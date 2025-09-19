Embalse Music Festival 2025: grilla, entradas, alojamiento y cómo llegar

Con la llegada de septiembre, Córdoba se transforma en el epicentro de la primavera. Las sierras se llenan de jóvenes que buscan música, naturaleza y celebración. Desde Villa Carlos Paz, Potrero de Garay, Embalse y Santa Rosa de Calamuchita, hasta Villa María y Villa Rumipal, los distintos destinos ofrecen opciones para todos los gustos: festivales, actividades al aire libre y espacios para compartir con amigos.

Embalse se convierte en uno de los destinos más elegidos para disfrutar de la música, el aire libre y los paisajes del lago. Del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, la Playa Maldonado será el epicentro del Embalse Music Festival 2025, un evento que reúne a miles de jóvenes y familias con shows en vivo, gastronomía y actividades recreativas. Desde hace años, el festival se consolidó como una de las celebraciones más convocantes de la provincia, combinando entretenimiento y diversión frente al lago.

Desde Perfil Córdoba te contamos toda la información clave: entradas, grilla completa de artistas, transporte, alojamiento y costos aproximados, para que puedas planificar tu visita sin sorpresas y aprovechar al máximo el fin de semana.

Esta edición contará con una grilla de artistas destacados, que van desde talentos locales hasta bandas y solistas nacionales reconocidos, incluyendo Q’ Lokura, Rombai, Valentina Olguín, Salastkbron, Lucas Bustos, Lautaro Martínez y Alex Altam. Además de la música, habrá actividades paralelas, sorteos y espacios para disfrutar de la gastronomía local.

Entradas y abonos

El festival ofrece entradas por día y abonos por los tres días, con precios accesibles para distintos públicos:

- Viernes 19 de septiembre: General $15.000 – VIP (+18 años) $25.000

- Sábado 20 de septiembre: General $15.000 – VIP (+18 años) $25.000

- Domingo 21 de septiembre: General $15.000 – VIP (+18 años) $25.000

- Abono general por 3 días: $35.000

- Abono VIP por 3 días: $60.000

Las entradas se pueden adquirir de manera online a través de paseshow.com.ar, garantizando acceso anticipado y comodidad al momento de ingresar al festival.

Incluso, podés reservar una mesa para compartir con tus amigos. La mesa vibra incluye, por $600.000, una mesa personalizada para hasta 10 personas, con un 70% consumible, ingreso preferencial, acceso a baños VIP, y un sector exclusivo dentro del predio de artistas.

O la mesa flow, por $1.200.00 por noche, con capacidad de 15 personas y los mismos beneficios que la anterior, a los que se le suman: parking diferencial, WiFi Starlink, carta de tragos premium, vista a los escenarios y atención personalizada.

Grilla completa de artistas

Viernes 19 de septiembre. El festival comenzará con artistas como Q’ Lokura, Valentina Olguín, Salastkbron, Lucas Bustos, Lautaro Martínez y Alex Altam, que abrirán la fiesta con distintos estilos musicales para calentar motores.

Sábado 20 de septiembre. La jornada estará llena de energía con Los Herrera, Bresh, Lauty Gram, Alejo Brizuel, Lucas PZO y Agus Maders, ofreciendo un recorrido por géneros urbanos, pop y electrónica que mantendrán el escenario activo todo el día.

Domingo 21 de septiembre. El cierre estará a cargo de Rombai, Los Calientes, Jolgorio, De Party, Alejo Brizuela y Lucas Bustos B2B Lucas PZO, con un broche de oro que combina cumbia, pop y ritmos latinos, ideal para despedir la primavera con toda la diversión.

Transporte y cómo llegar

Embalse se encuentra a aproximadamente 120 km de Córdoba y hay varias opciones para llegar. Entre los colectivos Córdoba – Embalse, el precio es de alrededor de $39.400 ida y vuelta, $19.700 por tramo. Pero si vas en un auto, la ida y vuelta estimada hasta Embalse son $35.332 (aprox. $17.666 por tramo), considerando nafta súper a $1.200/litro.

Se recomienda prever estacionamiento cerca de la Playa Maldonado y considerar transporte alternativo o compartido para evitar demoras dentro de la ciudad.

Alojamiento

Los visitantes tienen varias opciones según sus preferencias y presupuesto. Hay cabañas desde $200.000 por dos noches para dos personas; casas más grandes como Casa Antonia rondan los $385.217 por dos noches.

Experiencia completa

El Embalse Music Festival 2025 combina música, gastronomía y actividades al aire libre para todos los públicos. Desde shows de artistas nacionales e internacionales hasta espacios de recreación y gastronomía frente al lago, los asistentes podrán vivir la primavera con un plan completo de entretenimiento. Para más información y actualizaciones, podés seguir el Instagram oficial: @embalsemusicfestival