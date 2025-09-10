Alejandro Sanz vuelve a la Argentina en 2026 con tres shows en Rosario, Buenos Aires y Córdoba

Alejandro Sanz volverá a la Argentina en marzo de 2026 con su gira mundial ¿Y Ahora Qué?, un tour que ya se perfila como uno de los más esperados del año. El cantautor español anunció que se presentará el 4 de marzo en el Autódromo de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un regreso que promete convocar a multitudes.

Jacob Collier en Buenos Aires: ovaciones, coros multitudinarios y un homenaje a Gardel y Piazzolla

El anuncio se da después del exitoso arranque de la gira en México, donde Sanz agotó localidades en las primeras fechas y sigue sumando sold outs en los principales recintos del país. La expansión del tour incluye paradas en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y tendrá a la Argentina como una de las escalas centrales en marzo del próximo año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En sus presentaciones, Sanz combinará los grandes clásicos de su trayectoria con las canciones de su último disco, ¿Y Ahora Qué?, publicado en 2024. El álbum incluye temas como Palmeras en el Jardín, Hoy No Me Siento Bien junto a Grupo Frontera, El Vino de Tu Boca con Carín León y Bésame, su tercer dueto con Shakira que alcanzó récords en plataformas digitales de distintos países. El trabajo ya acumula más de 120 millones de streams globales y confirma la vigencia de su propuesta artística.

​Premios Konex 2025: quiénes son los referentes de la música popular que serán reconocidos

El recuerdo de su último paso por la Argentina en mayo de 2023 sigue vivo entre los fans, más de 100.000 personas asistieron a sus conciertos en aquella visita, consolidando su fuerte vínculo con el público local. Ahora, con un repertorio renovado y un show pensado para grandes escenarios, Alejandro Sanz buscará repetir la hazaña y superar sus propios récords.

Además de su consagración en la música, el artista madrileño se distingue por una carrera llena de reconocimientos, es el español con más premios Grammy de la historia (22 Latin Grammy y 4 Grammy anglosajones), fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2017 y en los últimos años recibió distinciones como una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y títulos honoris causa de universidades en Estados Unidos y España.

Celeste Carballo presenta versiones acústicas de los clásicos blues de Pappo

Las entradas para los shows en Argentina contarán con la producción de Dale Play Live, la compañía detrás de los principales espectáculos internacionales que desembarcan en el país. Aunque todavía no se confirmó la fecha de inicio de la venta, se informó que los tickets estarán disponibles en enigmatickets.com, con detalles que se darán a conocer en las próximas semanas.

Fechas confirmadas en Argentina:

4 de marzo de 2026 – Autódromo de Rosario

6 de marzo de 2026 – Campo de Polo, Buenos Aires

8 de marzo de 2026 – Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba

LV