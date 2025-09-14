Pedro Capó presentó "La Carretera" en Buenos Aires con un show cargado de emoción y fiesta

Pedro Capó se presentó el sábado 13 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires como parte de "La Carretera Tour", la gira con la que recorre Argentina para presentar su más reciente álbum, lanzado en enero de 2025. Ante una sala colmada, el artista brindó un espectáculo de más de dos horas que combinó emoción, energía y cercanía con el público argentino.

El show comenzó con “Hoy Me Siento Cabrón”, acompañados de un juego de luces que marcó el ritmo inicial de la noche. Luego, con “Esto Se Jodió”, el artista aprovechó para saludar al público: “Buenas noches Buenos Aires. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más. Arrancamos en La Trastienda y hoy tengo el privilegio de estar en el Gran Rex, donde tantos maestros han pasado. Gracias por abrazarme y hacerme sentir en casa”.

El repertorio incluyó “La Sábana y los Pies” y “Buena Suerte”, que despertaron ovaciones, y alcanzó uno de sus primeros picos con “Tutu”, coreada de principio a fin por la audiencia. Más adelante, “Existo” y “Ojos Claros” reforzaron el costado íntimo de la propuesta, mientras que “Estoy Enamorado” provocó una ovación prolongada de pie.

Uno de los momentos más esperados llegó con “De Qué Vamos a Hablar”, interpretado junto a la cantante argentina Camilu. La artista, invitada especial de la noche, se sumó al escenario para acompañar a Capó en una versión cargada de complicidad, que el público celebró con aplausos sostenidos.

El tramo central del show mostró a un Capó versátil, capaz de transitar desde baladas hasta ritmos latinos. Versionó “Amores Como el Nuestro”, popularizada por Marc Anthony, y sorprendió con la intensidad de “Divina” y “Una Vez Más”. La respuesta de la audiencia no se hizo esperar, reclamando constantemente “la fiesta”.

El instante más emotivo ocurrió con “Aquí Estaré”, canción dedicada a su hijo que cumplió 20 años durante la gira. Antes de comenzar, el cantante expresó: “Esta es la canción más difícil que he escrito. Tiene que ver con mi hijo, que acaba de cumplir 20 años. Aunque sé que crecer es parte de la vida, es un proceso nuevo para mí como padre. Es mi manera de decirle que estoy aquí, que siempre voy a estar”. Con la voz entrecortada, conmovió a todo el teatro, que respondió con aplausos de pie en uno de los momentos más profundos de la noche.

Hacia el final, la presentación tomó un tono festivo con “La Carretera”, “Tu Fanático”, “Sabe Bien” y “La Neta”, que pusieron al público a bailar. El clímax llegó con “La Fiesta”, coreada con las manos en alto, y el cierre quedó reservado para “Calma”, el hit internacional que lo consagró en 2018 y que convirtió la despedida en un momento colectivo de celebración.

La producción ofreció un despliegue escénico dinámico, con un trabajo de luces preciso y una banda sólida que acompañó cada transición. El Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de la avenida Corrientes, se transformó en una burbuja de música y comunión entre artista y público, confirmando una vez más el fenómeno que representa la “Pedroneta” en la Argentina.

El álbum "La Carretera", lanzado en enero de 2025, reúne 14 canciones y cuenta con colaboraciones de Jorge Drexler, Chambao y Carin León. Entre los sencillos más destacados se encuentran Sabe Bien, Esto Se Jodió y Existo. Sobre este proyecto, Capó explicó: “La vida es un viaje, y como cualquier carretera, tiene sus giros, subidas, bajadas, buenos y malos momentos. ‘La Carretera’ nos recuerda que no se trata del destino, sino del camino que recorremos. Cada experiencia, cada paso, nos define. ¡Así que, a disfrutar del viaje!”.

Su trayectoria, marcada por éxitos globales como Calma —canción que lo hizo ganador del Grammy Latino y lo consolidó como una de las voces más escuchadas de la música latina—, le permitió colaborar con figuras de talla mundial como Farruko, Alicia Keys, Ricky Martin y el propio Camilo.

El concierto en Buenos Aires se enmarcó en La Carretera Tour, que incluyó presentaciones en Tucumán, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza y finaliza este 14 de septiembre, en Rosario. Tras este cierre en el país, la gira —la más ambiciosa de Capó en la Argentina hasta la fecha— continuará en Montevideo, Uruguay, el próximo 18 de septiembre. Con este recorrido, el cantante reafirmó su vínculo con el público argentino, que agotó entradas en cada ciudad y lo recibió con la calidez que ya es costumbre en sus visitas.