La Fundación LED rechazó los ataques de Javier Milei al periodismo y alertó sobre el peligro que corre la libertad de expresión

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) en un comunicado rechazó los ataques del Presidente al periodismo y alertó sobre el “enrarecimiento” del clima en el que el debate público viene desarrollándose. “Es necesario recordar nuevamente, el rol que la libertad de expresión cumple como pilar fundamental en un sistema de gobierno democrático”, señalaron.

“Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”, fue el ataque que el presidente Javier Milei realizó, en la entrevista vía streaming con Alejando Fantino, en contra de Editorial Perfil. En un reportaje de tres horas, el mandatario, una vez más, apuntó contra el periodismo y la prensa, haciendo especial énfasis en Perfil.

En ese sentido, desde LED destacaron la necesidad de fortalecer el debate público en un contexto de respeto por la diversidad y pluralidad de opiniones, dado que “los funcionarios o dirigentes políticos también gozan de la misma libertad para expresar sus posiciones e ideas, pero se les es exigida mayor responsabilidad a la vez para fomentar un intercambio respetuoso y democrático sin censura ni condicionamientos”. Y resaltaron: “Una verdadera democracia es aquella donde ningún ciudadano pueda sentirse menoscabado en su libertad de disentir, o temer sufrir consecuencias por sus opiniones hacia el gobierno”.

Ahora Milei acusó al periodismo de haberse "corrompido, ensuciado y prostituido"

Asimismo, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa nuestro país, profundizada por las medidas de ajuste del Gobierno de Javier Milei, expresaron que “no resultan indiferentes” las menciones que puedan realizarse desde el ámbito gubernamental respecto al cierre de un medio de comunicación en Argentina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “la utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades” y agrega que “...la libertad de expresión es indivisible al derecho de difusión del pensamiento y de la información, la cual tiene una dimensión individual y una dimensión social”.

La Corte, además, subrayó “el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios […] Asimismo, es fundamental que los periodistas […] gocen de la protección y de la independencia necesaria para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad”.

"Clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística": el comunicado de ADEPA luego del ataque de Milei a Perfil

LED destacó finalmente que se solidariza con la prensa y con quienes ejercen el periodismo. Asimismo, solicitó que, en especial, quienes ejercen cargos públicos garanticen un debate vigoroso, diverso y plural dado que es un requisito fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática.

Las reacciones del periodismo

Las controversiales declaraciones del mandatario libertario despertaron distintas observaciones en periodistas y referentes del periodismo de todo el espectro. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) señaló el “clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística” y advirtió: “Esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), por su parte, repudió las declaraciones realizadas por Javier Milei contra la labor periodística en las últimas horas. En un comunicado, la organización definió los comentarios de Milei como "un agravio gratuito e injustificado hacia una mayoría de periodistas que ejerce su trabajo con apego al rigor y la ética profesional".

Tras el ataque de Milei a Romina Manguel, Fantino se defendió: "No sabía que la nota la había hecho ella"

En sus cuentas personales de Instagram, varios periodistas se refirieron a los dichos de Javier Milei. La periodista Nancy Pazos expresó: “Lo que hay que decir concretamente es que los periodistas argentinos desde que La Libertad Avanza gobiernan el país no somos libres, señor presidente. Porque tener libertad es poder hacerle preguntas, eso es mi libertad como periodista. Yo soy libre, señor presidente. Cuando usted, que es presidente, convoca una conferencia de prensa y nos deja preguntar a todos, eso es la libertad periodística. Usted no hace que este país sea mejor, en término de libertades, y, es así, porque usted elige con quien hablar”.

Romina Manguel fue una de las señaladas por el presidente en el reportaje de Fantino del lunes. "Es una frase absolutamente desafortunada. Pero, además, sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes", reprochó el jefe de Estado sobre Manguel y añadió: “A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio, porque lo que quiere es destruir este espacio”.

En su cuenta personal de Instagram, Manguel le contestó al titular del Poder Ejecutivo, destacando que no es lo mismo que un periodista critique a un presidente, que un jefe de Estado destrate a un periodista y detalló: “Hay un nivel de asimetría. Está bien, uno eligió las cámaras y los micrófonos, pero… No sé si no van a mandar algo. Tiene el monopolio de las fuerzas. Hay mecanismos de la república que me tienen que ayudar para que el presidente no me ataque. Esto no se puede hacer”.

RM CP