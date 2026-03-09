Muntref presenta una instalación de Albertina Carri junto y la exposición “Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo”

Sobre una pantalla negra se leen los dos nombres de su madre, Ana María, escritos con letras blancas y tipografía gigante. La imagen forma parte de “Punto Impropio”, la videoinstalación de Albertina Carri, que inaugura el próximo 14 de marzo a las 13 las exposiciones de Muntref para el 2026.

La cineasta argentina participará el mismo sábado de una charla pública junto a Diana Wechsler, directora artística de la institución y el escritor Daniel Link, director de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos de la UNTREF.

Albertina Carri (Foto de Sebastian Freire)

La madre de la artista que fue secuestrada durante la dictadura mantuvo un corto vínculo epistolar con ella y sus hermanas, que se rompió cuando fue desaparecida. Sus restos nunca han aparecido.

“Como un ejercicio filológico obsesivo y desmesurado, Albertina registra con microscopio el trazo materno sobre el papel (...) En el audio, donde la escuchamos leer esas cartas ‘sin ahorrar ni una coma’, su voz quiere que entendamos que, más allá de las convenciones de escritura, hay algo mágico que nos permite entrever lo que no ha sido escrito y que tiene la forma de una indicación para el futuro”, destacó Daniel Link.

Aimée Zito Lema, Mother and child

La videoinstalación podrá verse en la sala de proyectos del Muntref Centro de Arte Contemporáneo y, en simultáneo, en la sala del subsuelo del Muntref Artes Visuales en Caseros.

Jordi Colomer, Medina Parkour

“Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo”, curada por Diana Wechsler también podrá verse a partir del próximo sábado 14 de marzo. La muestra cuenta con artistas como Jordi Colomer, Gabriela Golder, Aimée Zito Lerma, Leticia Obeid y Brunno y Botto y se une a “Let’s play - Juguemos en el mundo”, inaugurada durante BIENALSUR 2025. El concepto del “juego” y su analogía con la “vida” son la base de la elección que propone a cada visitante construir su propia ruta y elegir su camino a partir de jugar con los artistas seleccionados y de involucrarse y aceptar el desafío que cada obra propone.

“Punto Impropio” junto a “Infancias. Algunas historias de chicas y chicos en el mundo” siguen los lineamientos de la programación 2026 de Muntref que a través de sus propuestas expositivas, de las activaciones y los programas públicos pensados en articulación con las carreras de grado y postgrado que se cursan en la UNTREF, dedicará su programación a revisar las maneras en que se cuentan historias, se construye memoria y se revela u opacan aspectos que constituyen la identidad sociohistórica y cultural.

Inauguración: 14 de marzo a las 13.

Lugar: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes (Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus. Ingreso por Apostadero Naval. Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Entrada gratuita.