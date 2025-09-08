El Colón Contemporáneo presenta “La Bella y La Bestia”, una ópera de Philip Glass

El viernes 19 de septiembre 20 el Colón Contemporáneo y el Ensamble ArtHaus presentan el estreno latinoamericano de la ópera-film que Philip Glass creó en 1994 sobre La Belle et la Bête de Jean Cocteau, una joya del cine fantástico estrenada en 1946.

Será interpretada por un destacado elenco de cantantes líricos y un ensamble amplificado de 27 músicos, en simultáneo con la proyección de la película.

Creado en 2011 y dirigido desde entonces por Martín Bauer, el Colón Contemporáneo presenta importantes estrenos de música, cine con música en vivo, ópera, arte sonoro y espectáculos musicales de los siglos XX y XXI, actualizando la programación de la Sala Principal del Teatro Colón e

instalándose entre los principales programas de música contemporánea de Latinoamérica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“La piel del color”, la muestra de Cristian Mac Entyre que convierte la geometría en experiencia sensorial





El autor Jean Cocteau (1889–1963) fue un polifacético artista francés que se destacó como poeta, novelista, dramaturgo, pintor, cineasta y diseñador, dejando un legado influyente en la vanguardia del siglo. Colaboró con artistas como Picasso, Satie y Stravinsky. Es autor de obras fundamentales como la novela Los niños terribles (1929), obras de teatro como La voz humana (1930) y películas como La sangre de un poeta (1932), La Bella y la Bestia (1946) y Orfeo (1949), integrando mitos clásicos y experiencias personales.



Philip Glass, por su parte, (1937) es un compositor estadounidense muy influyente, a menudo asociado con el minimalismo, aunque él describe su música como de "estructuras repetitivas". En su prolífica carrera ha escrito numerosas óperas como Einstein On The Beach (1976) y Akhenaton (1984), sinfonías, obras de cámara y música para teatro y cine, lo que le valió nominaciones al Óscar. Fundó el Philip Glass Ensemble a finales de la década del 60. Su disco Glassworks (1981) y sus colaboraciones con artistas como Ravi Shankar, David Bowie, Brian Eno y Aphex Twin difuminaron la línea entre música pop y académica.



El Ensamble Arthaus fue creado a fines de 2022 como parte de Arthaus Central, un proyecto de creación contemporánea dedicado a las artes visuales, el teatro, la música y el cine. Está integrado por solistas del más alto nivel y se focaliza en la música experimental del siglo XX en adelante. Se presenta por segundo año consecutivo en la sala principal del Teatro Colón, en el marco del Colón Contemporáneo, con una formación instrumental expandida.

Reparto