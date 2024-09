Durante el lanzamiento del partido La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, el presidente Javier Milei criticó este sábado 28 de septiembre a la gestión anterior del peronismo. En particular apuntó a la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y a su marido, Enrique "Pepe" Albistur, aunque sin mencionarlos, la diputada de Unión por la Patria (UP) no dudó en responderle al mandatario.

"YO A USTED LO SABÍA MENTIROSO E INCAPAZ. Ahora descubrí que TAMBIÉN ES UN COBARDE. @JMilei si me va a nombrar en su discurso: ¡hágalo! Me llamo Victoria Tolosa Paz. Ayer se olvidó mi nombre", expresó la legisladora de la oposición en sus redes sociales, mencionando al titular del Ejecutivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Si quiere que hablemos de la pobreza y de los indicadores sociales lo invito a debatir cuando se anime", lanzó la diputada hacia el mandatario y le pidió que leyera una columna del periodista Ernesto Tenembaum, asegurando que este "construyó un dato contundente".

En la publicación citada por la legisladora, Tenembaum indicaba que "la cantidad de personas que cayeron bajo el índice de pobreza en estos seis meses (de su gobierno, Milei) es el doble de las que sufrieron el mismo proceso durante el primer semestre de la pandemia".

"¿Entiende?, se lo explico presidente: su gobierno y sus políticas son una fábrica de pobres e indigentes", arremetió Tolosa Paz y agregó: "Quizás ayer en su discurso delirante a los gritos en un acto político no se animó a reconocer que su modelo y sus políticas fracasaron. ¡Qué esperar de un negador!".

En su discurso, el presidente libertario había lanzado: "Ahora, con la corrupta de los guardapolvos a la cabeza (Tolosa Paz está siendo investigada por presunta defraudación en la compra de indumentaria escolar) salieron a criticar el resultado de los números de la pobreza".

"¡Ustedes, que lo único que hicieron a lo largo de toda su historia es multiplicar a los pobres, de haber agarrado un país que florecía y hacerlo torta! ¡Empobrecedores seriales!", añadió Milei.

Antes de continuar, el mandatario también arremetió contra "Pepe" Albistur: "En ese sentido, por eso el marido me decía Semana Santa, caen en marzo o en abril, porque tenía el peso de la Justicia sobre las espaldas de la ladrona de la mujer".

Milei repitió acusaciones y autoelogios en Parque Lezama: "Somos el mejor gobierno de la historia argentina"

"Respecto a los 'guardapolvos' le vuelvo a contar (por si los que lo rodean le siguen mintiendo) que en la justicia, que está investigando, no hay ninguna denuncia en mi contra", respondió en su defensa la legisladora de UP.

Luego, concluyó: "Le dejo la nota del periodista por si en su mundo de fantasías se la escondieron para que no la lea. Y le aconsejo que vaya regulando las reacciones violentas. Porque en los próximos meses lo que lea en los diarios y lo que le digan las encuestas lo van a poner aún más nervioso".

AS/ff