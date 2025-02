Se suspendió el show de Milo J en la exESMA tras una cautelar que pidió el gobierno de Javier Milei

El cantante Milo J suspendió la pre escucha de su disco "166" que iba a realizarse este miércoles en el predio de la ex ESMA. Según explicó el artista a través de redes sociales, la decisión fue a raíz de una cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

El rapero, de 18 años, había anunciado la presentación de la edición de lujo de su último álbum en la plaza central del espacio de memoria. La actividad, que era libre y gratuita, contaba con un registro previo en redes sociales y, en pocas horas, se agotaron los lugares. De esa manera, hubo más de tres cuadras de fila esperando al artista.

Sin embargo, desde temprano llamó la atención el operativo de seguridad en el predio, entre los que se encontraban patrulleros de Prefectura y Gendarmería. "Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien", expresó Milo a través de un video en su cuenta de Instagram, y añadió: "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno".

En paralelo, a través de un fallo firmado por la jueza María Alejandra Biotti, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5 ordenó suspender por pedido del Ministerio de Justicia de la Nación "la realización del recital anunciado para el día 12 de febrero de 2025" por Milo J. Anteriormente, desde la institución, señalaron que, al tomar en cuenta la medida, “se desconoce la autonomía del directorio del Espacio de Memoria, como organismo autárquico constituido por ley”.

En el texto, se argumentó que el evento "carece de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado 'Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos'", según consignó Página/12.

Asimismo, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona sostuvo que el recital tampoco cuenta con "el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representa una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión".

Según la medida cautelar, la ex ESMA tiene una finalidad establecida por ley, enfocada en "la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país". Por ese motivo, cualquier actividad dentro del predio "no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional", destacó el Gobierno.

Asimismo, el documento indica que el Ministerio de Justicia "no ha sido notificado ni ha tomado conocimiento previo de la realización del evento en cuestión". También subraya que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "tampoco se encontraba en conocimiento" de la organización del show ni "ha prestado consentimiento expreso alguno" para su realización. En ese sentido, remarcó que la decisión de llevar adelante la actividad fue tomada "unilateralmente por una de las tres partes que conforman el Ente, esto es, por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos".

Por su parte, la referente de la asociación HIJOS, Virginia Franco señaló en diálogo con Noticias Argentinas que se trata de una "censura absoluta". “Se le dio lugar a la cautelar, vamos a la puerta a informarle a la gente que está afuera, que se tiene que retirar", lamentó. Además, explicó que la conferencia de prensa se llevará adelante a partir de las 18 horas, en la ex ESMA y reiteró: “El Gobierno de Javier Milei censuró a Milo J y dejó a 20 mil jóvenes sin su recital”.

A raíz de la medida, Milo J confirmó a través de sus redes sociales que el show quedó suspendido, a la vez que pidió a sus fans que se vuelvan a sus casas porque hay "policías afuera para que si entra la gente, repriman", a pesar de que cerca de 20 mil personas aguardaban el espectáculo. “Lo que iba a ser la pre escucha, no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles, datos de salud y planos de evacuación que eran falsos, salidas de emergencias que dijeron que no están y si estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”, indicó.

"No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que si están afuera y ven esto por favor váyanse a sus casas tranquilos, en orden, por favor, no quiero que hagan quilombo. No quiero que a ningún fan le pase nada, hablo en serio, pórtense bien", continuó, a la par que aclaró que el disco continuará con su plan original de ser publicado a las 21.

"Teníamos todo el escenario preparado para ustedes, pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento", arremetió. "Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no se qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora… qué se yo", ironizó.

"Si quieren entrar la policía los va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande. Esto no es político, esto es una hijaderemilputez. Tengo ganas de llorar pero no voy a lo voy a hacer, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Les pido perdón y me hago responsable de esto porque otra gente no lo va a hacer", concluyó.

