“La piel del color”, la muestra de Cristian Mac Entyre que convierte la geometría en experiencia sensorial

El 3 de septiembre, el Palacio Libertad abrió sus puertas para inaugurar “La piel del color”, una propuesta del artista argentino Cristian Mac Entyre que reúne 24 obras recientes entre pinturas, acrílicos y cajas cinéticas. La exposición, con curaduría de Rodrigo Alonso, invita a explorar los límites entre lo visible y lo sensible, en un recorrido donde la geometría y el movimiento se vuelven protagonistas.

El título de la exposición surge de una reflexión poética del propio artista. “Pensamos que el color tiene cuerpo, y el cuerpo tiene una piel que respira, que vibra, que tiene sensaciones. De ahí surgió el nombre de la piel del color”, explicó Mac Entyre en dialogo con PERFIL.

La muestra se inscribe en la tradición del arte óptico y cinético argentino, pero con un abordaje singular que combina movimiento real y virtual. “Es como un límite sutil entre lo que vemos y lo que sentimos al mirar. La obra dialoga con lo geométrico y con lo óptico, y se completa con la percepción del espectador”, sostuvo el artista.

Ese carácter participativo es central en su propuesta. “La obra se completa con el espectador porque te obliga a recorrerla para ir encontrando distintas imágenes. No es estática, requiere movimiento, requiere tiempo”, afirmó Mac Entyre.

La exposición presenta un desafío particular, de las 24 piezas exhibidas, 16 fueron realizadas en apenas 60 días. “No tuve tiempo para dormir. Varias obras anteriores se habían vendido y me encontré con la necesidad de producir muchísimo en muy poco tiempo. Fue exigente, pero el resultado era el que buscaba y lo pude sublimar en estas obras”, relató.

El Palacio Libertad, sede de la muestra, también tuvo un rol fundamental en la experiencia. “Es un honor presentar aquí mi obra. Es un lugar que me encanta, con una iluminación increíble y un equipo de trabajo que permite que las obras se luzcan. Además, tiene un recorrido de público muy valioso”, destacó.

La expectativa de Mac Entyre respecto al público es clara: “Quiero que se emocionen, que profundicen en sus sensaciones y que se detengan al menos tres minutos frente a un cuadro. Si logramos que alguien pierda la noción del tiempo observando, la obra ya cumplió su cometido”.

Las obras presentadas incluyen pinturas acrílicas sobre tela que generan vibraciones cromáticas, composiciones en acrílico con motivos lineales que cambian según el movimiento del espectador, y cajas cinéticas que incorporan mecanismos reales para producir movimiento constante. Todas ellas comparten un enfoque abstracto, aunque los títulos remiten a estados sugeridos por el artista: cosmos, energía, vibración, tiempo y espíritu.

Algunas piezas sobresalientes son Ondulación para un cuerpo que no existe (2025), sobre malla metálica, donde el espectador completa la obra con su propio desplazamiento; Conteniendo el pasado (2011), una caja con espejos curvos y motores; y Cosmos (2020), un acrílico sobre tela que evoca una galaxia visual con líneas vibrantes en espiral.

La muestra también revela una faceta íntima, el artista expone a veces lo que suele permanecer oculto. En algunas piezas, el bastidor —habitualmente relegado al papel de soporte— aparece a la vista, transformándose en parte esencial de la obra. Para Mac Entyre, ese gesto implica “dar entidad a lo que sostiene”, en una metáfora que trasciende lo pictórico y toca lo vital.

Sobre su herencia familiar, el artista confesó: “Nunca fue una carga ser hijo de Eduardo Mac Entyre. Fue como recibir una mochila llena de herramientas. Pude crecer en un entorno donde el arte era tan natural como aprender a hablar. Y lo más valioso fue que mi padre me pedía opinión sobre sus obras. Ese diálogo me confirmó que había encontrado mi propio lugar como artista”.

En La piel del color, esa herencia dialoga con una identidad propia, donde lo óptico y lo cinético dejan de ser meros efectos visuales para convertirse en metáforas del pulso de la vida. “Lo que parece fijo en realidad late, vibra y se transforma con la mirada”, resume el artista.

La exposición podrá visitarse en el Palacio Libertad hasta el 30 de abril de 2026, de miércoles a domingos, de 14 a 20 horas, con entrada libre y sin necesidad de reserva previa.