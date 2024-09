En una nueva aparición televisiva con bajo rating, Javier Milei habló sobre su vínculo con Amalia "Yuyito" González. Fue a través de una entrevista grabada la semana pasada con Susana Giménez en Casa Rosada y emitida este domingo 29 de septiembre por la noche. "Es una relación hermosa", definió el presidente a su nuevo noviazgo y aclaró que no la había mencionado en la conversación porque intenta mantener separada su vida pública de la privada. "Lo que tratamos de hacer es profilaxis", conceptualizó.

Tras dejar algunas definiciones sobre la economía, el presidente mencionó a su hermana, Karina Milei, y a Santiago Caputo, destacando el rol fundamental que tuvo el "triángulo de hierro" en el triunfo de las elecciones. Ya en el terreno de su vida privada, el economista habló sobre sus perros: "Mis hijos, salvo Conan (por el guerrero bárbaro), todos tienen nombre de economista. Si me hubieran mordido en serio no estaría entero", profundizó.

Entonces Susana Giménez aprovechó para consultarle por su vida en pareja, dado que "quieren conocerlo de otra manera". “¿Nunca se casó usted?, ¿tiene tiempo para el amor, para cosas banales"?, lanzó la conductora. "De hecho, en este momento estoy en pareja con Amalia González", reconoció Javier Milei, en referencia a la exvedette conocida como "Yuyito".

El presidente luego dijo estar "invicto" en cuanto al matrimonio. "No creo que el amor sea una cuestión banal", descartó.

"Lo que tratamos de hacer es evitar que se mezclen nuestros trabajos: yo lo llamo profilaxis. Entiendo mi responsabilidad de que en este momento también estoy comunicando", señaló Milei sobre su investidura. También aclaró que su hermana y su novia "se llevan bien" y recordó que fue gracias a Karina que "ocurrió verdaderamente el flechazo", porque ella la invitó en mayo al "show" en el Luna Park.

El jefe de Estado había ido "a hacer una nota en el programa de ella y ya estaba muy cerca de las elecciones. En ese momento estaba en pareja. Dentro de mis defectos que tengo es que soy profundamente monógamo", puntualizó Milei, en referencia a su previa relación con Fátima Flórez. "Uno tiene que hacer costos y beneficios en el amor", postuló y alegó: "pude interactuar con Amalia en el Luna Park y ahí dije 'wow'. Aparte hacía cerca de tres meses que terminaba mi relación".

"Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia, porque ella fue a un reportaje una vez al programa de Rial cuando volvió de México y yo la vi y quedé impactadísimo. Dije 'qué hermosa mujer'. Creo que eso era hasta injusto para con ella, porque tenía una idealización de ella y era todo un tema", continuó el mandatario.

"Cuando uno idealiza es un problema. Lo más maravilloso es que cuando me dio la posibilidad de conocerla resultó que es mucho mejor de lo que la había idealizado, así que es una relación hermosa", concluyó Milei.

La otra historia de amor de Milei: la economía

El presidente también narró parte de su juventud, según él, utilizando la "memoria selectiva". "Lo que me llevó a ser economista fue la crisis cambiaria en el 82. Yo ya había decidido ser economista a los 11, porque una de las cosas que veía era que gente estaba bien pasó a estar mal. Entonces pensé: 'Bueno, evidentemente si quiero que me vaya bien, tengo que ser economista'", aseguró.

"Esos motivos después no fueron los que me apasionaron por la economía. Yo me apasioné en el 89 en mi primer año de facultad. En ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita y acompañaba a mi mamá a comprar para cargar las cosas. En ese contexto veía que pasaban las chicas con una pistola donde remarcaban los precios y la gente se abalanzaba sobre los productos. Eso me generó un shock muy fuerte. Abandoné el fútbol, todo, y me dediqué sólo a estudiar. A los 20 escribí mi primer artículo", recordó el libertario.

