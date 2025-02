Festival Buena Vibra 2025: el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas y un tributo a la escena indie

Bajo el rayo del sol y con un cielo despejado, que hacía inconcebible la idea de que estaba pronosticado lluvia, este sábado se llevó a cabo una nueva edición del festival Buena Vibra en Ciudad Universitaria. Al igual que en años anteriores, la escena indie dio el presente, con artistas emergentes y otros ya consagrados dentro del ámbito. Sin embargo, el plato fuerte de la noche fue la vuelta de Illya Kuryaki & The Valderramas, la banda liderada por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, que desde 2017 no estaba en los escenarios.

Desde temprano, miles de jóvenes, su mayoría con ropa psicodélica y abanicos para combatir el calor, se congregaron en el predio porteño para escuchar una variedad de géneros, como rap y reggae e incluso rock y funk. Al final de un camino señalizado por banderines de colores, los dos escenarios principales daban la bienvenida al evento que se extendió desde las 16 hasta las 02 de la madrugada. Quienes llegaron temprano fueron recibidos por Niño Monja, el nuevo proyecto musical de Agustín Aristarán, un personaje multifacético, ya que también es actor, comediante y mago.

Después fue el turno del grupo de reggae Sig Ragga. Vestidos con unas túnicas negras y con la cara pintada de plateado, el conjunto tocó "Orquesta en descomposición", "Puntilla If Kaffa", "Continuidad de lo indecible", "Feliz", "Severino di Giovanni" y "Matatata". Al finalizar, les siguió la cantante Feli Colina, que interpretó "Chakatrunka"; un enganchado de "Duende", "Trigal", "Diabla" y "Condenada"; "Enamorada"; "Babalu"; "Chakaymanta"; "Aguatera"; "Algún día" y "Demasiado nada".

"Qué calor", fue el breve saludo de Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad. El comentario no podía ser más acertado, debido a que el termómetro rondaba los 30 grados y el cielo estaba azul. Por ese motivo, solo algunos valientes se animaban a disfrutar de la música bajo el sol, mientras que otros preferían resguardarse en la sombra. No obstante, eso no impidió que la gente bailara, moviera sus brazos e incluso llegara a poguear en algunos casos.

En ese contexto, el conjunto de rock bonaerense portó sus característicos enterizos de diversos colores y se movió en el escenario al ritmo de "Algo tiene que cambiar", "⁠Bonsai", "Tutank’mon", "⁠El monstruo del sofa", "Hijo pródigo", "El héroe de Constitución", "Nicolas Cage" y "No tengo, hambre tengo ansiedad", uno de sus mayores éxitos, lo que quedó demostrado por el entusiasmo y la buena recepción del público. Incluso realizaron un cover de "La grasa de las capitales", una pista de Serú Girán.

Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad.

Cuando finalizaron los aplausos para Alan Sutton y las criaturitas de la ansiedad, salió a escena 1915. Con un megáfono en mano y una remera con la cara de Diego Maradona, el cantante Cruz Hunkeler exclamó a los presentes: "Quiero que la gente grite igual. Hace mucho calor, pero hay que animarlo".

Con una intensidad motivada por la vorágine del rock, tocaron "Extranjero", "El enemigo", "La música", "Resaca" (con la participación de la cantante Blair -Julieta Aylén Ordorica-), "Los años futuros", "Prisma", "Fuera de lugar" y "Policía". Mientras tanto, las pantallas mostraban drones, cámaras de seguridad, pistolas e incluso un fragmento del histórico pedido de justicia de la Madre de Plaza de Mayo Marta Moreira de Alconada Aramburú por su hijo desaparecido en la dictadura cívico-militar.

1915 junto a Blair.

Bajando las revoluciones, apareció en escena Juana Molina, lo que motivó a que muchos salieran de la sombra para verla de cerca. Tan solo una guitarra y un sintetizador, además del acompañamiento de un baterista, bastaron para poner al público en un trance. Sus melodías hipnóticas reemplazaron los pogos por movimientos lentos del cuerpo, y la presentación estuvo complementada por las aeronaves que sobrevolaban el predio debido a la cercanía con aeroparque, algo que la propia artista mencionó en una ocasión: "Qué impresión ese avión".

