El Coro del Tabernáculo llega a Buenos Aires junto a Soledad Pastorutti, Raúl Lavié y Maggie Cullen

El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, uno de los ensambles vocales más prestigiosos del mundo, llega por primera vez a la Argentina en el marco de su gira internacional Canciones de Esperanza, con un repertorio que combina clásicos internacionales, canciones en español y piezas del folklore argentino y latinoamericano. Con 360 voces y una orquesta de 200 músicos, ofrecerá dos conciertos en el Movistar Arena los días 22 y 23 de agosto, además de una gala exclusiva en el Palacio Libertad destinada a invitados y autoridades.

La visita coincide con el centenario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el país y ha sido declarada de interés por la Secretaría de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo es transmitir un mensaje de unión y esperanza a través de la música, en un contexto mundial marcado por la incertidumbre.

“Cantar en un idioma extranjero es siempre un gran desafío, pero casi la mitad del coro habla español porque muchos fueron misioneros en América Latina. Eso facilitó nuestra preparación para esta ocasión especial”, explicó uno de los directores durante la conferencia de prensa realizada en el Hotel Sheraton, en la que participaron artistas invitados y referentes locales.

La presentación contará con la participación de Soledad Pastorutti, quien se mostró emocionada por compartir escenario con el prestigioso coro. “La música es un lenguaje universal que nos conecta más allá de las diferencias. Para mí es un honor volver a estudiar y prepararme para estar a la altura de esta experiencia”, expresó. La artista adelantó que interpretará “Brindis” y una versión de “Todo Cambia”, himno latinoamericano inmortalizado por Mercedes Sosa.

Por su parte, Raúl Lavié, referente indiscutido del tango, resaltó el impacto de este encuentro cultural: “Fue indescriptible lo que sentí al estar frente al público y detrás el Coro del Tabernáculo. El sonido era increíble, te partía el corazón. Es un gran honor que me hayan invitado como representante argentino”. El cantante, que este mes celebra sus 88 años, también destacó la calidez de los integrantes del coro: “Me hicieron sentir como uno más, con un respeto y una amabilidad admirables”.

La joven folklorista Maggie Cullen, ganadora de dos Premios Gardel, será otra de las voces que sumará su impronta al espectáculo. “Es una bendición ser elegida para representar a Latinoamérica. Vamos a interpretar un repertorio que incluye piezas de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina. Me emociona mucho poder compartir escenario con figuras como Soledad y Raúl, de quienes aprendo cada día”, contó en diálogo con PERFIL.

El encuentro musical fue definido por los organizadores como un “milagro” que tomó más de dos años de preparación, implicando un enorme despliegue logístico para trasladar a cientos de artistas y músicos. Más allá de lo monumental del espectáculo, todos los protagonistas coincidieron en que el mensaje principal es el de la esperanza.

“La música es una forma de transformar y de transmitir alegría al corazón. Creo que eso es lo que va a suceder estos días: un espacio de unión en el que nos reconocemos como iguales más allá de las ideologías o religiones”, expresó Maggie Cullen.

Pastorutti coincidió en la importancia del mensaje: “En un mundo atravesado por crisis e incertidumbre, la música se convierte en un refugio. Este encuentro no tiene discusión, es un espacio para sentirnos uno”.

Lavié, en tanto, subrayó el valor espiritual de la experiencia: “Estamos en un momento en el que muchos argentinos la están pasando mal. Un mensaje de esperanza es fundamental, y la música nos permite aportar nuestro granito de arena”.

Fundado en 1847, el Coro del Tabernáculo ha realizado más de 5.000 emisiones en vivo de su programa Music & the Spoken Word, la transmisión continua más antigua de la radio y televisión mundial. Su trayectoria incluye presentaciones en inauguraciones presidenciales en Estados Unidos, giras internacionales y reconocimientos como un Premio Grammy, cuatro Premios Emmy y la Medalla Nacional de las Artes.

