Abre la convocatoria el premio GCH para artistas: los ganadores intervendrán el vallado de Aura Núñez

Ya está abierta la inscripción para la segunda edición del Premio GCH, el concurso creado por GCH (Grupo Chomer), la desarrolladora inmobiliaria, en alianza con MERIDIANO, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo. La iniciativa invita a artistas de todo el país a llevar sus ideas a nuevos escenarios y escalas, reforzando el vínculo entre arte, arquitectura y comunidad.

Las obras seleccionadas intervendrán el vallado de Aura Núñez, un desarrollo inmobiliario de casi una manzana ubicado en Cuba 4501, entre las calles Arias y Deheza, frente a la Plaza Félix Lima, en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Actualmente en obra, el proyecto ofrece a los artistas un soporte de vallado para crear piezas inéditas que dialoguen con su entorno, la identidad del edificio y el espíritu transformador de la zona.

Edificio Aura Núñez

Este premio estará abierto a artistas de todo el país que estén representados por las galerías que integran MERIDIANO y que trabajen en diversas disciplinas de las artes visuales, como dibujo, pintura, grabado, ilustración digital, fotografía, entre otras. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre a través de un formulario disponible en el sitio web de MERIDIANO.

Edificio Aura Núñez

Como novedad con respecto a la primera edición, esta convocatoria premiará una obra ganadora y dos menciones especiales. El artista ganador recibirá un premio de ocho mil dólares estadounidenses (US$ 8.000), mientras que los artistas titulares de las obras que reciban la mención serán galardonados con cuatro mil dólares estadounidenses (US$ 4.000) cada uno.

Cómo es la postulación y selección

El jurado de esta edición estará integrado por la artista y docente Karina Peisajovich, Damián Vinsón -arquitecto del estudio MSGSSV- e Iván Chomer -CEO de GCH-, quienes evaluarán las propuestas y seleccionarán al ganador y a dos artistas destacados que intervendrán el vallado de este nuevo desarrollo para emplazar sus obras a finales de este año.

“Esta nueva edición reafirma el valor de esta alianza, que continúa abriendo oportunidades para los artistas de todo el país. La posibilidad de intervenir un entorno urbano en construcción representa un desafío y una plataforma profesional única para los participantes”, expresó Diego Obligado, Presidente de MERIDIANO.

“La piel del color”, la muestra de Cristian Mac Entyre que convierte la geometría en experiencia sensorial



“Nos entusiasma seguir consolidando esta alianza que celebra la integración entre arte y arquitectura. Esta segunda edición reafirma nuestra convicción de que las obras artísticas pueden dar nueva vida a un espacio, inspirar a quienes lo circulan y enriquecer su entorno. En esta oportunidad, queremos que la pieza seleccionada se convierta en un punto de encuentro entre la expresión artística y el diseño arquitectónico de Aura Núñez”, detalló Iván Chomer.

Los artistas deberán postularse a través de sus respectivas galerías que formen parte de MERIDIANO. Las bases y condiciones, junto con el formulario de inscripción, estarán disponibles en el sitio web de MERIDIANO. Durante todo el período de convocatoria se recibirán consultas a través del correo [email protected]. Los proyectos podrán ser presentados hasta el 30 de septiembre de 2025 inclusive.

