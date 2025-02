Charly García se comunicó con Milo J para solidarizarse luego de que el Gobierno suspendiera el show que el rapero tenía previsto dar en el predio de la ex ESMA. La madre del joven, Aldana Ríos, contó que el músico le escribió al joven a través de su pareja y que le transmitió tranquilidad.

Se suspendió el show de Milo J en la exESMA tras una cautelar que pidió el gobierno de Javier Milei

En diálogo con Radio con vos, Ríos contó cómo fue la comunicación entre el ícono del rock nacional y su hijo: "Charly García le escribe ayer por medio de su esposa y le dice: 'Quedate tranquilo, sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis. Cami (por Camilo, su nombre real) primero no podía creer que le esté hablando Charly y que le esté diciendo 'bienvenido al club', prácticamente", sostuvo la mujer.

Ríos contó, además, que el joven también recibió el llamado de distintos artistas, desde Trueno hasta Nito Mestre. Además, aseguró que se comunicaron desde una cámara de managers para expresar su preocupación.

"Se pone en alerta a todos los artistas. Es peligroso, lo sabemos. Los artistas tienen una historia lamentable de persecución en la Argentina y que haya sucedido este tremedo hecho de censura es muy grave para todos", reflexionó Ríos.

Críticas al gobierno de Javier Milei luego de la suspensión del show de Milo J

Consultada sobre el "fondo" de la decisión, la madre de Milo J aseguró: "Un gobierno votado democráticamente que, tal vez, se siente amenazado por ciertos artistas que tienen una llegada muy grande a un público joven. Por ahí, en campaña es fácil engañar a la gente y hacerle creer lo de la casta y que los derechos humanos no son tales. Una vez que entrás al sitio de memoria ex ESMA es muy difícil sostener el discurso de lo que allí sucedió no es real".

La Argentina toma distancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Milo J tenía previsto una pre escucha de su disco "166" el miércoles 12 en el predio de la ex ESMA. El rapero había anunciado el show en sus redes sociales. Se trataba de una actividad libre y gratuita para la que había que completar un registro previo. En pocas horas se agotaron los lugares y, por ese motivo, cuando llegó el momento de la suspensión había más de tres cuadras de fila de fans.

La suspensión se reolvió a partir de una medida cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que el joven no contaba con las autorizaciones necesarias ni las medidas de seguridad requeridas para este tipo de eventos, pero el trapero le respondió. El músico aseguró que el Gobierno presentó "papeles y datos falsos" y denunció: "Nos amenazaron que si no lo suspendíamos, iban a reprimir a la gente que estaba afuera”.

