Festival Buena Vibra 2025: Louta estrenó tema, Marilina Bertoldi anunció nuevo disco y "el que no salta votó a Milei"

En un mundo donde las comunicaciones virtuales predominan, hay un lugar donde el encuentro se hace presente. Este sábado, la Ciudad Universitaria de la UBA fue el espacio porteño donde la música dejó de ser solo sonido y se convirtió en un ritual, con el festival Buena Vibra.

Militantes del Climax

El Festival Buena Vibra 2025 es un punto de encuentro donde la música no solo se escucha, sino que se vive de manera colectiva. Un festival que, con 29 propuestas musicales, no puso en el escenario únicamente a artistas consolidados, sino también a aquellos que, aunque no estén en las listas de éxitos frecuentemente, siguen siendo de primer nivel: Felina Colina, Cindy Cats, Winona Riders, 1915, Tigger mood, Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad, Marttein, Alex Anwandter, Caliope Family, Evlay, Lara91k, Niño Monja, El Zar, Fer Moreno, Sol Ortega, Franzizca, Jaze, Dietrich, Anita B Queen, Pabels.

Dietrich, Lara 91k y Caliope Family

Marilina Bertoldi, Louta, Juana Molina, El Zar, Indios, Militantes del Climax, Sig Ragga y Bandalos Chinos volvieron a encender los escenarios, mientras que el regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas tras años de ausencia se consagró como el momento culminante del festival.

Bandalos Chinos

El show de Louta fue un despliegue de energía y creatividad. Lo que comenzó como una simple presentación musical se transformó en toda una experiencia. Acompañado de un elenco de bailarines, músicos, y una cámara que, como si fuera una comedia musical hollywoodense, transmitía en tiempo real lo que pasaba desde arriba del escenario, sumando una capa de profundidad visual al espectáculo.

LOUTA

Luego de invitar a cantar a Zoe Gotusso su tema "Ayer te vi" y a Marilina Bertoldi "Uacho", como frutilla del postre presentó "Ballena", un tema nuevo cargado de energía que no dejó a ningún presente quieto.

Louta y Zoe Gotusso

"El que no salta votó a Miei"

El festival también sirvió como soporte para que artistas se manifestaran sobre la situación política actual. En una de las intervenciones más emotivas, el grupo musical 1915 rindió homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, presentando un fragmento de video que recordaba su lucha por la verdad durante la última dictadura militar en Argentina.

Juana Molina dejó caer una frase que no pasó desapercibida. "No estaba muy interiorizada con esos asuntos de festivales. Soy de libra... Bueno, digamos, o sea. Quiero agradecerles a todos", dijo haciendo referencia al escándalo cripto que involucra al Presidente.

Marilina Bertoldi, por su parte, fue aún más directa y proyectó en su show fotos de Elon Musk y Javier Milei. Además, su público no quiso quedarse atrás y entre canciones se escuchó: "Milei basura, vos sos la dictadura" y "Y ya lo ve, el que no salta votó a Milei".

En el contexto de los incendios que están ocurriendo en el sur del país, Fundación Sí estuvo recaudando fondos para ayudar a las familias afectadas. Durante el festival, entre show y show, se proyectaron códigos QR en pantalla para que el público pudiera colaborar directamente.

