El Fondo Nacional de las Artes presenta el conversatorio: “¿Quién define qué es el arte?”

En el marco del ciclo de charlas en la sede Casa Victoria Ocampo, el Fondo Nacional de las Artes presenta el conversatorio “Es arte porque yo lo digo. Autoridad, contexto y poder en el arte contemporáneo”, organizado por la revista Be Cult, en alianza con Ingot Resguardo.

El conversatorio cuenta con la participación de Diana Wechsler (curadora e historiadora del arte), Esteban Tedesco (coleccionista), Dafne Cejas (galerista) y Manuel Quaranta (filósofo y crítico de arte), moderados por Claribel Terré Morell, directora de la revista cultural Be Cult.

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Esta actividad forma parte de los encuentros que —bajo el título “A Fondo”— lleva adelante la Be Cult, con el propósito de generar encuentros presenciales en instituciones culturales para debatir problemáticas actuales del arte y poner en diálogo a distintos actores del sector: artistas, curadores, coleccionistas, galeristas, críticos y especialistas.

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En sintonía con la muestra “Colección Esteban Tedesco: el valor de lo contemporáneo”, que se exhibe en la Casa Victoria Ocampo hasta el 20 de abril, este conversatorio propone abrir un espacio de reflexión sobre una pregunta central del arte contemporáneo: ¿Quién define qué es arte y bajo qué criterios se legitima esa autoridad en el siglo XXI? A partir de esta consigna, el encuentro invita a debatir si el arte es el resultado de una afirmación individual o de una construcción colectiva dentro del sistema artístico.

La charla tendrá lugar el miércoles 18 de marzo a las 18 h, con entrada gratuita y reserva completando el formulario online.



Miércoles 18 de marzo, 18 h

Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831, CABA

Panelistas: Diana Wechsler, Esteban Tedesco, Dafne Cejas y Manuel Quaranta

Modera: Claribel Terré Morell

