El Pity Álvarez anunció su regreso en Vélez tras estar preso por homicidio

El Pity Álvarez, histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su regreso a los escenarios tras estar preso por homicidio. El músico confirmó que se presentará el próximo 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que promete ser uno de los recitales más esperados del año.

El anuncio llegó a través de una nueva cuenta oficial de Instagram, donde publicó un video en el que confirmó no solo la fecha del show, sino también una serie de novedades para sus fans:

Está grabando un nuevo disco . Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El álbum saldrá a la venta próximamente.

Presentará una canción inédita en el recital.

Expectativa por entradas y detalles del evento

Si bien el artista confirmó su presentación y la existencia de nuevo material, todavía no se informó qué productora estará a cargo del recital ni cuándo saldrán a la venta las entradas.

El Pity, que ya había tenido una aparición pública en el Quilmes Rock de este año, no precisó si tocará como solista o si volverá a escena con alguna de sus bandas históricas.

En su mensaje, celebró la apertura de su nuevo canal oficial en Instagram “por primera vez” y agradeció a quienes lo ayudaron a difundir las novedades: “Por acá vamos a dar todas las noticias oficiales sobre los shows y el disco”, aseguró.

Por qué estuvo preso Pity Álvarez

El Pity Álvarez estuvo preso por homicidio luego de que en julio de 2018 fuera acusado de matar a Cristian Maximiliano Díaz, un hombre de 36 años, en el barrio Samoré de Villa Lugano. Según la investigación, la víctima y el músico habrían mantenido una discusión que terminó con Álvarez disparándole en cuatro oportunidades. Testigos declararon que el cantante huyó del lugar y se refugió en la casa de su madre, donde permaneció varias horas antes de entregarse a la Policía.

Tras entregarse, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados confesó ante la prensa que había cometido el hecho “porque era él o yo”. Fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permaneció detenido en el penal de Ezeiza. Durante el proceso judicial, se determinó que padecía problemas de adicciones y episodios de salud mental que complicaron el desarrollo del juicio. Pasó casi cinco años privado de su libertad hasta que en 2023 fue liberado bajo tratamiento médico.