Tras el anuncio de Trenes Argentinos, Milei despide a casi 2.400 empleados del Ministerio de Justicia

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el despido de unos 2.400 empleados dependientes del Ministerio de Justicia que habían sido contratados "de manera espuria" e "irregular" durante décadas y por mecanismos al margen de los previstos en el sistema nacional de empleo, aseguraron.

Así lo detalló el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa diaria desde la Casa Rosada, donde comentó que estos empleados pertenecían a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

ACARA es la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en la República Argentina, desde hace 79 años. Luego, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor durante el gobierno de Raúl Alfonsín en la década del 80.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ministerio a cargo de Mariano Cuneo Libarona señaló que "administraciones anteriores utilizaron este ente como una verdadera caja de política" para "contratar empleados de manera irregular" y "pagar incentivos de forma discrecional y arbitraria, evadiendo los controles del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)".

"El mandato del presidente Javier Milei es claro: eliminar las cajas de la política y terminar con los negocios espurios que beneficiaron a unos pocos en detrimento de la mayoría", aseveró la cartera de Justicia. Al respecto, Cúneo Libarona se pronunció en sus redes sociales y expresó que "esto recién empieza" y que "se terminó la joda".

ACARA representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores de Argentina

Además, Adorni informó que el Gobierno de Javier Milei suprimió el pago de incentivos al personal del Ministerio de Justicia por capacitación, que con el tiempo había terminado por convertirse en "parte del suelo". Estos pagos suponían una inversión anual de unos 15.600 millones de pesos.

"Como todas estas cosas en el Estado, se terminaron desvirtuando. Se convirtieron en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación que haga que eso se justifique. Como dijimos siempre, toda caja que encontremos que es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar", dijo Adorni.

Adorni, sobre sus vacaciones en el exterior: "Nos gusta que nos pregunten lo que antes no preguntaban"

Por otro lado, el portavoz dijo que la Secretaría de Transporte le retiró al sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) la exclusividad para la capacitación a conductores profesionales, actividad que le habrían generado ingresos de casi 11.000 millones de pesos desde 2019.

En este punto, Adorni sostuvo que, a partir de ahora, aquellos organismos que quieran ofrecer capacitaciones para conductores podrán hacerlo cumpliendo con una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para garantizar una mayor desregularización y “libre competencia”.

El Gobierno oficializó el cierre de Trenes Argentinos: despidió 1.388 empleados

El Gobierno oficializó este martes el cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que se inició en octubre.

A través de un comunicado de la Secretaría de Transporte, se informa que "a partir de ahora, Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones y, en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos. Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad".

Javier Milei exigió la "liberación inmediata" del gendarme secuestrado en Venezuela y tildó a Nicolás Maduro de "dictador criminal"

La medida de este martes se enmarca dentro de la decisión del Gobierno Nacional, a principios de octubre, que dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). Según expresa el comunicado, Trenes Argentinos era "una empresa estatal ferroviaria que malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia".

Según sostiene la Secretaría de Transporte, "el cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales, a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales".

ML