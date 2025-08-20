La estación Las Heras se convierte en galería con la muestra fotográfica “Instantáneas en el Subte”

En el Día Mundial de la Fotografía, Emova inauguró la segunda edición de su muestra itinerante “Instantáneas en el Subte: Miradas en viaje”, una propuesta que combina arte, cultura y transporte público. La exposición reúne imágenes de quince fotógrafos seleccionados entre más de 160 postulantes y podrá visitarse hasta el 2 de septiembre en la estación Las Heras de la Línea H.

La iniciativa busca dar continuidad al proyecto cultural que comenzó en 2024 con el objetivo de acercar el subte a la comunidad desde una mirada diferente. En esta edición, el eje temático fue “la mirada del usuario”, lo que permitió a los participantes capturar escenas de la vida cotidiana en estaciones, formaciones y espacios internos, poniendo en primer plano la experiencia del pasajero.

El ganador de esta edición fue Max Varela, quien presentó una fotografía tomada en la estación Jujuy de la Línea E. La imagen se destacó por conjugar movimiento, espacio y humanidad en un solo plano. “Siempre me interesaron los transportes públicos; cuando surgió la convocatoria no lo dudé. Quise trabajar con la luz natural y con el contraste entre el tren en movimiento y la quietud del andén”, relató en diálogo con PERFIL.

La curaduría estuvo a cargo de las investigadoras del Conicet Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo. Ambas coincidieron en que el desafío fue seleccionar quince propuestas entre un caudal de más de 160. “Evaluamos tanto la calidad técnica como la forma en que cada autor lograba reflejar el vínculo entre pasajero y transporte. Queríamos que se representaran distintas miradas y técnicas”, explicaron.

Para las curadoras, la exposición cumple un rol clave en un contexto en el que la cultura enfrenta limitaciones de financiamiento. “Hoy es fundamental que existan proyectos que den espacio a artistas emergentes sin que deban costear sus copias o producciones. Una muestra como esta es una vidriera que visibiliza su trabajo y los conecta con el público”, subrayaron.

Desde la organización, Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, resaltó que la muestra forma parte del plan cultural de la empresa. “El subte es un medio de transporte sustentable, pero también puede ser un espacio de encuentro. Que el usuario se cruce con fotografías en su recorrido cotidiano es otra forma de diálogo con la comunidad”, indicó.

Los fotógrafos seleccionados para esta edición son: Antonella Fumarola, Ariel Orrego, Aurora Malfatti, Carolina Jaramillo, Gonzalo Sánchez Segovia, Púrpura Quinacridona, Joel Hernández, Lihuel González, Maggy Idrobo-López, Max Levin, Martín Fernández, Maximiliano Vernazza, Nicolás Oliverio, Rod Isaurralde y Aguirre.

La exposición permanecerá en la estación Las Heras hasta el 2 de septiembre y luego continuará su recorrido itinerante por otras estaciones de la red. De esta manera, miles de usuarios podrán acceder a una propuesta cultural en medio de su rutina, transformando la experiencia de viaje en una pausa estética.

