en sus nietos, en el país que quieren dejar. Taiano no puede ser fiscal federal en la Argentina. No lo debió haber sido en época de los Kirchner y no lo puede ser ahora. Es imposible un país sin un Poder Judicial independiente: no hay desarrollo posible, no hay reglas, no hay Estado de derecho, no hay negocios, es la ley de la selva, porque hoy le toca a uno y mañana al otro. No hay derecho, no hay normas, no hay sistema, es inadmisible.

Y lo último es el tema de Mahiques con el intento de cuestionar la validez de la prueba. Por supuesto, es una maniobra de humo, de distracción. En realidad, yo creo que Mahiques no debe saber lo que es una cadena de custodia. La cadena de custodia, lamentablemente, en DATIP todavía son en papel. Hubo propuestas, según me contaron, para digitalizar las cadenas de custodia, para dar accesos restringidos a las causas y a los informes, cosa que la directora Romina del Bueno, la responsable de esa institución, no aceptó desarrollar. Es un desarrollo propio de la DATIP con licenciados en informática de la propia organización, costo cero y personal propio, pero no lo quisieron hacer.

¿Qué es una cadena de custodia? Es un papel con una planilla en la cual se pone un nombre, una firma, una fecha. Entonces, cada uno que accede a un elemento, un efecto, como se dice en la justicia, dice: “Lo tengo yo”. Eso que se hace en papel, increíblemente, se hace en relación al teléfono. Y si se hace una copia forense, si se hace una extracción y se pone en un disco externo, también se puede hacer una copia y una cadena de custodia sobre ese elemento. Pero lo relevante es el teléfono. Es una prueba completamente reproducible, salvo que algún vivillo se le ocurra devolverle el teléfono a Mauricio Novelli. Y quiero alertar también a la opinión pública sobre esto: debiera ser guardado, n le devuelvan el teléfono a Novelli. Si alguien quisiera cuestionar la prueba, se vuelve a hacer las cien mil veces que lo quieran hacer.

Además, no pudo haber habido afectación de la cadena de custodia ni del teléfono, ni del disco, ni de nada de todo eso, porque en realidad lo único que yo revelé fueron apenas extractos de un informe que estaba en la Fiscalía de Taiano, en una causa que no estaba bajo secreto de sumario, y en una causa de interés público, que debiera ser pública. Hay jurisprudencia de la Cámara Federal. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) hace algunos años quería acceder a las causas de corrupción en épocas del kirchnerismo, y pedía acceso a los jueces y, cuando se lo negaban, iba a la Cámara. Hay jurisprudencia de la Cámara Federal en las épocas gloriosas, en las que los jueces de Comodoro Py querían luchar contra la corrupción. Se ponían la capa y la espada de lucha contra la corrupción de los gobiernos de turno y les daban acceso porque son causas de interés público. La ciudadanía debiera acceder al peritaje, a todo lo que esté disponible, siempre resguardando la privacidad de los imputados.

¿Cuál es tu grado de confianza en instituciones superiores como la Corte Suprema de Justicia, eventualmente tribunales superiores al propio juez y el juez que tiene en esta causa?

En el caso del juez de la causa Libra, yo la verdad que no puedo decir nada porque el juez delegó la investigación en el fiscal. Apenas tomó noticia de uno de los peritajes, que fue el segundo que Taiano también cajoneó porque lo recibió el 9 de enero, él se excusó en relación al informe que yo mostré, diciendo que era un trabajo interno de la fiscalía, lo cual es falso. Es una prueba, es una evidencia que debe ser incorporada. Y dijo: “Estaba esperando el informe completo para subirlo a la causa”, lo cual también es falso, porque el informe completo lo recibió el 9 de enero y no subió ni uno ni otro. ¿Cuándo subió ese segundo informe Taiano? El 24 de febrero. ¿Qué hizo Marcelo Martínez de Giorgi? Al día siguiente notificó a las partes. Entonces, yo ahí no tengo mucho para decir.

Sí hay una cuestión con la prueba, con los anexos. Por eso lo de la cadena de custodia de Mahiques denota que no tiene idea de lo que es una cadena de custodia, porque los informes del cuerpo de investigadores no se custodian con una cadena, no hay nada que custodiar. Es un reporte, es un informe que dice: “Vi un disco de un teléfono y encontré esto como relevante”. Eso no requiere una cadena de custodia. Sí requiere confidencialidad, sí requiere resguardos.

Los chats y audios que revelan presuntos pagos de Mauricio Novelli a Javier y Karina Milei

¿La cadena de custodia es que alguien haya modificado el contenido del teléfono, no que alguien lo haya visto, sino que alguien haya intervenido haciendo que la prueba no sea más válida?

Exacto. Para que la prueba no sea más válida, alguien tiene que haber intervenido sobre el teléfono cambiando cosas o sobre la copia y la extracción forense del teléfono. Ahora, mostrar partes de un reporte no puede tener ninguna influencia sobre la cadena de custodia. Lo que sí no hizo Marcelo Martínez de Giorgi fue exhibir la extracción del teléfono. Eso lo resguardaron y no lo iban a mostrar porque ya habían iniciado un incidente, que es como si fuera una causa dentro de la causa, en la que se ponían a discutir con las partes, con el abogado de Novelli y con el fiscal sobre si le iban a mostrar o no a las querellas, a las víctimas, el contenido, que es lo que ahora finalmente se vieron obligados a revelar y que da cuenta de que había tres millones de bombas adentro de ese contenido que nadie quería que se mostraran. Pero en relación al juez de la causa, no tengo mucho más para decir.

