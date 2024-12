Javier Milei: "No temo por mi vida, si me mataran me harían inmortal"

En su tercer viaje a Italia desde que asumió la presidencia, luego de reunirse con la premier Georgia Meloni, Javier Milei brindó una entrevista en la que afirmó que “no teme por su vida” ya que “si lo mataran lo harían inmortal", lo cual lo convertiría "en un héroe aún más grande". "Dudo que sean tan estúpidos”, razonó.

Antes de emprender su regreso al país, el presidente conversó con el editor del periódico italiano Libero Quotidiano, Mario Sechi, con quien había hablado en su primera gira por Europa en febrero de este año.

Tras su reunión con Meloni y empresarios locales, Milei dio este reportaje en el que lo calificaron como una "figura revolucionaria" que genera adhesiones, pero también "muchos enemigos". Al ser consultado sobre si eso le hacía temer por su vida, respondió: "No, no temo. Si me mataran… Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei defendió su gestión con números desmesurados y evitó criticar la política económica de Trump

En el reportaje, Milei defendió su gestión y sostuvo que tiene “un 60% de aprobación" —aunque las mejores mediciones lo ubican en torno al 52%— gracias a los resultados económicos y señaló que “la clave del éxito” de su programa económico fue la “motosierra”.

Javier Milei junto a Georgia Meloni

Sobre esta última frase, el presidente sostuvo que "si hubiera aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal habríamos entrado en recesión”. Y agregó: “al recortar el gasto público aseguré que el sector privado no sufra, dando un impulso a la economía".

Las afirmaciones del jefe de Estado resultan llamativas a la luz del último discurso que dio por Cadena Nacional. Allí, hace sólo cinco días, había sostenido que “estamos saliendo del desierto, la recesión terminó”.

Asimismo, el Indec publicó este lunes el informe de actividad del tercer trimestre del año, donde dio cuenta de una caída interanual del PBI de -2,20%.

Por qué Georgia Meloni es la socia política que Javier Milei necesita

El jefe de Estado resaltó en la misma charla a las figuras del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y del magnate Elon Musk. Sin embargo, cuando fue consultado sobre si el aumento de aranceles que promete el presidente norteamericano constituirán un “freno a la idea de la libertad”, evitó referirse al tema y reafirmó que Trump contribuiría a la “libertad en todo el mundo”

En relación a las reuniones que mantuvo con empresarios, Milei sostuvo que logró nuevas inversiones: la empresa Rio Tinto se encargará de la extracción del litio en el país y con la automotriz Stellantis conversó sobre la producción de la marca Ram.

LM/ML