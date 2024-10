Científicos temen que la desfinanciada investigación argentina esté al borde del colapso

Desde que asumió el cargo en diciembre, el presidente Javier Milei recortó el presupuesto y congeló los presupuestos de las universidades públicas y de investigación, incluso cuando la inflación anual se sitúa en el 236 por ciento. Esto significó que el gasto real en ciencia y tecnología cayó un 33 por ciento interanual en agosto, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI).

El bioquímico argentino Alejandro Nadra teme que los recortes presupuestarios de Milei arruinen su búsqueda científica para desentrañar la causa de las enfermedades genéticas que incapacitan y matan a millones de personas. Nadra aseguró que ya tuvo que detener algunos de sus experimentos con las proteínas responsables de las mutaciones genéticas que causan enfermedades.

"Estamos al borde del colapso", dijo Nadra a la AFP desde su laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajan tres Premios Nobel de ciencia. Junto con artistas, profesores, pilotos, trabajadores sociales y otros innumerables profesionales afectados por la campaña de Milei para frenar la inflación y la deuda pública, los científicos temen por su futuro en Argentina. "La gente se va y ya no solicita becas ni puestos docentes porque no pueden ganarse la vida", detalló Nadra.

"Siempre ha sido muy difícil conseguir becas, pero ahora existe esta certeza práctica de que no tenemos nada"

"Si las cosas no cambian, se acerca el momento en que todo se desintegre", afirmó el bioquímico. Además, denunció que no pudo comprar nada de lo que necesita para su investigación desde noviembre pasado. "Entonces, si me quedo sin suministros, o bien los pido prestados a alguien que aún tenga algunos, o dejo de hacer esos experimentos", planteó.

El salario bruto mensual de un asistente de investigación hoy en el Conicet es alrededor de un 30 por ciento menos, aproximadamente 1.180 dólares, que hace un año, según la red de institutos científicos RAICYT. Cifras oficiales publicadas la semana pasada mostraron que el 52,9 por ciento de la gente vive en la pobreza en la Argentina de Milei.

“Es la primera vez que me pasa esto” y “reducción drástica”: la preocupación de otros especialistas

La bióloga Edith Kordon trabaja en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), donde investiga el cáncer de mama. "Es la primera vez que me pasa esto. Quiero decir, siempre ha sido muy difícil conseguir financiación, siempre ha sido muy difícil conseguir becas, pero ahora existe esta certeza práctica de que no tenemos nada... Nunca he tenido tan poco dinero para hacer nada", explicó a la AFP.

El exministro de Ciencia Lino Barañao destacó recientemente que incluso antes de los recortes de Milei, Argentina gastaba alrededor del 0,31 por ciento del PIB en ciencia, comparado con el 1,21 por ciento de Brasil, el 3,45 por ciento de Estados Unidos y el 4,9 por ciento de Corea del Sur. Hoy en día, es incluso menor: alrededor del 0,2 por ciento.

"Nunca en la historia reciente de Argentina hubo una reducción tan drástica del presupuesto (científico)", dijo Baranao al diario La Nación. En un pasado más próspero, la financiación estatal de la investigación había hecho posible el desarrollo de una cepa de trigo transgénico resistente a la sequía por parte de un equipo de investigación del Conicet, entre otros avances que cambiaron vidas.

La semana pasada, el Gobierno de Milei ajustó al alza el presupuesto de funcionamiento del Conicet a poco más de 100.000 dólares para 2024, una cifra que el físico Jorge Aliaga considera "irrelevante" por su insuficiencia. "No cambia nada", dijo a la AFP.

En marzo, un grupo de 68 premios Nobel de todo el mundo expresaron su preocupación en una carta abierta porque el sistema de investigación pública de Argentina se acerca a "un precipicio peligroso". Milei, autodenominado "anarcocapitalista", por su parte, ha atacado sistemáticamente a "los llamados científicos e intelectuales que creen que tener un título académico los convierte en seres superiores".