En relación al sistema de justicia, yo tengo mucho respeto por el doctor Horacio Rosatti, a pesar de algunas diferencias no menores que me separan de él, pero es una persona que yo valoro y me parece un hombre derecho. Tengo un viejo respeto, con algunos bemoles, por Carlos Rosenkrantz. Es un tipo que forma parte del mismo ambiente académico del que yo he salido, que ha tomado decisiones muy polémicas en algunas situaciones y que he criticado intensa y duramente.

¿Y sobre su honestidad intelectual?

Su honestidad intelectual no sé si me consta, pero no le he perdido completamente la fe.

¿Creés en su honestidad intelectual?

En la de Rosatti, sí. En el caso de Carlos Rosenkrantz, por quien supe tener mucho aprecio, querría creer que sí. La verdad es que no lo sé. Lo que creo también es que esto no depende de la Corte, como para también sacarle un poco el foco, porque muchas veces se habla de la Justicia y la Corte. Esto no depende de la Corte, depende de la política, de la diligencia y de la ciudadanía, por las decisiones que hay que tomar para limpiar de una buena vez el Poder Judicial.

Yo me estaba refiriendo en esta causa...

En esta causa, hasta que esta causa llegue la Corte, habrá un segundo, tercer gobierno de Milei o Milei no existirá más y gobernarán los marcianos, que también van a ser corruptos.

Pero más allá de que tarde, finalmente que llegue también es importante, ¿no?

Por supuesto, sobre todo para los imputados. Yo creo que lo que va a haber acá va a ser lo que ha pasado siempre. Por el acceso que tuvo ACIJ en su momento a las causas de corrupción, se pudieron hacer las primeras auditorías de Comodoro Py, que no las hizo el Estado, las hizo la sociedad civil, y determinar cuál es el promedio que demoran las causas de corrupción en la Argentina. En promedio, demoran quince años, y algunas han demorado veinticinco años.

En Estados Unidos hubo toda una discusión respecto de que la protección que tienen los periodistas, no solamente a no revelar la fuente, sino a no ser condenados si no se demuestra real malicia. Es decir, no simplemente que lo que hayan publicado esté equivocado, sino que tampoco resulta culpable, aunque esté equivocado, si se demuestra que no hubo real malicia. Se planteó extenderle esta protección especial que tenía el periodismo a las ONG. Entonces, se generó toda una situación en la cual pueden acusar falsamente personas que no son periodistas, gozando de las coberturas del periodismo. Inmediatamente, que fue tu caso, el argumento era que vos no sos periodista. Me gustaría que le contaras a la audiencia y a nuestros colegas qué hizo que una persona que tenía una vocación de servicio público en la gestión, y que tenía formación en derecho, descubra en un momento de la vida que la manera de continuar esa pulsión que tenía por el servicio público sea a través del periodismo.

Es que no había otra manera. Lamentablemente, el Poder Judicial está tan viciado que, aun con las mejores intenciones, aun con idoneidad, aun con honestidad, aun con mucho trabajo, con mucho, mucho trabajo, no se puede. En la pandemia, por ejemplo, mientras algunos hacían masa madre, quienes sí trabajábamos en el Poder Judicial trabajamos en causas muy delicadas, de las que nunca nadie supo nada, porque algunos sí sabemos trabajar responsablemente, idóneamente, moralmente, profesionalmente.

Lamentablemente no encontré el espacio para, eh, en el Ministerio Público Fiscal, esplayar y extender ni mis virtudes profesionales ni mis virtudes morales y, por lo tanto, en algún momento encontré que eso podía tal vez ocurrir en el periodismo. Tuve la suerte de ser contratada en su momento por Infobae durante dos años, en los que pude, hasta que tampoco pude, porque también esa puerta se cerró y ahora estoy trabajando de manera independiente. Tuve la suerte con ustedes de tener la experiencia de la investigación que yo hice en el caso de Leonardo Scatturice y que ustedes tan gentilmente me facilitaran la revista Noticias.

Jurídicamente no cabe ninguna duda de que yo soy periodista. Quiero recordarles, por si no lo saben, a quienes tengan alguna duda sobre eso, que la opinión consultiva número cinco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara: no hace falta colegiatura, no hace falta estudiar. Si yo no soy periodista, pues Daniel Hadad no es periodista, Luis Novaresio no es periodista, Eduardo Feinmann no es periodista. Por supuesto que soy periodista. Trabajé dos años en un medio periodístico, Infobae; trabajé un año en televisión, América TV; trabajo hace algunos meses en una radio, todos los lunes a miércoles, AM 650. Tengo un medio periodístico propio que se llama La Justa y soy afiliada a SIPREBA. Escribo recurrentemente, investigo periodísticamente y seguiré haciéndolo. Y también quiero ser clara: hagan lo que quieran.

Me parece más interesante lo existencial. Evidentemente hay algo del periodista como auxiliar de la justicia. De hecho, cuando se discute el tema de la objetividad, se lo discute tanto en el periodismo como en la justicia. Es absolutamente comprensible que uno encuentre una similitud en la tarea del servicio público en la justicia con el periodismo. Ser periodista no implica tener un carnet, sino honrar la profesión en la acción que uno la lleva adelante. Me alegro de que el periodismo te cuente a vos entre sus filas.

TV