Con ese ambiente, la compositora interpretó "Wed 21", "Cara de espejo", "Paraguaya" y "Cosoco", a la vez que realizó combinados de "Ay no se ofendan" con "Bicho auto" y "Un día" con "Sin guía, no". "No estaba muy interiorizada con esos asuntos de festivales y soy de libra... Bueno, digamos, o sea. Quiero agradecerles a todos", expresó al final de su presentación, imitando la muletilla del presidente Javier Milei.

Juana Molina.

Mediando la tarde, la energía volvió rápidamente de la mano del chileno Álex Anwandter, quien inició su espectáculo acompañado de bailarinas y un coro. Sin perder el vigor en ningún momento, tocó "Precipicio", "Unx de nosotrxs", "Ahora somos dos", "Gaucho", "Cordillera", "Mi vida en llamas", "Traición", "Siempre es viernes" y "Cómo puedes vivir contigo mismo?". Igualando su entusiasmo, los presentes saltaron al ritmo de sus canciones, motivados además porque ya había comenzado a descender el sol.

Como ya es habitual en el Buena Vibra, a lo largo de la tarde también hubo espacio para distintos artistas emergentes o las "joyitas que la están rompiendo", como describieron en redes sociales. Ese fue el caso de Fer Moreno, Tiger Mood, Jaze, Dietrich, Lara 91K, Caliope Family, Winona Riders y Marttein, quien invitó a Dillom para interpretar "Llamalo". Sumado a esto, distintos DJs y productores también tuvieron su propio escenario durante la jornada: Pabels, Anita B Queen, Varese, Evlay, Franzizca y Sol Ortega.

Cae la noche y sube la música: los grupos más convocantes

Con la luna en el cielo, ya no quedaba gente sentada en el pasto o buscando refugio del sol. De esa manera, todos se congregaron delante de los escenarios principales para recibir a los grupos más esperados de la noche. El primero de ellos fue Indios, cuyo frontman convirtió la escena en una pista de baile, moviéndose enérgicamente por toda la plataforma, saltando y bailando de manera rápida e incluso más íntima en algunos momentos. Sumado a esto, durante una de las pistas se bajó de la tarima para estar más cerca de los presentes y alentó a la gente a cantar.

"Que llegue hasta Rosario (N. de R.: el grupo es oriundo de esa ciudad)", pidió el cantante Joaquín Vitola y el público cumplió saltando y entonando los estribillos a los gritos. Así se vivió "Ritmo y percepción", "Perdiendo la cabeza", "Tardes de melancolía", "Casi desangelados", "Imitándote", "El sol ya estaba ahí", "Lucidez", "Geografía" y "Jullie". Además, hubo una sorpresa: la participación de Zoe Gotusso para la reversión de "Ya pasó", que mostró un ritmo más alegre y movido en comparación con su versión original.

Indios junto a Zoe Gotusso.

La intensidad fue aún mayor al turno de Militantes del clímax. Como es habitual, realizaron una puesta en escena teatral, apareciendo con trajes brillantes y sombreros orientales, así como máscaras que les cubrían el rostro. "Esto va a ser rapidito, vamos a meter un poco de funk y punk", enunciaron, en la previa a lo que fue un show con luces de colores que alternaban, generando un clima de verdadera fiesta, donde los pogos se vieron desde la primera canción. Incluso durante una de las pistas, uno de los integrantes se lanzó al público y fue transportado por los fanáticos. Con esa energía, interpretaron "Same", "Maradona Caniggia", "Funky magazine", "Nueva sangre", "Superfluo", "DIBU MARTÍNEZ", "Franki", "Diputado", "Café negro", "Churro Mañanero" y "Ticket y para qué".

Militantes del clímax.

"Creíamos que íbamos a morir de calor, pero estamos muy bien. Muchas gracias por estar acá", fue la presentación de El Zar. Con una iluminación mayoritariamente verde y una pantalla que reproducía patrones psicodélicos, el dúo de pop-rock integrado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez tocó "Apasionado", "Tarde o temprano", "Superstar", "Bandido", "No entiendo si es amor", "Las voces", "Perdiendo el control" y "El momento perfecto".

Su segmento cerró con "La declaración", para la cual afirmaron: "En esta canción, dado que es sábado y es de noche, pueden hacer lo que quieran. Si vieron alguien que les interesó, lo pueden sacar a bailar; si vieron un paso que les gustó, lo pueden imitar. Está todo permitido esta noche", lo cual motivó a la gente a perder el control. "Nos vemos dentro de bastante con un disco nuevo", lanzaron antes de retirarse.

