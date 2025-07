Lollapalooza Argentina anunció las fechas de su edición 2026: cuándo se pueden comprar las entradas

Lollapalooza anunció las fechas de su edición 2026 luego de celebrar este año su décimo aniversario junto a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, Rüfüs du Sol y Tan Biónica a la cabeza. DF Entertainment y C3 comunicaron que el megaevento inicia su segunda década en el país con un fin de semana completo en el Hipódromo de San Isidro los próximos 13, 14 y 15 de marzo.

Con la confirmación de las fechas, llegan las primeras ventanas de venta: la primera es LOLLAFAM, el abono exclusivo para los fans más fieles —aquellos que hayan asistido a al menos 5 ediciones previas de #LollaAR—, y se accede a él a través de un código que llega por e-mail. Todas las personas que reciban el código (se enviarán el viernes 4 de julio) podrán comprar hasta 2 abonos por código a un precio de $195.000 + service charge el 7 de julio a través de allaccess.com.ar. Luego llegará la preventa exclusiva para clientes Santander American Express de los ya conocidos Early Bird en hasta 6 cuotas sin interés, a partir del jueves 10 de julio a las 10 AM. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a una nueva preventa con todos los medios de pago.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al igual que el año pasado, Lollapalooza Argentina ofrece:

- 3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todas las actuaciones en los cinco escenarios. Incluye también la posibilidad de comprar comida y bebida de reconocidos chefs y restaurantes, así como merchandising oficial de las bandas y del festival. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas, acceso a alquiler de lockers y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.

- 3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a zonas exclusivas dentro del predio. Estas áreas ofrecen espacios de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos, merchandising oficial y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.

- 3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas, que ofrece vista preferencial a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.

Telúrika: la voz ancestral de Miriam García resonó en Barracas



De este modo se incrementan las expectativas por este ritual que cada año reúne a cientos de miles de fans para disfrutar de un lineup variado, de talentos de todos los rincones del mundo y del país, y de todo tipo de géneros musicales, un plan para vivir con amigos, en familia (el programa Kidzapalooza garantiza diversión y propuestas para los más chicos).

Además, en Lollapalooza conviven instalaciones artísticas de altísimo nivel —con artistas como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Andrés Reisinger, Cynthia Cohen o R&R Studios, por nombrar a unos pocos—, actividades y talleres de bienestar e impacto positivo, un programa de sustentabilidad que atraviesa el Lolla en su conjunto, y una oferta gastronómica variada.

En su primera década en Argentina, han pasado por sus escenarios artistas internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, por nombrar algunos. A su vez, hicieron brillar a talentos argentinos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Tan Bionica, Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta y El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.