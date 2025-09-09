Celeste Carballo presenta versiones acústicas de los clásicos blues de Pappo

Celeste Carballo presenta sus versiones acústicas de los clásicos de blues de Pappo el próximo 20 de septiembre en el porteño ND Teatro. “Pappoacústico” se convierte en su marca registrada interpretada por la cálida voz de una de las artistas mujeres con más trayectoria en el rock nacional.

La iniciativa de Celeste fue crear nuevas versiones de los blues icónicos de Pappo, Norberto Napolitano, en formato acústico, con una mirada más espiritual que marketinera. “Conozco este material desde la adolescencia y guardo en el alma ese sonido original de la viola y el equipo del Carpo, la batería, un bajo y una emoción brutal y eterna”, aseguró Carballo sobre la iniciativa.

“En septiembre 2024 me convoca Cosquin Rock, para formar como guitarrista en la banda de Homenaje a Pappo en los 20 años de su viaje al cielo del blues. Durante casi seis meses estuve recopilando repertorio y estudiando desde la guitarra los riffs y los textos”, agregó.

“¡Otra vez ahí intacto el espíritu del Carpo haciendo que sintiera la misma emoción! Al volver a Buenos Aires después de un concierto poderoso y eléctrico, me encanto la idea de reconstruir parte del material desde la guitarra acústica y con la voz liviana, introspectiva y casual”, compartió.

Con esa emoción en el cuerpo entró al estudio y grabó durante los últimos meses ese sonido “espirituosamente cancionado”.

Rock & Roll y Fiebre por Celeste

En las plataformas digitales ya se encuentran el material que incluye las siguientes canciones:

1- Rock and Roll y Fiebre feat Nico Rafetta

2- Blues de Santa Fe feat Luis Robinson

3- Longchamps Boogie feat Rulo García

4- Blues para mi guitarra

5- Desconfío

6- El tren de las 16 feat. Nico Raffetta

7- Sucio y Desprolijo feat . Victor Sanders

8- Algo ha cambiado

9- Blues del perro

10- El hombre suburbano feat. Rulo García

El concierto es el próximo sábado 20 de septiembre a las 21 en ND Teatro. Entradas ya a la venta por Plateanet.com.

