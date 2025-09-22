Septiembre trajo muchas novedades de música en castellano, por lo que PERFIL te selecciona un destacado de cuatro estrenos. Por un lado, MHTRESUNO, artista de la Villa 31 que aceleró y le puso oscuridad al dembow presentó dos nuevas canciones. Cindy Cats lanzó su primer álbum con versiones de exquisita calidad de clásicos, y no tanto, en castellano. Juan Campodónico -ex Bajofonfo- se inicia como solista y Un Muerto Más estrenó un material que incluye poesías, canciones y hasta una película que cuenta una historia de principio a fin.

MHTRESUNO

MHTRESUNO presentó “Te choko” y “Con lo pie”, dos adelantos de su nuevo álbum, con videoclips filmados en Santo Domingo y una esencia callejera, el artista de la Villa 31 se sumerge en las raíces del dembow para este doble lanzamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Te Choko”, producido por Zunna en la capital dominicana, es una descarga de puro dembow. El artista se introduce de lleno en la cultura que lo inspiró a crear su próximo álbum. El otro estreno, “Con Lo Pie”, se convierte en el primer featuring de Santo Domingo, junto a La Kikada. Grabado en el barrio La 42 de Santo Domingo, el videoclip transmite toda la fuerza de la cultura del ese contexto.

Cindy Cats

Cindy Cats estrena su primer álbum, En vivo Vol. 1, un trabajo que reúne colaboraciones de grandes artistas de la escena local e internacional que se sumaron a compartir música y escenario.

El disco comienza con su ya clásica versión de “Sábado” (el hit de Divididos), y da lugar al primer artista invitado: Tiago PZK y una versión que recrudece a la original de “Entre nosotros”. Nahuel Pennisi emociona “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, Lía Kali da el toque internacional de su estilo flamenco con “Contra todo pronóstico”.

Otros momentos destacados llegan de la mano de David Lebón en “Dos edificios dorados” y Benja Amadeo en “Alma de diamante”. A ellos se suman G Sony con “Lágrimas”, Dandara en “Feelings” y Daniel Ribba en “A mi lado”.

Formada en Buenos Aires, Cindy Cats está integrada por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas, los músicos de los artistas mainstream de la actualidad. Desde sus inicios, la banda se consolidó con un estilo que fusiona su virtuosismo con la improvisación característica del formato jam. Con una propuesta que combina potencia escénica, arreglos modernos y la marca registrada de que todos sus invitados sean sorpresa.

Cindy Cats ya prepara un show especial en el Microestadio de Ferro el próximo 27 de noviembre, donde celebrará este primer gran paso en su carrera.

Un muerto más

De amor, es el nuevo trabajo de Un Muerto Más. Se trata de la propuesta de Guido Carmona que combina teatralidad, poesía y música. Este lanzamiento es el sucesor Verano en invierno, su primer disco.

Durante el año 2025, el artista estuvo componiendo, escribiendo todos los días y compartiendo letras recitadas en redes sociales que tuvieron una repercusión de millones de visitas valiéndole más de 200.000 seguidores.

La búsqueda fue mostrar y abrir un largo proceso de composición que antes se hacía puertas adentro. La gente fue cómplice del proceso y esta obra es el resultado de “poemas que se convertirán en canciones”.

“Escribí más de 100 poemas, en un proceso creativo para lograr 11 canciones perfectas. Un universo que se sumerge en las heridas del amor, en el camino de sanar, con el único fin de volver a rompernos. La necesidad de contar esta historia de principio a fin me despertó un sueño de crear también una película que se terminó convirtiendo en realidad”, sostuvo el artista.

"La estrategia de la ilusión" de Leandro Erlich con curaduría de Andrés Duprat llega a Banco Macro



Por lo que este De amor es un universo multidisciplinario que incluye poesías, canciones y hasta una película que cuenta una historia de principio a fin. El show presentación, será el jueves 23 de octubre en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455).

Juan Campodónico

Todo esto tampoco soy yo es el primer disco solista de Juan Campodónico. Su sello creativo ha estado presente en la fascinante conjunción de tango y milonga con música electrónica del colectivo Bajofondo que fundó junto a Gustavo Santaolalla, en la mezcla de hip hop y rock de Peyote Asesino, o en su proyecto Campo, donde siguió la exploración de la cultura popular desde una estética indie pop. También en su multipremiada carrera de productor junto a artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotusso, No Te Va Gustar o Kevin Johansen, entre muchos otros.

Ahora Juan comienza una etapa con su propio nombre, en el que pone en foco un relato personal y desenfoca el fondo dónde suenan ecos de sus proyectos previos.

"Onda Expansiva", focus track de Todo Esto Tampoco Soy Yo, es un resumen perfecto de su sello creativo. Un comienzo que remite al universo folclórico se transforma en una explosión electro con toques tangueros en la letra. Hay fragmentos de otras producciones de Juan y reciclajes de otras músicas propias que funcionan casi como claves a desentrañar.

RB/ff