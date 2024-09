El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), "Bertie" Benegas Lynch, habló este lunes sobre el acto que el presidente Javier Milei realizó en Parque Lezama por el lanzamiento del partido nacional y e intentó diferenciarlo de la "política tradicional", luego de que en redes sociales comenzaran a viralizarse imágenes de los micros que se contrataron para la ocasión. Al respecto, el legislador definió, sin mayores aclaraciones, que en los bondis libertarios "no hay clientelismo".

"La gran diferencia de la política tradicional es subir a la gente en cuanto a la dependencia del clientelismo, y subirla como ganado", expresó Benegas Lynch en diálogo con CNN Radio. En ese sentido, indicó que se trató de "gente que hizo un armado nacional para ver en qué iba a venir gente que vino de San Juan, Santa Fe... Bueno, arreglan y se vienen en bondi".

Sobre ese punto, sostuvo que, quienes asistieron a través de esos medios, son personas que "quieren empujar la idea, están en el armado de su provincia y tienen un trayecto largo" hasta Parque Lezama. "Si yo estuviera en Mendoza y tuviera que venir a Buenos Aires, probablemente no vendría en mi auto, y si vengo en mi auto va a ser con cuatro [personas], no solo", ejemplificó.

En esa línea, volvió a subrayar que "la gran diferencia" con la política tradicional es que "el escolar típico no necesariamente suscribe a una cuestión de clientelismo". "No es un armado que llevás a la gente diciéndole 'te doy una zapatilla y a la vuelta en Mendoza te doy la otra'", manifestó.

"No está esa cosa del clientelismo típico de la política de subir a la gente a los tortazos y, justamente con esta dependencia, usarlos de una forma muy indigna. Esto es simplemente gente que viene, que está empujando la idea y se organiza de una forma logística distinta", comentó.

En otro tramo de la entrevista, también se refirió a la figura de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su rol dentro de LLA. “Karina no tenía muchas apariciones públicas y me encantó verla. El progreso de una buena gestión el proceso natural es tener sello propio para no depender de la negociación de los sellos”, explicó.

Además, aclaró que Karina “es la presidenta del partido nacional y tiene que ser una cara visible aunque tenga aspiraciones de candidata". "Es lo que puede aportar hacia afuera además de lo que hace hacia adentro. Es de las personas que más tracciona para que esto sea posible”, afirmó.

Sumado a esto, el diputado argumentó que "las críticas destructivas siempre van a encontrar espacio y en ese contexto no se puede hacer absolutamente nada como el festejo de la constitución de un partido nacional". "La foto es horrible y la película es lo que hay que ver: Javier está siendo un héroe de cara a lo que sucede con la pobreza", concluyó.

