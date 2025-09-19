Winona Riders encabeza este fin de semana el Festival Mutante en el C Art Media

Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 17 horas, llega la cuarta edición del Festival Mutante en el C Art Media, en donde habrá bandas en vivo, instalaciones de arte digital, animación, y más.

En esta edición, cinco proyectos que marcan el pulso de la nueva escena alternativa serán protagonistas: Winona Riders, Buenos Vampiros, El Nota, Máze y Lagrimitas. Además, el colectivo Nite Lite se apropia del espacio con una curaduría transdisciplinaria que combina tecnología, visuales y arte digital.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta propuesta tuvo en sus anteriores ediciones a artistas como Juana Molina, Santiago Motorizado, Mi Amigo Invencible y Mujer Cebra.

En esta ocasión se seleccionaron bandas que están en un momento de ascenso importante con una propuesta alternativa: Winona Riders que este año tuvo su primer show en el mítico Obras, Buenos Vampiros, recién llegados de su primera gira europea, El Nota que acaba de lanzar un nuevo álbum, Máze - la banda revelación de la escena independiente- y Lagrimitas - con su punk rabioso y energía desenfrenada.

No es solo rock and roll

El Festival Mutante no es solo un espacio de música en vivo, pretende ser una plataforma para visibilizar proyectos independientes y una conexión para articular diversas expresiones artísticas.

Por lo que a los recitales se suma Nite lite, el club de animación y arte digital que se apropiará de cada rincón del C Art Media con instalaciones que combinarán el arte con la tecnología e invita a sus asistentes a vivir una experiencia hipersensorial.

Cindy Cats lanzó su primer disco y prepara un Ferro histórico: música sin etiquetas, invitados sorpresa y adrenalina en 360°



“En esta distopía continua, donde todo parece estar roto, el Mutante celebra el encuentro, invita a vivir un festival distinto, con una curaduría de sonidos alternativos, con artistas que hoy marcan el pulso de la escena independiente nacional”, aseguran los organizadores.

Mutante, desde su nombre busca presentarse como un espacio en constante evolución donde las formas, las estéticas y las propuestas no solo se diversifican visual y sonoramente, sino que también abordan aspectos políticos, representando una sociedad que se manifiesta y se expresa a través de múltiples disciplinas artísticas.

El festival actualmente está celebrando su cuarta edición. En 2022, formaron parte Mi Amigo Invencible, Lucy Patané, Los Besos, Melanie Williams, Daniel Melero y Nicolás Mateo. En 2023, Juana Molina, Santiago Motorizado, Las Ligas Menores, Fermín Ugarte y Lupe. En 2024, el gen mutó aún más y se hicieron presentes Nenagenix, Mujer Cebra, Broke Carrey, K4, Las Tussi y 0600.

RB/DCQ

