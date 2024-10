Fundación LED volvió a denunciar "la asimetría de poder" entre Javier Milei y la prensa

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) publicó este lunes un comunicado en el que rechaza los nuevos ataques del presidente Javier Milei a la prensa, mencionando particularmente al diario La Nación, al que calificó de “pasquín”.

La organización señaló que existe una asimetría de poder “preocupante” entre el presidente y la prensa, además de que su opinión no es sólo personal, sino que puede ser interpretada como un intento de amedrentar a los medios de comunicación.

Durante el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional, con un acto en Parque Lezama, Milei sostuvo que en la prensa hay "corruptos, soretes y ensobrados" y, más tarde, apuntó contra los periodistas Ramón Indart e Ignacio Ortelli, entre otros, desde sus redes sociales.

Después del acto, Milei compartió en X el enlace de una crónica del medio La Nación, al cual calificó de “pasquín” y apuntó contra su presidente, Julio César Saguier, llamándolo por su nombre y luego por sus iniciales. También los llamó “lacras”, “pozo séptico” y apuntó contra “cuatro esbirros que se la dan de periodistas”.

“A través de redes sociales o en la arena de un mitin partidario se utilizaron términos muy agraviantes hacia el periodismo en general. El pasado 28 de septiembre durante un encuentro de militantes de La Libertad Avanza se corearon insultos contra la prensa. Luego desde las redes sociales el presidente Milei se hizo eco de los cuestionamientos más agraviantes y a su vez calificó de ‘pasquín’ al diario La Nación”, señaló la Fundación LED y añadió que el término significa “escrito anónimo que se fija en sitio público con expresiones satíricas contra el Gobierno o contra una persona particular o corporación determinada”.

“Esta descalificación a un medio con más de 150 años de historia, cuyas editoriales y notas son firmadas por prestigiosos editores y periodistas, no solo no corresponde, sino que recuerda a los peores ataques que gobiernos anteriores desplegaron contra el mismo periódico”, señalaron los profesionales que integran la organización no gubernamental. También apuntaron “la necesidad de que medios y periodistas sean respetados por quienes ejercen la función pública como único camino para lograr un debate saludable en nuestra sociedad”.

“En los últimos días las palabras del presidente de la Nación al referirse a medios y periodistas tomaron una dimensión preocupante”, se inquietó LED. Así, retomaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de Justicia de la Nación, al establecer que “la asimetría de poder (entre un presidente y un/a periodista) hace que el peso de la réplica del funcionario pueda generar autocensura por parte del/la afectado/a o de alguno de sus colegas”.

“En la convivencia democrática todas las expresiones son válidas y deben ser respetadas; sin embargo, quienes de manera circunstancial ejercen funciones que los colocan en una situación de poder tienen la obligación de ser cautos y criteriosos a la hora de pronunciarse, ya que su palabra no expresa sólo una posición personal y puede ser interpretada como un intento de presión sobre quienes tienen una visión crítica de las acciones de gobierno”, citaron desde la Fundación. Por último, insistieron en que “la diversidad de ideas y opiniones y su circulación sin restricciones son la base imprescindible para la vigencia de un debate público vigoroso y respetuoso, elemento fundamental para las democracias robustas”.

ADEPA también repudió los dichos de Javier Milei

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó también este lunes los dichos del mandatario. “Durante el pasado fin de semana, el presidente Javier Milei tuvo menciones agraviantes a la prensa en general, y en particular señaló a directivos y periodistas del diario La Nación”, denunció.

Por ello, decidió retomar su declaración del 9 de abril, titulada “Un debate libre y vibrante no necesita la descalificación”. “Como entonces, ADEPA entiende que dentro del debate democrático las disidencias pueden ser intensas y firmes, pero es esperable que sean dirimidas con argumentos en lugar de descalificaciones y ataques personales, que contribuyen a enrarecer el clima del debate social”, argumentó la asociación.

“Por otra parte, calificar a periodistas profesionales como instrumentos de terceros, sin criterio ni determinación propios, es otra manera de pretender desacreditar el trabajo que realizan por delegación de sus audiencias”, destacó. Tal como señaló Gustavo González en revista Noticias, dos de los periodistas mencionados por Milei ya le hicieron juicio por estas agresiones: Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia.

ML / ds