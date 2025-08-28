Min Agostini inauguró "Entre mundos" y afirmó que la moda no tiene finitud

El espacio PATIOarts de Patio Bullrich abrió este 26 de agosto sus puertas a una nueva propuesta que combina arte, diseño y participación del público. Se trata de "Entre mundos", la instalación de la arquitecta y diseñadora Min Agostini, reconocida por su trabajo en piezas que trascienden las tendencias pasajeras para convertirse en verdaderos objetos de arte.

La inauguración convocó a referentes del diseño, artistas y visitantes que recorrieron un espacio interactivo en el que la ropa no solo viste maniquíes, sino que también cuelga suspendida para ser probada por los asistentes. Capas voluminosas, vestidos geométricos sin cierres ni botones y materiales nobles conviven con innovaciones tecnológicas desarrolladas por la propia Agostini.

“Cuando Patio Bullrich me propuso exponer, pensé en generar un territorio compartido entre arte y diseño. Yo soy arquitecta, trabajo desde las tres dimensiones, desde la escultura. Quise crear un punto de encuentro donde la gente complete el sentido de las piezas al interactuar con ellas”, explicó la creadora en diálogo con PERFIL.

La diseñadora evita definirse en términos de moda, un concepto que considera efímero. “La moda tiene finitud. Yo hago piezas que permanecen. Muchas clientas conservan diseños míos desde hace más de veinte años, incluso los han transmitido a sus hijas y nietas. Eso habla de un valor sustentable que siempre estuvo presente en mi trabajo”, señaló.

La propuesta también sorprende por el desarrollo de procesos textiles innovadores. Uno de ellos es una pieza con “canales de aire”, que le demandó dos años de investigación en laboratorio. Esta técnica, aplicada a diferentes vestidos, otorga tensión, caída y volumen a las telas. “Diseño a partir del material y de lo que genera sobre el cuerpo. Nunca parto de una inspiración, es un proceso muy intuitivo”, describió Agostini.

Durante la muestra, los visitantes pueden observar cómo cada prenda cobra vida de manera distinta en cada cuerpo. “Me encanta ver a la gente divertirse, mover las capas gigantes o buscar prendas más ajustadas. Cada una encuentra su encanto. Esa interacción es parte fundamental de la obra”, afirmó la diseñadora.

El evento también contó con un espacio compartido con Marta Minujín, quien presentó nuevamente sus célebres “CarterAcodarte”, relanzadas junto a Agostini después de 14 años. Estas piezas, inspiradas en fragmentos de colchones, se integran al recorrido como objetos lúdicos que pueden probarse y transformarse en extensión del cuerpo.

“Con Marta ya habíamos trabajado juntas en mi local de Recoleta, y ahora decidimos volver a presentar estas carteras. Son como extractos de sus colchones, una propuesta que invita al juego y al contacto directo con el arte”, detalló Agostini.

Además, la muestra incorpora mobiliario del artista y diseñador Fernando Poggio, que dialoga con las prendas y propone un tiempo de pausa para contemplar. Butacas y bancos de aluminio se funden con las texturas y pliegues de las piezas, generando un espacio de cruce entre disciplinas.

Para Agustina Garay Schang, jefa de Marketing & Comercial de Patio Bullrich, la exposición refuerza la identidad del espacio cultural del shopping. “Nos enorgullece tener a Min y a Marta en Patio. Queremos que la gente pueda sorprenderse, probarse un vestido o una cartera y descubrir el arte en primera persona. Es una forma de poner en valor a los talentos locales y de acercarlos a un público más amplio”, sostuvo.

La apertura se vivió en un clima festivo, con un público que recorrió cada rincón y no dudó en probarse las prendas suspendidas. Lejos de las reglas de un museo, el espacio permitió un contacto directo entre las creaciones y los visitantes, que podían mirarse al espejo, girar con las telas y experimentar cómo el diseño se transforma en movimiento.

Agostini, que también desarrolla proyectos de alta costura como vestidos de novia, adelantó que en octubre presentará una colección en Designers BA, en lo que definió como “una propuesta muy grande y desafiante”. Mientras tanto, su foco está puesto en transmitir un mensaje de seguridad y descubrimiento personal a través de la ropa.

“Me interesa que cada mujer se descubra frente al espejo. Yo misma sufrí de joven por no encontrar prendas que me representaran, por eso desde hace más de cuarenta años trabajo en diseños que realcen el cuerpo y den confianza. Toda mujer puede sentirse linda si encuentra lo que le queda bien, y la ropa puede ser esa herramienta de seguridad”, subrayó.

"Entre mundos" permanecerá abierta desde el 27 de agosto hasta el 16 de septiembre, con entrada gratuita, en el Nivel 1 de Patio Bullrich (Posadas 1245, CABA). Podrá visitarse todos los días de 10 a 20 horas.

