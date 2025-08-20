Vivi Berthet presenta en BADA 2025 su obra abstracta con pintura asfáltica

Del 28 al 31 de agosto, en el marco de la 13ª edición de BADA Argentina en La Rural, la artista visual Vivi Berthet participará nuevamente de la feria con una propuesta que reafirma su lugar en la escena contemporánea. En el Stand 80, presentará una serie de obras que expanden los límites de la pintura abstracta, trabajando con un material tan inusual como fascinante: la pintura asfáltica.

Berthet descubrió la pintura asfáltica de manera fortuita, pero desde entonces se convirtió en el eje de su producción artística. “Es un material industrial, cargado de posibilidades y reacciones impredecibles. Eso lo convierte en un desafío constante y en una fuente inagotable de descubrimiento”, explicó en diálogo con PERFIL. Para la artista, el trabajo no se limita a la manipulación del material: “Es más un trabajo conmigo misma, con mi propia búsqueda de sentido. Se trata de transmutar la oscuridad y la densidad en profundidad luminosa y traslúcida”.

La noción de “umbral” atraviesa toda su obra. Berthet busca que el espectador se sumerja en una experiencia abstracta capaz de abrir puertas hacia universos tanto micro como macro. “La invitación es a pasar ese límite invisible que conecta con otra dimensión, donde cada persona puede resignificar desde su propia experiencia”, señala. Ese proceso está íntimamente ligado a vivencias personales: “Hubo un momento de mi vida en que casi muero, y eso me dio plena conciencia de la fragilidad de existir. La pintura apareció en paralelo, como posibilidad de habitar el presente con otra intensidad”.

La participación en BADA tiene para Berthet un valor especial. “En Argentina, BADA es la gran vidriera anual para quienes somos autogestivos y trabajamos nuestra obra de manera independiente. Más allá de la inversión y el esfuerzo, es un compromiso con mi trabajo y con el público que me sigue desde 2016”, afirma.

Este año, la artista propone obras que trascienden el formato tradicional de la pintura, llevando al espectador a un recorrido sensorial que combina texturas, densidades y transparencias. “Espero sorprender, no solo con lo que ya conocen de mi obra, sino también con nuevas experiencias que quiero compartir”, adelantó.

La carrera de Berthet no se limita al ámbito local. Su propuesta con pintura asfáltica ha sido exhibida en ferias internacionales como BADA México y Madrid, y en 2025 participará de la Art Week en Santiago de Chile, la QUIAF en Qatar y la Master Art Fair de Punta del Este, consolidando su proyección global.

Más allá de su producción individual, la artista también impulsa espacios colectivos. Este año, presentó las obras de su Laboratorio de Arte en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la UBA y prepara una puesta integral en el Espacio de Arte Raquel Forner de la UNLaM.

“Trabajo con un material asociado a lo urbano y lo industrial, pero mi búsqueda es introspectiva. Me interesa lo que vibra bajo la superficie, esos microcosmos que no siempre se ven”, resume la artista, cuya estética ya es inconfundible en el panorama local.

