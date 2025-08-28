Comienza arteba: cuáles son las adquisiciones de los Museos y quién se llevó el premio Volf de 3 millones de pesos

A partir de este viernes 29 de agosto hasta el domingo 31 se puede visitar arteba, la feria de arte más importante de Argentina. En el Centro Costa Salguero se reúnen 67 galerías y más de 400 artistas. Pero antes de la apertura al público comenzaron las adquisiciones de obras de Museos e instituciones.
El Programa de adquisiciones para Museos e Instituciones desde hace 20 años invita a museos nacionales e internacionales a visitar y adquirir obras a través de un fondo de inicio. En esta edición, Zurich renueva su compromiso con el arte argentino a través de su programa Matching Funds.
También se entregó el premio VOLF Arte Contemporáneo, que otorga un monto de $3.000.000 a un artista cuya obra explora el vínculo entre oficio y arte. El jurado, integrado por Leandro Vainberg, Director de Volf y Lucas Kokogian, Director de Galería Azur.
En esta edición, el ganador del premio fue Luciano Giménez, artista, diseñador y ceramista nacido en la ciudad de Córdoba, Argentina. Su obra puede verse en el stand de galería COTT.
Finalmente, se anunciaron los proyectos finalistas del Premio Fundación Santander a las Artes Visuales, un certamen que busca impulsar a artistas, curadoras y curadores del país.
Comienza la tercera edición de la feria Affair en el microcentro porteño con 30 galerías entre residentes e invitadas
El jurado está integrado por Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Santander Argentina y de Fundación Santander; Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba; la artista Gachi Hasper; Solana Molina Viamonte, fundadora de Móvil; y Elena Tavelli, directora artística de Fundación Santander Argentina.
Los finalistas son:
- Modo Avión, de Daniel Basso y Cinthia Kazez
- Reverso doble, de Valeria Maggi, Luis Garay y Mariano Mayer
- Diccionario de oficios todavía existentes, de Mariana López y Guad Creche
Programa de Adquisiciones para Museos e Instituciones
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
- Sin título - Marcelo Benítez - Galería Hertzlica & Co
- Tangente (1987) - María Martorell Tangente - Galería Alejandro Faggioni
- Venus bolita (2023-2024) - Flor Alvarado - Galería Selvanegra
- Sin título (1969) - Joan Wall - W Galería
- Iommi (2025) - Laura Ojeda Bär - Moria Galería
- Sembrador (2025) - Sandro Pereira - Galería The White Lodge
- Serie Nuevo Realismo (2002-2024) - Martín Legón - Galería Barro
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
- Anteayer (2024) - Ariel Cusnir - Galería Pasto
- La epopeya de la crisálida (2019) - Flavia Da Rin - Galería Tomás Redrado Art
- Sombra (2025) + Nube sombra (2025) - Jimena Losada - Galería Pasto
- Obras que no son en la pared que no es (2025) - Valeria López - Galería Satélite
- Lengüetazo de ahogado (2025) - Julián Matta - Galería La Mesa
- Venus (2021) + G (2023) - Tiziana Pierri - Galería Mite
- Hospital de día (2022) - Florencia Rodriguez Giles - Galería Ruth Benzacar
- Sin título (2025) - Mariano Ullua - Galería Jamaica ATR
- La amistad (2025) - Gal Vukusich Koppel - OH NO Galería
- Super clásico, 2025 - Josefina Alen- Acrílico sobre papel prensa enmarcado - 71 x 57 cm - Galería Constitución
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires - Fundación Aldo Rubino
Dibujos para perderse III (2022) - Benjamín Ossa - Galería Pablo de Sousa
Fundación Klemm - Colección de Arte Moderno y Contemporáneo
Años luz (2025) - Jazmín Berakha - Galería Mite
Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal (Corrientes)
- Sin título (2025) - César Bernardi - Galería Diego Obligado
- Sin título - Galería The White Lodge
Programa de adquisiciones Zurich Matching Funds
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires
La cruz del diablo (1988) Oscar Bonny - Galería María Calcaterra
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
- Sin título (2025) Guido Yannitto - Galería Remota
- Río rojo (2024) Valeria Maggi - Galería Tomás Redrado Art
Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan)
- Copla con la tierra (2025) - Alejandra Mizrahi - Galería Pablo de Sousa
- Dios, gracia, sincronía, instinto, todo es perfecto (2025) - Gal Vukusich Koppel - OH NO Galería
- Lejos (2025) - Alejandro Rosetti - OH NO Galería
- Autorretrato (20254) - Alfredo Dufour - Galería Constitución
Museo Castagnino Macro (Santa Fe)
Noche de estrellas (2024) - Diana Aisenmberg - Galería Pablo de Sousa
Museo de Arte Contemporáneo (Salta)
- Jardín recorrido en lágrimas (2023) - Eliana Quilla - Galería Linse
- Eólica (2025) - Alejandro Moreyra - Galería Grasa
- Dos obras de la Serie Reconstrucción - María Ossandón - Galería Aninat
Adquisiciones corporativas
Colección VOLF
En el marco de esta edición de la feria, VOLF inaugura su colección de arte con las siguientes obras:
Policías en acción videodrome, de Yot - Galería Jamaica ATR
Sin título, de Facundo Lugea - Galería Valerie's Factory
PACIFICA
Sin título, de Enio Iommi - Galería Del Infinito
CALE GROUP
Valle de paneles, de Matías Duville - Galería Barro
Grupo HIT
Acompañado por la Fundación Hito Cultural
Sin título, Joaquín Boz - Galería Barro
Artificio, Felicitas Castaños - OH NO Galería
RB / Gi