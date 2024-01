El exsecretario de Medios de la Nación, José "Pepe" Albistur, está de vacaciones en la Costa y desde la localidad bonaerense de Cariló mandó un video a un grupo de amigos que lo filtraron a la prensa.



El video se hizo viral enseguida. “Como les dije compañeros, es tiempo de calma, de reflexión y sobre todo de pocholo, no nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa, no sabemos si cae en marzo o en abril”, ironiza el empresario con los gritos de los vendedores playeros de fondo, sentado en una reposera, de espaldas al mar, mientras come “Pochoclo Saltarín” en una playa de Cariló.

Mal trago en Cariló: "Pepe" Albistur y Victoria Tolosa Paz fueron escrachados

Recientemente e involuntariamente, "Pepe" Albistur apareció en otro video junto a su esposa, ministra de Desarrollo Social en el Gobierno de Alberto Fernández y actual diputada nacional, Victoria Tolosa Paz.

El matrimonio, que estaba cenando con amigos en un restaurante de Cariló, fue increpado por unas adolescentes, quienes tomaron su celular al enterarse que la diputada estaba cenando en el mismo lugar, se le acercaron para filmar la situación y comenzaron a gritarles: "Sigan robando eh. ¿Cuánto está el plato más barato? ¿Quince mil pesos no?". De fondo acusaban a los gritos a la diputada de "chorra" y "ladrona".

Señalan a Pepe Albistur como el responsable de los afiches contra Cristina

En línea con su ironía, Albistur levantó la mirada y les demandó: “¡Paguen los impuestos!”. El hecho ocurrió en el prestigioso local de comida peruana llamado “Zur”, del chef Fabrizio Cárdenas.

“Pepe” Albistur es un histórico dirigente del peronismo que se encarga de las campañas publicitarias del PJ desde la recuperación de la democracia en 1983. Está casado con Tolosa Paz, que fue ministra de Desarrollo Social durante el gobierno albertista y desembarcó en la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre.



rm / ds