Juan Campodónico y la creación de un álbum como una biografía en la que se unen el padre, el hijo y los territorios transitados

Juan Campodónico sintió el llamado a hacer un álbum propio, con su nombre, más allá de su trabajo en Bajofondo y de su recorrido como productor (Jorge Drexler, No te va a gustar). La búsqueda implicaba definirse, recortarse, en esa exploración pudo encontrar las relaciones que constituían su identidad: su paternidad, su padre, su territorio uruguayo y mexicano, su sensación de bicho raro. Pero sobre todo, la consciencia de que no existe algo como un individuo recortado del mundo y, con humor, llamó a su criatura Todo esto tampoco soy yo.



El próximo viernes 6 de marzo Campodónico presenta su material en vivo en Buenos Aires en ArtLab centro cultural, y cristaliza el resultado de una trayectoria en la que forjó una fuerte identidad estética y narrativa, ahora presente en una obra de su autoría. Nacido en Uruguay, pero criado en México, Campodónico es el fundador de Bajofondo, junto a Gustavo Santaolalla, produjo a Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotusso, No Te Va Gustar, Kevin Johansen, entre otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su universo musical combina electrónica, tango, candombe, milonga, hip-hop y el indie sudamericano. El show será un concierto híbrido, en parte show en vivo y en parte set electrónico. Contará además con invitados especiales y con un tratamiento sonoro y visual pensado especialmente para el espacio del ArtLab. Lo acompaña en el escenario en voz, guitarra y loop Camila Rodriguez cantante de la banda indie Niña Lobo.

Todo esto tampoco soy yo

El disco solista de Juan Campodónico cuenta con las colaboraciones de Jorge Drexler, Sebastián Teysera, Eli Almic, Josean Log, Zeballos y Cami Rodríguez. Cada uno de ellos sumados como un elemento orgánico de cada creación.

“En el momento de tomar esa decisión de hacer un álbum con mi nombre, pensé que era un detalle y después cuando me puse a hacerlo me di cuenta de que era algo totalmente nuevo desde la perspectiva de la cual me me ponía a hacer la música y a plantearla. Porque siempre había trabajado para algo más conceptual o más colectivo, como en el caso de Bajofondo que se plantea investigar la música rioplatense con las nuevas herramientas de la música, donde, antes de de de que haya una nota escrita, ya estaba todo el concepto definido”, explicó el artista en diálogo con Perfil.

“En este caso lo primero que hago es tener una mirada más cercana a cosas propias. De hecho, el primer tema es ´Milo´, que es el nombre de mi hijo, que lo escribí el día en que me enteré con mi pareja de que íbamos a ser padres”, repasó.

Así comienza Todo esto… y termina con la voz de su padre, el director de teatro César Campodónico. En ese track aparece una grabación de unas conferencias sobre teatro que se habían dado en el Memorial de América Latina en San Pablo.

Esta canción número 11, que cierra el disco, lleva el nombre de “Simplemente la belleza” y funciona como un tratado de acuerdos fundamentales para la humanidad. “La belleza es patrimonio nuestro y no del oscurantismo (...) nuestra América que tiene una historia en común debe tener un futuro en común de intercambio porque pertenecemos a la misma cultura”, se escucha en la vos del ya fallecido director de teatro.

Esa conferencia reflexiona sobre los tiempos de dictadura, cuando la familia del músico se fue a vivir a México. “Como niño me crié en una familia que vivió ese drama, pero mis padres crearon muchísima belleza a pesar de esa situación, como niño toda la etapa del exilio la viví muy deslumbrado por cosas muy lindas, por conocer otra cultura, recuerdo los primeros tiempos allá en México ver a mis padres muy maravillados, crearon mucha belleza en la interna nuestra un poco para contrarrestar la situación por la cual este habíamos tenido que salir del lugar donde vivíamos”, destacó Juan Campodónico.

“Entonces esa reflexión que aparece en el track lo pintaba muy bien, había algo en el arte, en la búsqueda de la belleza que era una cosa muy pura y muy buena en tiempo de oscurantismo”. La dictadura es cosa del pasado, sin embargo, en tiempos de tolerancia escasa, odio y avance de guerras, ese pensamiento vuelve a ser vital.

Delfina Pignatiello abandonó la competencia olímpica como nadadora y regresó al agua como artista



La obra del músico se presenta como un autorretrato -según sus propias palabras-- siendo consciente de que él es en relación con su pasado y su futuro y su tierra. Allí aparece algo de candombe, de Jaime Roos, combinado con otros sonidos contemporáneos.

Una canción que podría reflejar el núcleo de su propuesta y que también avanza en el camino de este manifiesto musical de Todo esto tampoco soy yo, es “Frik”. “Esa canción habla del raro, del que no encaja, yo me crié en México y allá era un raro y cuando regresó la democracia volvimos a Uruguay y fui el raro acá”, confesó.

Por eso en la letra de Frik reivindica lo raro, pero no en un postulado nihilista, es más bien un movimiento positivo: bancar el no pertenecer.

“Hagamos una revolución de raros y armatostes, si no tenemos remedio y nadie vela por nosotres (...) Hagamos una revolución mientras comen el postre, si nadie cuida de nadie más, cuidemos de nosotros”, canta en “Tan Frik”.

Para raros y armatostes, entonces, este viernes 6 de marzo, Juan Campodónico presenta Todo esto tampoco soy yo en Artlab (Roseti 93, CABA).

RB/fl