El Zar.

Después fue el turno de Marilina Bertoldi, quien presentó por última vez su formato dúo set, el cual invita a presenciar a dos músicos explorando nuevos sonidos y logrando un impacto poderoso. Antes de comenzar su show, en los parlantes se oía una llamada que informaba: "Gracias por comunicarte con el dúo set de Marilina Bertoldi. Este dúo set se autodestruirá en instantes. Gracias por confiar en nosotros". Así, en medio de pantallas azules de error y estática, comenzó su interpretación.

La cantante mostró una fuerte presencia en el escenario, la cual estuvo amplificada por una iluminación roja. Asimismo, entre canciones, comenzaron los pogos y cánticos contra el presidente Javier Milei: "Milei basura, vos sos la dictadura" y "Ya lo ve, el que no salta, votó a Milei" fueron algunos de los gritos que se escucharon.

La despedida del formato incluyó "Cosa mía", "Pucho", "La cena", "O no?", "Fumar de día", "Enterrarte", "La casa de A", "Sexo con modelos" y "Junto boludeces". "Esta es la última vez que hacemos el dúo set. Gracias a la gente que me siguió estos dos años versionando y destruyendo estos temas. Me hicieron muy feliz, me divertí un montón. Le esquivé a la empresa un rato, pero este año vuelvo", afirmó la artista al retirarse del escenario, dando pie al anuncio de un nuevo disco este año.

Marilina Bertoldi.

Mientras Marilina se iba, la pantalla del escenario lindante anunciaba el próximo grupo: Bandalos Chinos. En medio de los gritos de los presentes, comenzó a sonar "El ritmo", que estuvo acompañada por una pantalla que parpadeaba con luz blanca y negra, donde se leía el nombre de la banda. Durante las siguientes canciones, la emoción aumentó, lo cual se vio reflejado en los pogos, siendo que incluso un hombre levantó sus muletas ortopédicas para mostrar su apoyo por el conjunto.

Ese clima vigoroso recibió a "Mi fiesta", "Una propuesta", "Paranoia pop", "Súper V", "El club", "Departamento", "Demasiado", "Tu órbita" y "Vámonos de viaje". Por si fuera poco, la formación se despidió con una noticia esperada por sus fanáticos: el anuncio de un show en el Movistar Arena el próximo 14 de agosto, tras casi dos años sin tocar en la Ciudad de Buenos Aires, a excepción de la noche del sábado.

Bandalos Chinos.

Después fue el turno de Louta, quien apareció en escena rodeado de bailarines que estaban siguiendo una coreografía que parecía imitar animales en ciertas partes, mientras que la gente vitoreaba: "Olé, olé, olé, olé, Louta". En ese contexto, comenzó a entonar "Todos con el celu", que fue seguida por "Ámame", "La forma de tus huesos", "Ush" y "Quereme". Asimismo, contó con dos invitadas especiales: Marilina Bertoldi para interpretar "Uacho" y Zoe Gotusso, con quien cantó "Ayer te vi".

En "Abrir tu corazón" se vivió un momento de intimidad con el público, ya que las luces se tornaron azules y los presentes encendieron las linternas de sus celulares. Sin embargo, la energía retornó de la mano de "No te comas la peli", en la cual demostró una gran conexión con los presentes, quienes cantaron distintas partes a pedido del artista, en una especie de juego. Finalmente, cerró su show con "Ballena", una pista que indicó era "la primera vez" que tocaba, por lo que quería "a la gente saltando". Si bien los asistentes no conocían el tema, eso no impidió que se movieran al ritmo de la música.

Louta.

"Esta es una noche muy especial, la vuelta de Illya Kuryaki, una banda histórica que nos inspiró a todos. Quizá podemos cantar un pedacito de alguna canción de ellos para ir calentando, ¿no?", anticipó Louta a su retirada, antes de que empezara a sonar "Coolo" y tanto los bailarines como el público obedeciera a la letra de la canción.

