Adiuc convocó a la marcha federal universitaria: "Más del 60 por ciento de los docentes no llegan a la canasta básica"

El secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc), Javier Blanco, aseguró que “más del 60 por ciento de los docentes no llegan a la canasta básica".

“Creo que hay un 3 por ciento de docentes que ganamos ese número que somos los que tenemos más de 24 años de antigüedad, tenemos cargo de titular. Menos del 3 por ciento de los docentes quizás ganamos eso y no parece que sea algo lujoso justamente”, sostuvo Blanco.

“Me parece que es una mentira brutal dado que hoy más del 60 por ciento de los docentes, inclusive trabajando full time, no llegan a la canasta básica. Esa es la realidad y eso pasó en muy pocos meses, una baja de más de 40 puntos del salario real, llegando al mínimo histórico de los salarios docentes universitarios”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

De este modo salió al cruce de las afirmaciones del Ministerio de Capital Humano de la Nación que calificó a la marcha como “política” y que aseguró que “no existe pobreza entre estos sectores” ya que “los docentes de dedicación exclusiva perciben cerca de $1,4 millones mensuales”.

Aclaración

"La antigüedad para nosotros nos va aumentando el salario hasta el 120 por ciento más, es decir, cuando empiezan cobran menos de la mitad de eso cualquier docente, aunque esté full time", aclaró Blanco.

Además explicó que "cualquier dirigente es libre de decir lo que quiera" aunque dijo "que no está convocando ningún partido" a la marcha federal universitaria de mañana martes 2.

"La marcha es política en el sentido de que queremos una política educativa adecuada a este país, pero no es partidaria. Ninguna forma de partidismo hay en esta marcha. Está convocada por la comunidad universitaria", enfatizó.

Salarios en la región

“Argentina nunca tuvo un salario alto en la región. Pero hoy está mucho más bajo que cualquier otro docente de Latinoamérica. Yo ahora estoy en Chile y fui invitado por los chilenos si no no podría haber venido, si no me hubieran pagado ellos el viaje”, relató.

La palabra del rector de la UNC, Jhon Boretto

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, explicó que "efectivamente hay distintos niveles de sueldos en la universidad, pero lo cierto y objetivo, incluso el propio Gobierno lo ha reconocido, es que viene produciéndose un atraso muy significativo en los salarios con respecto a la inflación".

"Si lo comparamos con el mes de diciembre del año pasado es más del 50 por ciento el deterioro con respecto a la inflación. Eso implica una pérdida del poder adquisitivo de más del 30 por ciento", detalló.

Además recalcó que el deterioro salarial es incluso "superior al del resto del sector público nacional que recibió aumentos superiores al que se le otorgaron a las universidades".

Cómo será la marcha en Córdoba

La comunidad universitaria se concentrará a las 12 en el Monumento de la Reforma de la Ciudad Universitaria. La marchará comenzará a las 13 y concluirá con un acto a las 14 en avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo del barrio de Nueva Córdoba.