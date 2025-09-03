Radiohead regresa a los escenarios a siete años de su último show: fechas y ciudades confirmadas

Siguen las buenas noticias para los +30: Radiohead anunció su regreso a los escenarios luego de haberse retirado por siete años. La novedad se conoció este miércoles 3 de septiembre a través de un posteo de su cuenta oficial.

La última vez que la banda británica se presentó en vivo fue el 1° agosto de 2018, al cerrar su gira de A Moon Shaped Pool en Filadelfia, Estados Unidos.

El baterista Phil Selway confirmó el regreso mediante un mensaje en el que aseguró que Radiohead vuelve movido por el placer de tocar en vivo. “Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco”, escribió.

“También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengan a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto”, agregó.

Las fechas del tour en cuestión son el 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid; 14, 15, 17 y 18 del mismo mes en el Unipol Arena de Bolonia; 21, 21, 24 y 25 de noviembre en el The O2 de Londres; 1, 2, 4 y 5 de diciembre en el Royal Arena de Copenhague; y 8, 9, 11 y 12 de ese mismo mes en el Uber Arena de, Berlín.

Según detalla la publicación de Instagram, las entradas para los conciertos solo estarán disponibles para quienes se hayan registrado en radiohead.com. Este registro estará disponible desde el 5 de septiembre a las 10, hora estándar británica (5:00 a. m., hora del este) y cierra el domingo 7 de septiembre a las 22, hora estándar británica (5:00 p. m., hora del este). La venta oficial comienza el 12 de septiembre.

Hail to the Thief Live Recording 2003- 2009

En relación con este anuncio hubo un guiño el mes pasado cuando Radiohead anunció el lanzamiento de un nuevo álbum en vivo titulado Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009, que ya está disponible en plataformas y que incluye interpretaciones de canciones en Londres, Ámsterdam, Buenos Aires y Dublín entre 2003 y 2009.

