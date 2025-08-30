La Municipalidad y la Provincia se unieron para lanzar una nueva edición de la feria de arte contemporáneo (MAC) y el Premio de Pintura Bancor, en su objetivo de consolidar a la provincia como un polo creativo clave en el país.

En el encuentro, realizado en la Casa de Córdoba y que reunió a funcionarios, artistas, coleccionistas y galeristas, se dieron a conocer los detalles de ambas propuestas.



MAC 2025: una apuesta por lo “Mercurial”



Con el lema “Sobre lo Mercurial”, la próxima edición del Mercado de Arte Contemporáneo, que se celebrará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba, promete romper con los esquemas tradicionales.

Bajo la curaduría de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, la propuesta se enfoca en la versatilidad y los constantes cambios de las prácticas artísticas.

En esta nueva edición, MAC 2025 se estructurará en “constelaciones” para fomentar diálogos cruzados entre obras y creadores. Entre ellas, destacan la “Constelación Crespo”, “Constelación Bonino” y la “Constelación Myriam Stefford”.

Entre las novedades, está la Red de Premios y Adquisiciones que articulará reconocimientos públicos y privados.

De la provocación al jardín, la artista que busca la belleza para sanar el mundo

Además, se anunció la segunda edición de la Ruta Periferia, un recorrido que conectará al público con las sierras y galerías del interior cordobés, descentralizando la movida artística.

El jurado a cargo de seleccionar a las galerías participantes de la feria incluye a Andrés Duprat, director del Museo de Bellas Artes, los cordobeses María Wonda, Alejandro Dávila y Emanuel Díaz Ruiz (director del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson).



El Premio Bancor, con más de $18 millones en premios

En el mismo acto, el Banco de la Provincia de Córdoba lanzó la 18a edición del Premio de Pintura Bancor.

Con $18.500.000 en premios y una convocatoria abierta a artistas de todo el país, el certamen se consolida como uno de los más relevantes en el circuito de las artes visuales.

Este año se entregarán premios en la Categoría Pintura (Primer premio Adquisición $4.500.000; Segundo premio Adquisición $3.000.000; Tercer premio Adquisición $2.000.000); tres Menciones Arte Bancor Joven Adquisición ($1.500.000 c/u) y en la Categoría Muralismo (Primer premio $4.500.000).

La presentación fue el escenario para mostrar la articulación entre el sector público y el privado, con figuras como el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Héctor Campana, y el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, entre otros.