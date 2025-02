La UEPC reclamará al Gobierno provincial el pago del adicional extraordinario

El Gobierno de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) darán inicio este viernes a la discusión paritaria de este año en el marco de la Mesa de Política Salarial.

Reclamos

"Desde nuestra organización plantearemos la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios perdido en los últimos meses, continuar con el blanqueo de las sumas no remunerativas ya acordado en el 2024 y avanzar con la jerarquización de los cargos directivos", planteó el gremio docente.

"Exigiremos que se ponga fin al diferimiento jubilatorio, que se cumpla con el pago del 82% móvil y se elimine el descuento por doble beneficio (Art. 58). Además, insistiremos con que se nos pague el adicional extraordinario que cobraron los demás gremios estatales", agregó en una publicación de la red social "X".

Este bono de 100 mil pesos fue abonado por la administración provincial a los sindicatos estatales, a excepción del gremio docente.

"En caso de que exista una propuesta por parte del gobierno, desde la Junta Ejecutiva Central de UEPC convocaremos al Plenario de Secretarias y Secretarios Generales para informar los detalles de la misma y activaremos los mecanismos de consulta", aclararon desde la UEPC.

Poder adquisitivo

El secretario General de la UEPC, Roberto Cristalli, consideró que este año se debe "recuperar el poder adquisitivo del salario" y "que ya no basta con acompañar la inflación".

"No estamos hablando de un porcentaje puntual. Lo que sí tenemos datos de lo que hemos perdido el año pasado. Si uno toma datos acumulativos, es decir porcentajes acumulativos de aumentos sobre el mes anterior estamos entre un 10 y un 13% de pérdida de poder adquisitivo de enero a enero de este año", concluyó en declaraciones a Canal 10.

Al ser consultado si estaba en peligro el inicio del ciclo lectivo respondió: "No. Peligrar o no peligrar no es una cuestión de paridad para esta etapa de la paritaria. Los docentes necesitamos que se recupere el salario".