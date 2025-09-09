Premios Konex 2025: quiénes son los referentes de la música popular que serán reconocidos

En esta edición la Fundación Konex distingue a las figuras más destacadas de la década 2015-2024 en la actividad Música Popular, reconociendo a los 5 mejores exponentes en cada una de las 20 disciplinas establecidas: Solista de Tango, Conjunto de Tango, Solista de Folklore, Conjunto de Folklore, Solista de Jazz, Conjunto de Jazz, Solista de Rock, Conjunto de Rock, Solista de Pop, Conjunto de Pop, Tropical, Urbano, Alternativo/Nuevo, DJ/Electrónica, Melódico/Romántico, Infantil, Solista Instrumental, Autor/Compositor, Productor Artístico y Arreglador/Orquestador.
La selección de los 100 premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por 20 reconocidas personalidades. Está presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015, Premio Konex 2005), con Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) como Secretario General y Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015) como Presidente Honorario.
Durante la ceremonia, además, se rendirá homenaje a 10 figuras fallecidas en la última década, designadas por el Gran Jurado como Los Inolvidables. Ellos son: Ramón Ayala, Rosario Bléfari, Sergio Denis, Horacio Fontova, Rodolfo García, Manolo Juárez, Chico Novarro, Palo Pandolfo, Atilio Stampone y Jaime Torres.
Finalizada la entrega de septiembre, se abrirá una segunda etapa que contemplará la elección de los Konex de Platino para quienes ostenten las trayectorias más significativas en cada disciplina y la del Konex de Brillante para quien resulte la máxima figura de la década. Esa etapa culminará con una segunda entrega en el mes de noviembre en la que se conferirán, además de los Platinos y el Brillante, el Konex de Honor y las Menciones Especiales.
Desde 1980, la Fundación Konex distingue anualmente a una actividad diferente de la cultura argentina, en ciclos que se repiten cada diez años. Esta 46° edición de los Premios Konex celebra por quinta vez a la Música Popular, como en las ediciones de 1985, 1995, 2005 y 2015. Los Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación, fueron obtenidos en esas ocasiones por Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi respectivamente.
Los 100 Diplomas al Mérito - Música Popular Argentina (2015-2024):
1. Solista de Tango
Lidia Borda
Juan "Tata" Cedrón
José Colángelo
Julieta Laso
Hugo Rivas
2. Conjunto de Tango
Diego Schissi Quinteto
Nicolás Ledesma Orquesta
Orquesta del Tango de Buenos Aires
Quinteto Lumière
Trío Lavallén - Estigarribia- Cabarcos
3. Solista de Folklore
José Luis Aguirre
Raly Barrionuevo
Nadia Larcher
Soledad Pastorutti
Nahuel Pennisi
4. Conjunto de Folklore
Arbolito
Don Olimpio
Dos Más Uno
Duratierra
Los Manseros Santiagueños
5. Solista de Jazz
Roxana Amed
Yamile Burich
Hernán Jacinto
Ricardo Lew
Ligia Piro
6. Conjunto de Jazz
ARGENTUM jazz quinteto
Bourbon Sweethearts
Escalandrum
Swing Summit Trío
Trío Sin Tiempo
7. Solista de Rock
Pedro Aznar
Marilina Bertoldi
David Lebón
Hilda Lizarazu
Dante Spinetta
8. Conjunto de Rock
Divididos
El Mató a un Policía Motorizado
Eruca Sativa
La Renga
Los Espíritus
9. Solista de Pop
María Becerra
Lali Espósito
Zoe Gotusso
Nicki Nicole
Tini Stoessel
10. Conjunto de Pop
Babasónicos
Conociendo Rusia
El Kuelgue
Miranda!
Usted Señalemelo
11. Tropical
La Delio Valdez
La Konga
Angela Leiva
Pablo Lescano
Luck Ra
12. Urbano
Cazzu
Duki
Trueno
Wos
YSY A
13. Alternativo/Nuevo
Ainda
Bandalos Chinos
CA7RIEL y Paco Amoroso
Feli Colina
Dillom
14. DJ/Electrónica
Hernán Cattáneo
Ignacia
Peces Raros
Tremor
Javier Zuker
15. Melódico/Romántico
Silvina Garré
Dany Martin
Marcela Morelo
Luciano Pereyra
Abel Pintos
16. Infantil
Canticuénticos
Magdalena Fleitas
Los Raviolis
Pim Pau
Topa
17. Solista Instrumental
Pablo Agri
Hilda Herrera
Franco Luciani
Daniel Maza
Manu Sija
18. Autor/Compositor
Lisandro Aristimuño
Vero Bellini
Juana Molina
Fito Páez
Lilián Saba
19. Productor Artístico Bizarrap
Juan Blas Caballero
Nico Cotton
Fabián "Tweety" González
Lucy Patané
20. Arreglador/Orquestador
Gerardo Gardelin
Nora Sarmoria
Gustavo "Popi" Spatocco
Leo Sujatovich
Lito Vitale
LOS INOLVIDABLES: figuras fallecidas
Ramón Ayala
Rosario Bléfari
Sergio Denis
Horacio Fontova
Rodolfo García
Manolo Juárez
Chico Novarro
Palo Pandolfo
Atilio Stampone
Jaime Torres
Segunda entrega que se realiza el 11 de noviembre
MENCIONES ESPECIALES: destinadas a personas o instituciones por fuera de las 20 disciplinas o a la trayectoria
Charly García
Los Auténticos Decadentes Pimpinela
Trombonanza
KONEX DE HONOR: destinado a una personalidad de sobresaliente relieve fallecida en la última década
Javier Martínez
Mariano Mores