Lollapalooza Argentina 2025: de Girl in Red y Nathy Peluso a Olivia Rodrigo, una tercera jornada emocionante bajo la lluvia

La tercera jornada del Lollapalooza Argentina 2025 en el Hipódromo de San Isidro tuvo momentos inolvidables pese a la lluvia. El público no se movió del predio, y los artistas Girl in Red, Nathy Peluso, Benson Boone, Tan Bionica y Olivia Rodrigo, entre otros quienes supieron transformar el agua en electricidad emocional. Cada uno, a su estilo, dejó frases, gestos y mensajes que encendieron al público argentino.

Girl in Red: pop alternativo y actitud punk bajo la lluvia

Marie Ulven, más conocida como Girl in Red, apareció en el escenario Flow sin filtros: "¡Olé, olé, olé! Buenos Aires, ¿cómo están? Me desperté esta mañana con fiebre. Hoy no me va a importar si canto mal. Esta es una canción lesbiana por excelencia", lanzó en su saludo inicial.

Acompañada por un cartel del público que decía "Girl in rain" (Chica bajo la lluvia), Marie no se guardó nada. Movió los brazos, pidió saltos y gritó: "Están completamente locos. Quiero ver más de eso. ¡Quiero que salten como unos malditos argentinos locos!".

En medio del pogo, le habló directamente a una fan: “Te amo, sí. Te escuché”. Ya más cerca del cierre, se mostró conmovida y agradecida: "Ustedes son el mejor público que tuve hasta ahora. Le ganaron a Chile y México. Quiero decir una cosa: ¡vamos con todo ahora!"

Nathy Peluso presentó el Grasa Tour con una puesta visual potente

Más tarde, llegó el turno de Nathy Peluso, que presentó su Grasa Tour con una intro cinematográfica simulando una escena de acción, en la que incluso una cámara se transformaba en pistola. Desde el arranque, marcó el pulso con frases empoderadas y una conexión total con el público. “Mi gente, una vez más en mi hermosa ciudad. Yo sé que ustedes son gente luchadora y sin vergüenza. Mientras nosotras y nosotros nos dedicamos a triunfar, hay otros que se dedican a envidiar. Así que mi gente, qué menos que dedicarles esto…”, dijo con firmeza antes de lanzar uno de sus temas más íntimos.

Con una selección que recorrió desde “La verdad de la milanesa” hasta “Buenos Aires”, su presentación combinó sensualidad, fuerza y crítica social.

Benson Boone: emoción, power pop y guiños argentinos

El cantante estadounidense Benson Boone conquistó a todos en el escenario Flow con su voz y una estética pensada para la ocasión: un chaleco celeste y blanco con el sol de mayo en la espalda. La lluvia solo intensificó la atmósfera emotiva de su show, donde también se animó a una voltereta y un agudo que arrancó aplausos. “Los amo, tienen más energía que en Estados Unidos”, dijo al ver a la multitud saltando y coreando. En un momento, recibió una camiseta de Boca, lo que dividió al público entre gritos de “sí” y “no”. Con humor, respondió: “Me están confundiendo”.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó a un ser querido: "Hace un par de años perdí a alguien a quien amaba mucho. No importa quién seas o de dónde vengas, todos estamos ligados a la gente que amamos. Creamos momentos en nuestra vida, cosas a las que nos aferramos, ya sea amigos, familia. Esta canción es muy especial para mí."

Con el público acompañando con los flashes de los celulares, interpretó una canción íntima solo con su guitarra y pidió a la gente que cantara con él. Antes de comenzar, calentaron con un espontáneo “eo, ay, ay, ay”. "Es como si hubiera enterrado mi culpa contigo. Y estoy gritando... porque no sé qué más puedo hacer."

"No quiero decir adiós, porque esta canción significa para siempre."

Olivia Rodrigo debutó en Argentina con un show cargado de emoción y poder pop

Olivia Rodrigo subió al escenario principal por primera vez en Argentina y no pudo contener su emoción ante la cantidad de público que la recibió: "No puedo creer cuánta gente hay. Es mi primera vez en Argentina y quiero que esta sea la noche en la que más griten, canten y hagan ruido", expresó al comenzar.

El show abrió con sus temas más energéticos, como “bad idea right?”, pero tuvo que ser pausado durante 15 minutos por cuestiones de seguridad debido a la gran convocatoria. Cuando volvió, Olivia eligió una tanda más íntima con temas como “drivers license” y “traitor”, rodeada de bailarinas y luces tenues.

En un momento divertido, preguntó si Benson Boone había hecho una voltereta, y entre risas, confesó: "Yo no puedo hacer eso, lo siento". "Siento tanto amor, chicos. Gracias de verdad", dijo entre lágrimas. Antes de interpretar “enough for you”, confesó: "Realmente me siento muy feliz por primera vez en la vida. Esta es mi canción favorita, la tengo en la cabeza, pero especialmente en el alma".

La artista sorprendió al público con un cover de “Don’t Speak” de No Doubt y momentos de complicidad, como cuando, durante “jealousy, jealousy”, se pintó los labios de rojo, escribió "I U" en el piso del escenario y lo besó.

Más adelante, compartió una anécdota personal antes de cantar “so american”: "Escribí esta canción cuando me estaba enamorando por primera vez de un chico de otro país. Pensé que su cultura era muy linda y su acento, muy sexy. Así que quiero dedicársela a todos los chicos argentinos lindos con sus lindos acentos".

El cierre fue a pura emoción. Olivia hizo un falso final con “deja vu”, caminando por todo el escenario y gritando: "¡Los amo con toda el alma!". El público coreó “Olé, olé, olé, Oli” y pidió otra. Las luces se apagaron… y segundos después, volvió con fuego y luces para cantar “brutal”.

Uno de los momentos más potentes fue con “all-american bitch”, donde pidió al público: “Piensen en algo que les dé mucha bronca”, antes del verso explosivo de la canción. Las luces se apagaron y la gente gritó sola unos segundos, creando un clima electrizante.

El show finalizó con “get him back!”, donde Olivia arrancó con un megáfono, bailó y corrió por todo el escenario, y se despidió con un cartel luminoso que decía “Buenas noches Buenos Aires”.