El regreso de Los Piojos, un ritual que agotó entradas y dejó al desnudo una triste interna

“El tiempo hiere por todos lados”, escribe Simon Reynolds en su libro Retromanía. Y agrega: “Existir en el tiempo es sufrir un exilio sin fin, una sucesiva ruptura con esos preciosos y escasos momentos en los que uno se siente a gusto en el mundo”.

El regreso de Los Piojos se enmarca en un contexto de proliferación del retorno a esos pasados que se sintieron mejores. Los Ratones Paranoicos, Catupecu Machu, los Caballeros de la Quema, los Brujos y la lista sigue. Volver, revisitar obra, volverse a juntar. Varias bandas emprendieron sus respectivos regresos estos últimos años. Inclusive Serú Girán, para muchos la mejor banda de la historia del rock nacional, fue anunciada como parte de la grilla del Quilmes Rock 2025.

Del otro lado del Atlántico, el grupo Oasis responde a lo mismo: hay en el pasado expresiones culturales que siguen reverberando en el presente. Y acá, al igual que allá, la cosa se puso masiva.

Este martes, Los Piojos salieron a la venta con las primeras dos fechas en Estadio Único Diego Armando Maradona. Las agotaron, colapsaron la página de venta y fueron agregando más funciones hasta llegar a siete.

Los rumores empezaron a circular hace unos meses. El grupo empezó a dar indicios, alimentando no solo la nostalgia sino también el ansia de volver a verlos. El 30 de mayo, a 15 años de su último show en el Estadio Monumental, publicaron en las plataformas el último ritual, al que le empezó a quedar incómodo el epíteto “último”.

Las 24 canciones de aquel capítulo final, que derivó en la separación de sus integrantes, reavivaron la sospecha de que la banda estaba en condiciones de volver a presentarse: solo había que saldar las cuentas pendientes, tener las charlas adecuadas y poner el día y el lugar.

Y así, al anuncio del 14 y 15 de diciembre se le adosaron los días miércoles 18, sábado 21 y domingo 22 de diciembre, y luego el sábado 25 y domingo 26 de enero de 2025.

La decisión no estuvo exenta de polémica. El bajista fundador del grupo, Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, expresó en sus redes: “Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás”, comenzó.

Y agregó, en un posteo en el que dejó clara su postura respecto a su situación respecto del regreso: “Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude. Si mi silencio sonó como cómplice, pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme”.

La respuesta al contrapunto del bajista no tardó en llegar. Daniel “Pity” Fernández, guitarrista de Los Piojos y cantante de La Franela, escribió una carta refiriéndose a las declaraciones de Micky resaltando: “Me duele contarles que Miguel ‘miente’”, empezó.

“Yo estuve en todas las reuniones frente a Ciro, Pocho y Miguel… Los Piojos nos consultamos todo… Desde la edición del disco Vivo River 2009, por el IG (ndr: Instagram) Los Piojos Oficial, hasta el reencuentro 14 y 15, se habla todo. Personalmente, me duele no entender su búsqueda. Nos criamos juntos, armamos esta banda y hoy no lo conozco”, cerró su post.

Desde la cuenta oficial de Los Piojos, el posteo de respuesta detalló en un posteo titulado “¡¡15 años después, volvemos a encontrarnos!!: Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados”. Y puntualizaron: “Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Abalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. Tavo (Kupinski, fallecido en enero de 2011) estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara”.

Los Piojos se formó en el año 1988, en la localidad de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, en el oeste de Buenos Aires. Grabaron siete álbumes de estudio y fueron uno de los grupos más populares de Argentina. Su convocatoria fue creciendo conforme pasaron los años: pusieron un afinado sentido de lo popular al servicio de una poética que interpeló a las masas desde la observación, el anhelo de escape, una melancolía casi tanguera y el rock and roll. Intérpretes de la urbanidad, supieron incorporar el candombe y murga a su canción, y llevaron sus rituales por todo el país y también al exterior. Ciro continúo en los ecenarios después con Ciro y los Persas.

Al precio publicado del regreso hay que agregarle el cargo por el servicio, pero los precios rondan los 50 mil pesos para el acceso al campo, 75 mil pesos las plateas sin numerar y 90 mil las plateas preferenciales.