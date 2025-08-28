Erreway regresa a Buenos Aires con ocho shows agotados en el Movistar Arena

En solo dos días, Erreway se reencontrará con su público en el Movistar Arena, tras más de 20 años sin tocar en Argentina. La banda llega con ocho shows confirmados, todos agotados salvo el del 24 de septiembre, para el cual aún quedan las últimas entradas disponibles.

Este reencuentro forma parte de la gira “Juntos Otra Vez Tour 2025”, la quinta en la historia del grupo, anunciada a fines del año pasado. El tramo argentino arranca este viernes 29 de agosto y se prolonga hasta fines de septiembre, con funciones que ya se perfilan como históricas para toda una generación de fanáticos.

El tour comenzó el 28 de marzo en Santiago de Chile y ya recorrió diez países, entre ellos España, Grecia, México, Perú, Ecuador, Colombia, Italia, Uruguay y Chile. En total, se vendieron más de 300.000 entradas, consolidando a Erreway como uno de los fenómenos musicales argentinos más globales.

La banda nació en 2002 como parte de la exitosa telenovela juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena, y rápidamente trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno musical. Con discos como Señales, Tiempo y Memoria, lograron giras internacionales, discos de platino y miles de seguidores en Latinoamérica y Europa.

En su momento de mayor auge, Erreway también dio el salto al cine con Erreway: 4 caminos, la película que en 2004 marcó el cierre de la historia televisiva y se convirtió en un éxito de taquilla. Canciones como “Resistiré”, “Bonita de más” y “Será porque te quiero” se volvieron himnos de toda una generación.

Hoy, más de dos décadas después, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas vuelven a compartir escenario. La química intacta entre los tres y la emoción del público convierten cada show en una fiesta cargada de nostalgia y euforia, donde los fans vuelven a cantar como si el tiempo no hubiera pasado.

En ciudades como Madrid, Barcelona o Lima, la gira ya dejó postales memorables, estadios colmados, lágrimas, abrazos y un público que coreó cada tema con la misma intensidad que en los primeros años. El repertorio incluye más de 25 canciones que recorren toda su trayectoria, además de algunas nuevas propuestas.

El regreso también conecta a distintas generaciones, quienes vivieron el fenómeno original se mezclan en el mismo espacio con adolescentes que descubrieron Rebelde Way en plataformas digitales. Esa convivencia intergeneracional convierte los conciertos en una experiencia única.

