El Lollapalooza anunció su line up 2026: Sabrina Carpenter, Tyler de Creator, Lorde son algunos de sus headliners

Luego de las expectativas que generó la edición de Lollapalooza Chicago y las especulaciones sobre los artistas que podrían llegar a Argentina, finalmente se anunció el line up del Lollapalooza Argentina 2026. En un hecho inédito, el megafestival confirma por primera vez 10 headliners al frente de su grilla.

Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, y Paulo Londra serán los artistas principales de las tres jornadas del 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro. Con producción de DF Entertainment y C3 Presents, y esta segunda década que inicia el festival redobla la apuesta no solo en cantidad sino también en calidad.

Sabrina Carpenter regresa al país —vino como artista invitada para los shows de Taylor Swift en 2023— en su mejor momento, convertida en fenómeno pop y con un nuevo y esperado álbum, Man’s Best Friend, que se estrena tan solo 24 horas después que el lineup: el viernes 29 de agosto. Con Chappell Roan, la nueva revelación de la escena, y la multifacética Lorde, Lollapalooza Argentina 2026 será una cumbre pop como pocas veces se da en la historia.

El inclasificable Tyler, The Creator estrenará su nuevo disco Don't tap the glass con el que sigue expandiendo los límites del rap, y el festival contará también con Doechii, la nueva referente femenina del género que desembarcará en Argentina por primera vez. El nombre fuerte para los amantes de las guitarras eléctricas será Deftones, banda fundadora del nu metal, mientras que la electrónica tendrá como máximo representante a Skrillex.

Tyler, the creator

Después de llenar dos Movistar Arena, el cordobés Paulo Londra vuela alto y se ubica en el privilegiado lugar de headliner nacional; y completan la lista Lewis Capaldi, el cantante escocés de baladas perfectas, y Turnstile, aportándole algo de punk al sector principal del lineup.

Lineup completo

SABRINA CARPENTER – TYLER, THE CREATOR – CHAPPELL ROAN – DEFTONES – SKRILLEX – LORDE – DOECHII – TURNSTILE – LEWIS CAPALDI – PAULO LONDRA – RATONES PARANOICOS – KYGO – PEGGY GOU – INTERPOL – ADDISON RAE – KATSEYE – DJO – BRUTALISMUS 3000 – BEN BÖHMER – MARINA – LOLA YOUNG – AITANA – DANNY OCEAN – D4VD – SOLEDAD – BUNT. – ROYEL OTIS – TV GIRL – THE DARE – SIX SEX – HORSEGIIRL – 2HOLLIS – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U – MEN I TRUST – RIIZE – YAMI SAFDIE – VIAGRA BOYS – MASSACRE – JUDELINE – BALU BRIGADA – SARAMALACARA – GUITARRICADELAFUENTE – LANY – THE WARNING – ZELL – RØZ – HAMDI – NASA HISTOIRES – TIMØ – MILITANTES DEL CLIMAX – EZEQUIEL ARIAS – LITTLE BOOGIE – MARTTEIN – EASYKID – RYAN – JOAQUINA – CEROUNNO – AMIGO DE ARTISTAS – FÉLIX VESTRE – TIGER MOOD – TOBIKA – 143LETI – LUDMILA DI PASQUALE – VICTORIA WHYNOT – SPAGHETTI WESTERN – TERRA – REYBRUJA – MORA FISZ – PAULA OS – JERO JONES

Chapell Roan



El resto del lineup también dice mucho: Interpol, referentes indiscutidos del post punk, traerá su sonido oscuro y elegante; Peggy Gou, una de las DJs más influyentes del mundo, llega para hacer vibrar las pistas con su house futurista y contagioso; y Kygo, maestro del tropical house, completará los platos fuertes de este festival que cada vez le da más lugar a la música electrónica.

Deftones

También estarán Danny Ocean, con su mezcla imbatible de pop y reggaetón; Aitana y Addison Rae, que pisa fuerte como revelación pop. El talento argentino estará bien representado con los Ratones Paranoicos; Soledad Pastorutti y Massacre. Además de estas leyendas, nombres como Yami Safdie, Six Sex, y Saramalacara, traerán nuevos aires de la música argentina.

La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia LollaAR.

RB / Gi