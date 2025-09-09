Premios Konex 2025: quiénes son los referentes de la música popular que serán reconocidos

En esta edición la Fundación Konex distingue a las figuras más destacadas de la década 2015-2024 en la actividad Música Popular, reconociendo a los 5 mejores exponentes en cada una de las 20 disciplinas establecidas: Solista de Tango, Conjunto de Tango, Solista de Folklore, Conjunto de Folklore, Solista de Jazz, Conjunto de Jazz, Solista de Rock, Conjunto de Rock, Solista de Pop, Conjunto de Pop, Tropical, Urbano, Alternativo/Nuevo, DJ/Electrónica, Melódico/Romántico, Infantil, Solista Instrumental, Autor/Compositor, Productor Artístico y Arreglador/Orquestador.

La selección de los 100 premiados estuvo a cargo de un Gran Jurado integrado por 20 reconocidas personalidades. Está presidido por Sandra Mihanovich (Premio Konex de Platino 1995 y 2015, Premio Konex 2005), con Alejandro Lerner (Premio Konex 1985, 1995 y 2005) como Secretario General y Dino Saluzzi (Premio Konex de Brillante 2015) como Presidente Honorario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la ceremonia, además, se rendirá homenaje a 10 figuras fallecidas en la última década, designadas por el Gran Jurado como Los Inolvidables. Ellos son: Ramón Ayala, Rosario Bléfari, Sergio Denis, Horacio Fontova, Rodolfo García, Manolo Juárez, Chico Novarro, Palo Pandolfo, Atilio Stampone y Jaime Torres.

Finalizada la entrega de septiembre, se abrirá una segunda etapa que contemplará la elección de los Konex de Platino para quienes ostenten las trayectorias más significativas en cada disciplina y la del Konex de Brillante para quien resulte la máxima figura de la década. Esa etapa culminará con una segunda entrega en el mes de noviembre en la que se conferirán, además de los Platinos y el Brillante, el Konex de Honor y las Menciones Especiales.

Celeste Carballo presenta versiones acústicas de los clásicos blues de Pappo



Desde 1980, la Fundación Konex distingue anualmente a una actividad diferente de la cultura argentina, en ciclos que se repiten cada diez años. Esta 46° edición de los Premios Konex celebra por quinta vez a la Música Popular, como en las ediciones de 1985, 1995, 2005 y 2015. Los Konex de Brillante, máximo galardón que otorga la Fundación, fueron obtenidos en esas ocasiones por Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi respectivamente.



Los 100 Diplomas al Mérito - Música Popular Argentina (2015-2024):

1. Solista de Tango

Lidia Borda

Juan "Tata" Cedrón

José Colángelo

Julieta Laso

Hugo Rivas

2. Conjunto de Tango

Diego Schissi Quinteto

Nicolás Ledesma Orquesta

Orquesta del Tango de Buenos Aires

Quinteto Lumière

Trío Lavallén - Estigarribia- Cabarcos

3. Solista de Folklore

José Luis Aguirre

Raly Barrionuevo

Nadia Larcher

Soledad Pastorutti

Nahuel Pennisi

4. Conjunto de Folklore

Arbolito

Don Olimpio

Dos Más Uno

Duratierra

Los Manseros Santiagueños

5. Solista de Jazz

Roxana Amed

Yamile Burich

Hernán Jacinto

Ricardo Lew

Ligia Piro

6. Conjunto de Jazz

ARGENTUM jazz quinteto

Bourbon Sweethearts

Escalandrum

Swing Summit Trío

Trío Sin Tiempo

7. Solista de Rock

Pedro Aznar

Marilina Bertoldi

David Lebón

Hilda Lizarazu

Dante Spinetta

8. Conjunto de Rock

Divididos

El Mató a un Policía Motorizado

Eruca Sativa

La Renga

Los Espíritus

9. Solista de Pop

María Becerra

Lali Espósito

Zoe Gotusso

Nicki Nicole

Tini Stoessel

10. Conjunto de Pop

Babasónicos

Conociendo Rusia

El Kuelgue

Miranda!

Usted Señalemelo

11. Tropical

La Delio Valdez

La Konga

Angela Leiva

Pablo Lescano

Luck Ra

12. Urbano

Cazzu

Duki

Trueno

Wos

YSY A

13. Alternativo/Nuevo

Ainda

Bandalos Chinos

CA7RIEL y Paco Amoroso

Feli Colina

Dillom

14. DJ/Electrónica

Hernán Cattáneo

Ignacia

Peces Raros

Tremor

Javier Zuker

15. Melódico/Romántico

Silvina Garré

Dany Martin

Marcela Morelo

Luciano Pereyra

Abel Pintos

16. Infantil

Canticuénticos

Magdalena Fleitas

Los Raviolis

Pim Pau

Topa



17. Solista Instrumental

Pablo Agri

Hilda Herrera

Franco Luciani

Daniel Maza

Manu Sija

18. Autor/Compositor

Lisandro Aristimuño

Vero Bellini

Juana Molina

Fito Páez

Lilián Saba

19. Productor Artístico Bizarrap

Juan Blas Caballero

Nico Cotton

Fabián "Tweety" González

Lucy Patané

20. Arreglador/Orquestador

Gerardo Gardelin

Nora Sarmoria

Gustavo "Popi" Spatocco

Leo Sujatovich

Lito Vitale



LOS INOLVIDABLES: figuras fallecidas

Ramón Ayala

Rosario Bléfari

Sergio Denis

Horacio Fontova

Rodolfo García

Manolo Juárez

Chico Novarro

Palo Pandolfo

Atilio Stampone

Jaime Torres

Segunda entrega que se realiza el 11 de noviembre

MENCIONES ESPECIALES: destinadas a personas o instituciones por fuera de las 20 disciplinas o a la trayectoria

Charly García

Los Auténticos Decadentes Pimpinela

Trombonanza

KONEX DE HONOR: destinado a una personalidad de sobresaliente relieve fallecida en la última década



Javier Martínez

Mariano Mores