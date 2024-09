La violencia verbal de Javier Milei contra periodistas: "Soretes, ensobrados"

En el último fin de semana, el presidente Javier Milei renovó sus ataques contra uno de los sectores que figuran en sus principales focos de crítica: el periodismo y los medios de comunicación. Durante el lanzamiento de La Libertad Avanza a nivel nacional sostuvo que en la prensa hay "corruptos, soretes y ensobrados" y, más tarde, apuntó contra los periodistas Ramón Indart e Ignacio Ortelli, entre otros, desde sus redes sociales.

En medio de un clima político tenso y polarizado, el dirigente libertario también cuestionó duramente a FOPEA (Foro de Periodismo Argentino). Consultado por estas declaraciones, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó: "No voy a cuestionar las formas del Presidente; la gente lo votó conociendo su personalidad”.

"Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes, que nada tienen de trolls, son todos de carne y hueso, pedazo de soretes", aseguró Milei desde el escenario en Parque Lezama, donde celebró la conformación de su espacio como partido nacional. "Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos", añadió.

En ese sentido, dijo que los "micrófonos cobardes" vaticinaban que en 2023 iba a "perder por 10 puntos" las elecciones contra el ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. En ese momento, el público empezó a gritar: “¡Hijos de puta, hijos de puta!”. El presidente los alentó agitando los brazos y lanzó: “¡Escuchen, periodistas ensobrados, lo que la gente siente por ustedes!”.

La crítica contra La Nación y Ortelli

Después del acto frente a su militancia, el fundador del partido libertario compartió en la plataforma ex Twitter el enlace de una crónica del medio La Nación, al cual calificó de “pasquín” y apuntó contra su presidente, Julio César Saguier, llamándolo por su nombre y lugo por sus iniciales.

“Dentro de las lacras pueden anotar a Julio César (muy grande le queda el nombre siendo un operador berreta)”, escribió Milei en su posteo. También se refirió a “cuatro esbirros que se la dan de periodistas”, y aunque no los identificó, los trató de “pozo séptico del pasquín”.

Al poco tiempo continuó con su ataque y siguió con uno de los columnistas de LN+, uno de los canales que suele visitar, Ignacio Ortelli. El periodista había dialogado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el ciclo que conduce en Radio Rivadavia y le preguntó si no le hicieron "rudio los insultos" de Milei y su arenga a la gente contra el periodismo. “Como mensaje, no directo al Presidente, ¿te parece que no deberíamos bajar todos un poco el tono?”, le consultó a la funcionaria.

“Sería bueno que vuelvas a ver y oir el discurso. Yo no arengo a la gente, la gente los odia por ser mentirosos y corruptos. Y por operar, como por ejemplo cuando durante la campaña presidencial 2023 con tu jefe tiraste que en A24 yo estaba quejándome de voces que no existían tratándome de loco", fue la respuesta del Jefe de Estado a Ortelli, en un mensaje donde citó el reportaje.

"Deberías pensar en el principio de acción y reacción. ¿Acaso te crees que por ser periodista podés ensuciar a una persona hasta arruinarle la vida y pretender que la otra no se defienda? ¿Tan clase superior te crees? Van a tener que entender que la gente les picó el boleto y los odia. Y está bien, ya que son cómplices de la política más inmunda que hundió al país. Sólo soy el mensajero y no más que un simple vehículo para terminar con la decadencia...”, añadió.

El mensaje de Milei contra FOPEA

En su raíd, Javier Milei también se dirigió al Foro de Periodismo, acusándolo de avalar presuntas mentiras acerca de La Libertad Avanza. Entre otros ejemplos, mencionó una nota de Ortelli en la que dijo que existía la posibilidad de que no se presentara a disputar el balotaje del año pasado contra Massa.

“Fopea ¿Ustedes avalan cosas como estas? Mentir y ensuciar a una persona hasta arruinarle la vida con tal de tratar de ejercer algún tipo de efecto sobre una elección. ¿Mentir, calumniar, injuriar y hasta el caso de extorsionar es el tipo de tarea que Uds promueven? ¿Tanto les duele la falta de pauta y la pérdida de monopolio del micrófono?", planteó en otra publicación.

"Afortunadamente, la llegada de las redes sociales (las que ustedes quieren regular y así censurar disidentes) los están dejando en evidencia frente a todos”, cerró el economista libertario.

"Les gusta cancelar poniendo motes"

La semana anterior, el Presidente había quedo en el foco de las críticas por haber difundido una fake news acerca de los incendios en Córdoba, donde compartió una información que decía que 17 militantes de la Cámpora estaban detenidos tras haber prendido fuego las sierras de esa provincia. Uno de los periodistas que lo cuestionó fue Ramón Indart, haciendo foco en el método habitual del mandatario de repostear este tipo de noticias en sus redes.

"El Gobierno vía redes opera una burrada. El Presidente le da entidad. Gastamos tiempo y agenda en desmentirlo, pienso si hacemos bien en seguir corriendo detrás de sus fakes", planteó el columnista de PERFIL y conductor de Todo en Off en su cuenta de X.

En tanto, durante una discusión con dos comunicadores libertarios en Canal 9, entre los que se encontraba Mariano Pérez, cuestionó la estrategia de apuntar contra los profesionales de prensa "que hacen un laburo honesto", a lo que Pérez le comentó que "los periodistas tienen que bancarse el vuelto" de sus críticas. "Te pensás que no nos bancamos el vuelto, ahora están amparados por el poder, en cuatro años vas a venir a pedir por favor defendeme, como le pasó a La Cámpora", respondió Indart.

En la misma red social, Milei se hizo eco de un recorte del programa y escribió nuevamente a FOPEA: "Miren este tweet para que vean a las joyitas por las que ustedes cancelan a los que no se someten a la dictadura de los micrófonos. Aquí, Indart pasado de grosero y violento. Interesante porque a esos mismos les gusta cancelar poniendo motes. CIAO".

La justificación de Francos

Consultado durante una entrevista con Radio Mitre por los ataques a la prensa, Guillermo Francos sostuvo que Milei "le pone mucho fervor a sus ideas y propuestas" y es parte de su estilo responder "a las críticas”,

“Las formas son propias de él y no las voy a discutir. No voy a cuestionar sus formas. Es el Presidente y la gente lo votó conociendo su personalidad y su forma de expresarse”, concluyó el Jefe de Gabinete sobre sus dichos en el acto que realizó el mandatario junto a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y titular de LLA.

