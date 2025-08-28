Comienza arteba: cuáles son las adquisiciones de los Museos y quién se llevó el premio Volf de 3 millones de pesos

A partir de este viernes 29 de agosto hasta el domingo 31 se puede visitar arteba, la feria de arte más importante de Argentina. En el Centro Costa Salguero se reúnen 67 galerías y más de 400 artistas. Pero antes de la apertura al público comenzaron las adquisiciones de obras de Museos e instituciones.

El Programa de adquisiciones para Museos e Instituciones desde hace 20 años invita a museos nacionales e internacionales a visitar y adquirir obras a través de un fondo de inicio. En esta edición, Zurich renueva su compromiso con el arte argentino a través de su programa Matching Funds.

También se entregó el premio VOLF Arte Contemporáneo, que otorga un monto de $3.000.000 a un artista cuya obra explora el vínculo entre oficio y arte. El jurado, integrado por Leandro Vainberg, Director de Volf y Lucas Kokogian, Director de Galería Azur.

Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteba, junto a Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Santander Argentina; Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, y Federico Braun, vicepresidente de Fundación arteba.

En esta edición, el ganador del premio fue Luciano Giménez, artista, diseñador y ceramista nacido en la ciudad de Córdoba, Argentina. Su obra puede verse en el stand de galería COTT.

Finalmente, se anunciaron los proyectos finalistas del Premio Fundación Santander a las Artes Visuales, un certamen que busca impulsar a artistas, curadoras y curadores del país.

El jurado está integrado por Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Santander Argentina y de Fundación Santander; Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba; la artista Gachi Hasper; Solana Molina Viamonte, fundadora de Móvil; y Elena Tavelli, directora artística de Fundación Santander Argentina.

Los finalistas son:

Modo Avión, de Daniel Basso y Cinthia Kazez

Reverso doble, de Valeria Maggi, Luis Garay y Mariano Mayer

Diccionario de oficios todavía existentes, de Mariana López y Guad Creche



Programa de Adquisiciones para Museos e Instituciones





Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Sin título - Marcelo Benítez - Galería Hertzlica & Co

Tangente (1987) - María Martorell Tangente - Galería Alejandro Faggioni

Venus bolita (2023-2024) - Flor Alvarado - Galería Selvanegra

Sin título (1969) - Joan Wall - W Galería

Iommi (2025) - Laura Ojeda Bär - Moria Galería

Sembrador (2025) - Sandro Pereira - Galería The White Lodge

Serie Nuevo Realismo (2002-2024) - Martín Legón - Galería Barro



Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Anteayer (2024) - Ariel Cusnir - Galería Pasto

La epopeya de la crisálida (2019) - Flavia Da Rin - Galería Tomás Redrado Art

Sombra (2025) + Nube sombra (2025) - Jimena Losada - Galería Pasto

Obras que no son en la pared que no es (2025) - Valeria López - Galería Satélite

Lengüetazo de ahogado (2025) - Julián Matta - Galería La Mesa

Venus (2021) + G (2023) - Tiziana Pierri - Galería Mite

Hospital de día (2022) - Florencia Rodriguez Giles - Galería Ruth Benzacar

Sin título (2025) - Mariano Ullua - Galería Jamaica ATR

La amistad (2025) - Gal Vukusich Koppel - OH NO Galería

Super clásico, 2025 - Josefina Alen- Acrílico sobre papel prensa enmarcado - 71 x 57 cm - Galería Constitución



Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires - Fundación Aldo Rubino

Dibujos para perderse III (2022) - Benjamín Ossa - Galería Pablo de Sousa



Fundación Klemm - Colección de Arte Moderno y Contemporáneo

Años luz (2025) - Jazmín Berakha - Galería Mite

Fundación Klemm





Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal (Corrientes)

Sin título (2025) - César Bernardi - Galería Diego Obligado

Sin título - Galería The White Lodge

Programa de adquisiciones Zurich Matching Funds





Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires

La cruz del diablo (1988) Oscar Bonny - Galería María Calcaterra



Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Sin título (2025) Guido Yannitto - Galería Remota

Río rojo (2024) Valeria Maggi - Galería Tomás Redrado Art



Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (San Juan)

Copla con la tierra (2025) - Alejandra Mizrahi - Galería Pablo de Sousa

Dios, gracia, sincronía, instinto, todo es perfecto (2025) - Gal Vukusich Koppel - OH NO Galería

Lejos (2025) - Alejandro Rosetti - OH NO Galería

Autorretrato (20254) - Alfredo Dufour - Galería Constitución



Museo Castagnino Macro (Santa Fe)

Noche de estrellas (2024) - Diana Aisenmberg - Galería Pablo de Sousa



Museo de Arte Contemporáneo (Salta)

Jardín recorrido en lágrimas (2023) - Eliana Quilla - Galería Linse

Eólica (2025) - Alejandro Moreyra - Galería Grasa

Dos obras de la Serie Reconstrucción - María Ossandón - Galería Aninat

Museo de Arte Contemporáneo de Salta - Obra: Eólica de Alejandro Moreyra

Adquisiciones corporativas

Colección VOLF

En el marco de esta edición de la feria, VOLF inaugura su colección de arte con las siguientes obras:

Policías en acción videodrome, de Yot - Galería Jamaica ATR

Sin título, de Facundo Lugea - Galería Valerie's Factory

Pacífica





PACIFICA

Sin título, de Enio Iommi - Galería Del Infinito

Cale Group





CALE GROUP

Valle de paneles, de Matías Duville - Galería Barro

Grupo HIT





Grupo HIT

Acompañado por la Fundación Hito Cultural

Sin título, Joaquín Boz - Galería Barro

Artificio, Felicitas Castaños - OH NO Galería