La vuelta por "solo una noche" de Illya Kuryaki & The Valderramas

El plato fuerte de la noche fue Illya Kuryaki & The Valderramas, no solo por lo emblemático del grupo, sino porque era la primera vez que volvían a los escenarios desde que tocaron el 4 de agosto de 2017 en el Teatro Vorterix. Y, por si fuera poco, será el único show que darán este año, al menos en la Argentina, según sus miembros. Con el condimento de un regreso que es a la vez una despedida, no fue sorpresa que la mayor congregación se diera para ver a Spinetta y Horvilleur, a pesar de que era casi la una de la madrugada y había gente que llevaba horas allí.

Apenas se apagaron las luces, comenzó a hacerse palpable la felicidad entre los presentes. "Me voy a desmayar de la emoción", comentó una joven que inmediatamente se sumó al cántico de "Olé, olé, olé, olé, Illya". La alegría rebalsó cuando la pantalla se encendió y aparecieron las dos estrellas de la noche. "Expedición" fue la elegida para quebrantar la pausa de casi una década, pero por un problema de sonido debieron iniciar nuevamente la interpretación. Sin embargo, eso no disminuyó el ánimo de la gente. Por el contrario, se mostraron aún más vigorizados que lo que estaban en un inicio, continuando con la letra a pesar de que los músicos no estaban cantando.

Después de ese desliz momentáneo, continuaron con "Helicópteros" y "Chaco", mostrando en esta última el bosque chaqueño en la pantalla. "Hagan ruido ustedes también", fue el pedido de Horvilleur antes de "Ula ula", que motivó a la gente a gritar "Illya Kuryaki", así como a bailar y palmear con mayor intensidad, mientras el escenario se teñía de distintos colores e hilos de luces rodeaban a los cantantes. Otra de las pistas donde también se vivió un público desenfrenado fue con "Coolo", con gente que se movía al ritmo de la canción.

La energía se mantuvo para "Jaguar House", "Jugo", "Latin Geisha", "Fabrico cuero" y "Another one bites the dust". Con "Águila amarilla", hubo una disminución de revoluciones y la gente tomó sus celulares para grabar el homenaje a Luis Alberto Spinetta. "Esta es para vos, papi", afirmó Dante al principio de la pista. En paralelo, la pantalla mostraba una foto del otrora Almendra y la gente coreaba: "Olé, olé, olé, olé, Flaco".

Retomando el clima de fiesta, fue el turno de "Gallo negro". "¿Quieren agitar un poquito? Yo me tomaría algo, para entrar en calor", comenzó Spinetta en la previa al tema, mientras que Horvilleur bromeó: "¿Están bien chicos? ¿Se volvieron unas gallinitas, pero con licor?". El festejo continuó con "Funky futurista" y "Yacaré", y alcanzó un punto álgido para "Remisero", donde Dante pidió abrir el público en dos para armar un gran pogo, y "Jennifer del estero", cuyo icónico estribillo era mostrado en pantalla. En el escenario, los cantantes tampoco se quedaban atrás, bailando de una punta a la otra del lugar y apuntando el micrófono a los fanáticos. Finalmente, la pista elegida para despedir la noche fue "Abarajame", donde la intensidad no disminuyó a pesar de que eran las 2 de la madrugada.

Antes de salir de escena, ambos se posicionaron delante de una pantalla donde se mostraba el logo del conjunto y empezaron a corear "Illya Kuryaki & The Valderramas, Illya", mientras que la gente los acompañaba en el cántico y el ritmo iba aumentando su energía a medida que pasaban los segundos. Para acompañar esa potencia, la iluminación parpadeaba y variaba de color, mientras que hilos de luces envolvían a los artistas, quienes seguían desplegando movimientos en la tarima.

"Qué linda noche, un aplauso grande para esta noche. La única noche", había manifestado Horvilleur durante el show. En ese sentido, en una entrevista previa con Urbana Play, indicó que son una banda "que nunca usufructuó mucho el 'despedirnos'", lo cual quedó demostrado cuando en 2001 anunciaron su primera separación y no hubo show de despedida. "El 23 ya somos solistas de nuevo. IKV puede tocar y desparecer años, o no”, explicaron. Sin embargo, en la despedida del Buena Vibra brindaron un poco de esperanza al mencionar saludos como "hasta la próxima" y "nos vemos pronto" que, si bien pueden resultar genéricos, fueron bien recibidos por un público donde se podían oír diálogos como "necesito que agreguen otra fecha".