El presidente Javier Milei advirtió que, si la crisis económica recibida como herencia "hubiera estallado, hoy estaríamos hablando de un 95% de pobres".

En su entrevista con Susana Giménez, grabada en la semana y publicada el domingo 29 de septiembre, el mandatario minimizó la escalofriante cifra del 52,9% de la población en la pobreza, asegurando que "está bien, las medidas van fluctuando, pero lo importante es que el escenario alternativo era mucho peor".

En la entrevista que había sido grabada el último jueves y fue transmitida este domingo por la noche, el presidente sostuvo que "magia no hace". "La pobreza no se genera ni se elimina en un día", afirmó Milei, en referencia al índice del Indec y añadió: "Soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no puedo revertir 100 años de decadencia en nueve meses".

"De acá para adelante sólo quedan buenas noticias", prometió el libertario, tras definir como "buena noticia" que el "piso de la economía se tocó entre abril y mayo".

Sobre el reclamo por las jubilaciones después del veto a la ley que aumentaba esos ingresos, Milei sostuvo que los haberes previsionales "están hoy 10% por encima de la inflación que se generó desde que estamos nosotros en el Gobierno y casi se triplicó en dólares". "Cuando asumimos eran 80 dólares y hoy casi 240 dólares", dijo.

Luego se refirió al desfinanciamiento de la cultura y discutió: "¿Qué hago? ¿Le dejo de dar de comer a los chicos? Acá los recursos son escasos, no hay plata". "¿Qué quieren, cobrar más IVA y que lo pague un desnutrido en Chaco?", insistió y propuso: "Si la cultura es valorada por la gente, puede ser tranquilamente financiada por las personas".

Javier Milei: "China es un socio comercial muy interesante"

En la misma nota, al hablar sobre relaciones internacionales, Milei destacó el rol de la República Popular China en su diagrama diplomático. Apenas un año después de haber declarado: "No voy a hacer negocios con China y con ningún país comunista", el presidente ahora admitió que "China es un socio comercial muy interesante".

"Yo me sorprendí gratamente con China. Tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el SWAP. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten. Voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero", comentó Javier Milei.

